الرياض :KoçDigital تواصل الشركة التركية الرائدة في مجال التكنولوجيا توسيع رؤيتها للقيادة الإقليمية من خلال تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA). وفي إطار هذه الإستراتيجية، تركت الشركة أثرًا بارزًا في معرض التحوّل الصناعي للسعودية | ITSA 2025، الذي يُعد إحدى أبرز الفعاليات في المنطقة المتخصصة في التكنولوجيا والتحوّل الصناعي.

خلال المعرض، مثلّت KoçDigital تركيا وعززت مكانتها القيادية في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصًا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وبصفتها واحدة من 27 شريكًا تقنيًا إستراتيجيًا لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم (AMPC) الذي أُنشئ ضمن رؤية السعودية 2030، عملت KoçDigital على تسريع أجندة نموها الإقليمي بشكل أكبر.

شريك موثوق في مجال التحوّل الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)

في معرض ITSA 2025، عرضت الشركة حلولها المتقدمة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وشاركت في حفل التوقيع الرسمي بصفتها واحدة من 27 شريكًا تقنيًا إستراتيجيًا لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم (AMPC)، دعمًا لبرنامج المصانع المستقبلية الذي يهدف إلى تسريع التحوّل في أكثر من 4000 مصنع على مستوى المملكة. وقد جمعت الفعالية أبرز المساهمين الذين يشكّلون مستقبل الصناعة في المنطقة، مما عزّز مكانة KoçDigital بصفتها شريكًا موثوقًا في مجال التحوّل الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).

أعلنت شركة KoçDigital أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) تمثل أولوية إستراتيجية للشركة، ليس فقط لتوسيع حضورها في السوق، بل أيضًا بوصفها منطقة يمكنها فيها إحداث تأثير صناعي ملموس باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكدت الشركة أن مشاركتها في معرض ITSA 2025 تعكس التزامها بدعم رؤية السعودية 2030 وتقديم حلول شاملة وقابلة للتوسع في مجال التحوّل الصناعي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والمرونة والاستدامة في المنطقة.

كبار الزوار والتعاونات الإستراتيجية

في ضوء معرض ITSA 2025، أعلنت KoçDigital عن إقامة تعاونات إستراتيجية مع شركة زين السعودية، إحدى أبرز شركات الاتصالات في المنطقة، ومع شركة رؤية الخبراء الاستشارية (EVC) لتسريع مبادرات التحول الرقمي الإقليمي. وتهدف هذه الشراكات إلى دمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع الخبرات المحلية لتقديم حلول صناعية ذات تأثير كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).

كما استقبل جناح KoçDigital في المعرض زيارات رفيعة المستوى من سعادة سفير جمهورية تركيا لدى المملكة العربية السعودية الأستاذ الدكتور أمر الله ايشلر، ومعالي الدكتور أحمد الزواوي وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، مما يؤكد الدور الإستراتيجي للشركة في منظومة التحوّل الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).

تعزيز فرص النمو الواعدة في المنطقة

شاركت شركة KoçDigital أيضًا في جلسة نقاشية بعنوان "رحلة التحوّل الصناعي" خلال معرض ITSA 2025، حيث تم استعراض نماذجها التشغيلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية القابلة للتوسع، وقدراتها التصنيعية على مستوى Lighthouse، باعتبارها عوامل تمكينية أساسية للإنتاج والتميز التشغيلي للجيل القادم.

استعرضت شركة KoçDigital خلال فعاليات المعرض منصتها Platform360، وهي منصة تصنيع متقدمة ومتكاملة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0) والذكاء الاصطناعي، وعُرضت مباشرة طوال فترة المعرض. كما شهدت منطقة العرض تنظيم مناقشات معمّقة ومُثمرة مع قادة التكنولوجيا والتنفيذيين الصناعيين، ما أتاح تسليط الضوء على الطلب المتزايد على حلول KoçDigital المتطورة، وكذلك على الإمكانات المتنامية للشركة لتعزيز حضورها وتوسيع نموها في المنطقة.

نبذة عن KoçDigital

تمكّن شركة KoçDigital الشركات من تعظيم قدرتها على المرونة والتنافسية وتحقيق الاستدامة، وذلك من خلال حلول متقدمة ومتكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجالات تقنيات البيانات، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء الصناعي والثورة الصناعية الرابعة Industry 4.0، وتحول سلاسل الإمداد.

بصفتها شركة تابعة لمجموعة Koç القابضة - أكبر تكتل صناعي في تركيا - تقود KoçDigital مبادرات "مصانع المستقبل" من خلال نشر تحليلات التصنيع المعززة بالذكاء الاصطناعي، وتحقيق التميز التشغيلي، وتوظيف تقنية "التوأم الرقمي"، وتخطيط سلاسل الإمداد في مواقع الإنتاج في تركيا والمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع.

مع أكثر من 300 خبير وأكثر من 500 مشروع تحول ناجح في 14 دولة ولأكثر من 150 عميلًا، تطوّر KoçDigital حلولًا للعمليات التنافسية يتم قياسها وفقًا للمعايير العالمية، مما يعزز مكانتها بصفتها شريكًا موثوقًا للتحوّل الرقمي في المنطقة.

