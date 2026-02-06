- العبلاني استعرض جهود مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عمليات البنك

- فيصل العبدالمحسن من مجموعة الاستدامة سلط الضوء على قدرات البنك في دعم العملاء في انتقالهم نحو ممارسات مستدامة

شارك بنك الكويت الوطني في مؤتمر ومعرض النفط والغاز KOGS 2026 الذي عقد على مدى 3 أيام بمجموعة واسعة من الأنشطة المعرفية والجلسات النقاشية المتخصصة بقيادة عدد من الخبراء، ما يؤكد دوره المتنامي في دعم التحول المستدام لقطاع الطاقة في الكويت.

ويأتي ضمن هذه المشاركة انضمام رئيس الموارد البشرية للمجموعة، السيد/ عماد العبلاني، إلى جلسة نقاشية رئيسية بعنوان "بناء مستقبل مسؤول"، لتسليط الضوء على كيفية قيام المؤسسات بدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتها مع التركيز على الحوكمة والمسؤولية البيئية وتنوع القوى العاملة بالإضافة إلى مبادرات التنوع والإنصاف والشمول.

واستعرض العبلاني خلال الجلسة دور هذه المبادئ في تعزيز الأداء، وترسيخ الثقة مع أصحاب المصلحة، وبناء مؤسسات مرنة وجاهزة للمستقبل، خصوصاً في القطاعات التي تشهد تحولات متسارعة.

كما شارك نائب رئيس مساعد – مجموعة الاستدامة، السيد/ فيصل العبدالمحسن، في جلسة نقاشية متخصصة سلّط فيها الضوء على قدرات الوطني متعددة التخصصات في مجالات التمويل المستدام والتخفيف من آثار تغير المناخ، وإدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وقدم العبدالمحسن خلال الجلسة عرضًا حول تحوّل مشهد الطاقة العالمي والأهمية المتزايدة للتمويل المستدام لقطاع النفط والغاز في الكويت، كما أبرز إصدار البنك لأول سندات خضراء في الكويت في 2024 بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، إلى جانب جهود البنك المستمرة في تعزيز حوكمة الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ واختبارات الضغط وأطر التسعير القائمة على المخاطر، وذلك لدعم العملاء في انتقالهم نحو ممارسات مستدامة.

وأكد العرض أيضاً على أن نجاح التحول في الكويت يتطلب شراكة تكاملية بين قطاع النفط والغاز، الذي يوفر الخبرة الفنية، والمؤسسات المالية التي توفر رأس المال وهياكل التمويل ورؤى إدارة المخاطر.

وفي الوقت نفسه، استعرض فريق الموارد البشرية برنامج NBK RISE، وهو مبادرة البنك الرائدة لتمكين المرأة، مؤكداً التزام بنك الكويت الوطني ببناء مؤسسة رائدة ومستدامة مدعومة بشراكات أكاديمية عالمية المستوى.

وسلطت المناقشات الضوء على البرنامج الذي يهدف إلى معالجة فجوة القيادة من خلال تطوير النساء ذوات الإمكانات العالية عبر بناء المهارات، وتطبيق ممارسات القيادة الشاملة، بالإضافة إلى آليات تصميم البرنامج والذي تم بواسطة النساء ولأجل النساء، وتركيزه على تحديات تنظيمية حقيقية، وتضمنه تطوير القيادة، والإرشاد، والتعلم التجريبي.

كما تتماشى مبادرة NBK RISE مع استراتيجية بنك الكويت الوطني للتنوع والإنصاف والشمول، ومع مبادئ تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة (WEPs)، ومع أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا المساواة بين الجنسين والنمو الشامل.

ويُعد مؤتمر KOGS 2026أحد أبرز المنتديات الإقليمية في قطاع الطاقة، حيث يجمع نخبة من قادة الصناعة حول العالم للمساهمة في رسم ملامح مستقبل الطاقة.

ويذكر أن المؤتمر ركز هذا العام على التحول في قطاع الطاقة، والابتكار، والتنمية الاقتصادية المستدامة، وهي محاور تنسجم مع التزام الوطني الراسخ بالتمويل المسؤول ودعم أهداف الكويت للتنمية الوطنية.

وتعكس مشاركة الوطني دوره المحوري في دعم جهود الكويت نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وتسليط الضوء على أهمية دمج الخدمات المصرفية المسؤولة في استراتيجيات الأعمال وإدارة المخاطر وتعزيز القيمة طويلة الأمد.

كما تأتي مشاركة البنك في المؤتمر لتؤكد عمق العلاقة التاريخية والوثيقة التي تجمع البنك بالقطاع النفطي، باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الكويتي. فقد لعب الوطني على مدى عقود دوراً أساسياً في تمويل مشاريع الطاقة ودعم الشركات الوطنية العاملة في هذا القطاع، مما يعكس التزامه المستمر بمساندة الركائز الاقتصادية للدولة وتعزيز نموها المستدام.

