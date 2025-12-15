مسقط: وقّعت شركة صناعة الكابلات العُمانية، الشركة الرائدة في تصنيع الكابلات وتوفير الحلول في سلطنة عُمان، مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق الدورة الثالثة من برنامج "Kids in STEM". وتهدف هذه المبادرة طويلة المدى إلى تزويد المتعلّمين الصغار بالمهارات الأساسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يجسّد رؤية عُمان 2040 وينسجم مع الأولويات الوطنية لتنمية الشباب وتعزيز التنويع الاقتصادي.

ومنذ انطلاق برنامج "Kids in STEM" وحتّى اليوم، أسهم في تنمية أكثر من 360 طالبًا وطالبة في المدارس الحكومية، حيث أتاح لهم فرصة الانخراط مبكرًا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يسهم في تحقيق الأجندة الوطنية لتمكين الشباب ودفع عجلة الابتكار وتعزيز التنافسية الاقتصادية. أما دورة هذا العام فقد شهدت تطويرات نوعية تعزّز جودتها وأثرها، وستُنفّذ ضمن برنامج «المهندسون القادمون» (Future in STEM)، بما يعكس الدور المسؤول لشركة صناعة الكابلات العُمانية بدعم التعليم المبكر في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإعداد جيل يمتلك المهارات الأساسية للمستقبل.

ستدعم الدورة الثالثة من البرنامج 200 طالب وطالبة من الصفوف (1-4) في مدرستين حكوميتين. وسيغطّي البرنامج مجموعة من الوحدات التعليمية التفاعلية أبرزها الإلكترونيات، والبرمجة، وأساسيات الهندسة، والروبوتات، إلى جانب مسار التطوير المهني المخصّص للمعلّمين بهدف تزويدهم بالمهارات الشخصية والتدريب التقني اللازم لرفع جودة التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات داخل الصفوف الدراسية.

وقّع مذكرة التفاهم كل من سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله أمبوسعيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم وإركان أيدوجدو، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العُمانية. وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تسهم هذه المبادرة في بناء القدرات داخل المدارس الحكومية، وتدعم تحقيق الأولويات الوطنية المتعلّقة بالابتكار ومهارات المستقبل وجاهزية القوى العاملة.

وفي هذا السياق، قال سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله أمبوسعيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم: "يجسد هذا التعاون التزامنا بإعداد جيل قادر على قيادة مسار تحوّل سلطنة عُمان نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار تماشيًا مع رؤية عُمان 2040. فتعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مراحل مبكرة يُعدّ عنصرًا أساسيًا لبناء مهارات المستقبل، ورفع مستوى الإلمام العلمي، وتمكين الطلبة بقدرات الابتكار وحلّ المشكلات ليسهموا بفعالية في رحلة التنمية الوطنية. ومن خلال مبادرات مثل "Kids in STEM"، نرسي أساسًا متينًا لجيل قادر على قيادة المسار التنموي للسلطنة".

من جانبه قال إركان أيدوجدو، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العُمانية: "تأتي هذه المبادرة امتدادًا لمسار تحوّلي هادف إلى تزويد الجيل القادم بالمهارات والثقة اللازمة للنجاح في هذا العالم التكنولوجي سريع التطوّر. وبالنسبة إلينا، في شركة صناعة الكابلات العُمانية، يشكّل تمكين العقول الشابة ركيزة أساسية لبناء قوى عاملة وطنية مرنة ومبتكرة وجاهزة للمستقبل. ونحن فخورون بالفعل بالدور الذي نؤديه في دعم التنمية على المدى الطويل في عُمان، حيث نفتح آفاقًا جديدة أمام الأطفال للاكتشاف والإبداع والقيادة. ويعزّز تعاوننا مع وزارة التربية والتعليم هذه الرسالة المشتركة ويضاعف من أثرها".

انطلاقًا من قيم مشتركة تقوم على خدمة المجتمع والتعاون، تواصل مبادرة "Kids in STEM" التزامها بتمكين الأطفال من عمر 6 إلى 10 سنوات من الاستفادة من تعليم تقني متقدّم والوصول إلى مجموعات تعليمية متخصّصة ومواد عملية تشجّع على الاستكشاف المباشر وتنمية الإبداع، ممّا يسهم في بناء جيل من المبتكرين الذين يبرعون في حلّ المشكلات ويقودون مستقبل النمو الصناعي في السلطنة.

حول شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع):

تعتبر "صناعة الكابلات العمانية"، شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX)، من الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الكابلات وتوفير الحلول المتكاملة، وتتخذ من سلطنة عُمان مقرًا لها. كما تتخصص في تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من المنتجات الكهربائية، بما في ذلك كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط، وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض، وكابلات الأجهزة وكابلات التوجيه، وموصلات خطوط نقل الطاقة العلوية، وأسلاك البناء. وتوفر الشركة أيضًا كابلات ذات مواصفات فريدة، يتم تصميمها وفقًا لمتطلبات العملاء الخاصة، ولتتناسب مع مختلف البيئات. وتعد الشركة جزءاً من مجموعة "بريسميان" الرائدة عالمياً في صناعة الكابلات، وتستحوذ على مكانة مرموقة ضمن أفضل مصنعي الكابلات والأسلاك على مستوى العالم. وتأسست شركة "صناعة الكابلات العمانية" في عام 1984، وتتوزع مكاتبها في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى شبكة واسعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وروسيا والهند.

