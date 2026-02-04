أعلن بنك الكويت الوطني عن مشاركته كشريك استراتيجي في معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز (KOGS 2026)، الذي انطلقت فعالياته أمس تحت رعاية وبحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ/ أحمد العبدالله الصباح، وبمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة شركـــات الطاقـة العالمية، والمنظمات الدولية، والمستثمرين، والخبراء، لمناقشة قضايا الطاقة الراهنة، وبحث مستقبل القطاع.

وحضر وفد من الإدارة التنفيذية فعاليات المؤتمر في مقدمته نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة السيد/ عصام الصقر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-الكويت السيد/ صلاح الفليج، ورئيس الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية السيد/ براديب هاندا.

ويُعد مؤتمر KOGS 2026أحد أبرز المنتديات الإقليمية في قطاع الطاقة، حيث يجمع نخبة من قادة الصناعة حول العالم للمساهمة في رسم ملامح مستقبل الطاقة.

ويركز المؤتمر هذا العام على التحول في قطاع الطاقة، والابتكار، والتنمية الاقتصادية المستدامة، وهي محاور تنسجم مع التزام الوطني الراسخ بالتمويل المسؤول ودعم التنمية الوطنية.

وتعكس مشاركة الوطني دوره المحوري في دعم جهود الكويت نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وتسليط الضوء على أهمية دمج الخدمات المصرفية المسؤولة في استراتيجيات الأعمال وإدارة المخاطر وتعزيز القيمة طويلة الأمد.

كما تأتي مشاركة البنك في المؤتمر لتؤكد عمق العلاقة التاريخية والوثيقة التي تجمع البنك بالقطاع النفطي، باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الكويتي. فقد لعب الوطني على مدى عقود دوراً أساسياً في تمويل مشاريع الطاقة ودعم الشركات الوطنية العاملة في هذا القطاع، مما يعكس التزامه المستمر بمساندة الركائز الاقتصادية للدولة وتعزيز نموها المستدام.

وعلى هامش المؤتمر يشارك رئيس الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عماد العبلاني في حلقة نقاشية رئيسية بعنوان "بناء مستقبل مسؤول"، لتسليط الضوء على كيفية قيام المؤسسات بدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بالإضافة إلى مبادرات التنوع والإنصاف والشمول ضمن أطر الحوكمة وجهود حماية البيئة وعملياتها التشغيلية.

وتستعرض الجلسة دور هذه المبادئ في تعزيز الأداء، وترسيخ الثقة مع أصحاب المصلحة، وبناء مؤسسات مرنة وجاهزة للمستقبل، خصوصاً في القطاعات التي تشهد تحولات متسارعة.

كما تشارك مجموعة الاستدامة والموارد البشرية في البنك في جلسات معرفية متعددة، لاستعراض قدرات البنك متعددة التخصصات في التمويل المستدام، والعمل المناخي، ومخاطر ESG، وتطوير بيئة عمل شاملة وتم تسليط الضوء على مبادرة NBK RISE لتمكين المرأة الخاصة ببنك الكويت الوطني.

ويقدّم البنك عرضًا حول التحوّل في مشهد الطاقة العالمي وتزايد أهمية التمويل المستدام لقطاع النفط والغاز في الكويت كما سلط الضوء على إصداره أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار في الكويت عام 2024 بالإضافة إلى مساعيه نحو تعزيز حوكمة الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، واختبارات الضغط، والتسعير القائم على المخاطر لدعم العملاء في تحولهم نحو الاستدامة

ويؤكد العرض على أن انتقال الكويت يتطلب شراكة من قطاع النفط والغاز الذي يقدم الخبرة التقنية، فيما توفر المؤسسات المالية رأس المال والهياكل التمويلية والرؤى المتعلقة بالمخاطر.

وتجسد مشاركة الوطني في مؤتمرKOGS 2026 التزامه المستمر بدعم النمو المسؤول، وتعزيز الأولويات الوطنية، والمساهمة في تطوير قطاع الطاقة والاقتصاد في دولة الكويت.

