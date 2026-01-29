نمو حجم الموجودات وصولاً إلى 4.64 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 18%

نمو حجم المحفظة التمويلية وصولاً إلى 3.32 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 17%

نمو حسابات المودعين وصولاً إلى 3.22 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 17%

الكويت: أعلن الشيخ/ محمد جرّاح الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB) عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حقّقت المجموعة أرباحاً صافية عائدة على المساهمين بمبلغ 30.1 مليون دينار كويتي وبربحية سهم بلغت 14.48 فلس، مقارنة بـ 23.1 مليون دينار كويتي وبربحية سهم بلغت 10.52 فلس في عام 2024. وتأتي هذه النتائج الإيجابية لتعكس الأداء التشغيلي القوي والنمو المستدام الذي يشهده KIB في مختلف قطاعاته، مدفوعاً باستراتيجيته الطموحة لتعزيـز الأداء فـي أنشـطة الأعمــال المصرفيــة الرئيســية واستكشــاف آفــاق جديــدة للنمــو، بمــا يمكنه مــن تبــوّء مكانــة فريــدة وقيّمـة فـي السـوق كأحـد البنـوك الرائـدة فـي معدلات الربحيـة.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB)، الشيخ/ محمد جرّاح الصباح، قائلاً: "إن عام 2025 كان عاماً حافلاً بالعطاء والإنجازات التي تترجم فخرنا بجهود كوادرنا الوطنية واعتزازنا بشراكاتنا المثمرة. إن التزامنا الراسخ بمبادئ الشريعة الإسلامية ورؤيتنا بأن نكون "البنك الإسلامي المفضل في الكويت" جعلت من KIB نموذجاً ناجحاً."

وأكد الجراح أن تحقيق هذه الأرباح المتميزة جاء ثمرةً للتنفيذ المنضبط لاستراتيجية التحول الشاملة التي ينتهجها البنك، والتي ركزت على تحسـين كفـاءة الإنفـاق وإدارة المخاطـر، وتعزيـز وتعميـق علاقاتنا مع عملائنا الحالييـن والمسـتقبليين مـن خـلال التوســع فــي أنشــطة الأعمــال الرئيســية، والتركيــز علــى تطويــر منتجــات وخدمــات مصرفيــة قائمــة علــى الابتــكار، مــع إدخــال تحســينات جذريــة ومتواصلــة علــى تجربــة العملاء، وبنــاء نمــاذج أعمــال مرنــة قــادرة علــى الاسـتجابة لتطـورات الأسـواق، والاسـتثمار فـي القـدرات التكنولوجيـة لدعـم أنشـطة الأعمـال، والاسـتثمار فـي كوادرنـا البشـرية، وتدعيـم أنشـطة الحوكمـة البيئيـة والاجتماعيــة وأنشــطة المســؤولية الاجتماعيــة.

وأضاف الجراح: "نحن ندرك الدور المحوري للقطاع المصرفي في صياغة مستقبل الأسواق، لذا نجدّد التزامنا بأن نظل الشريك المالي الموثوق والداعم للكفاءات الوطنية، والمؤسسة التي تساهم في التنمية المستدامة لجميع القطاعات الحيوية.

وفيما يتعلّق بالبيانات المالية خلال العام 2025، أشار الجراح إلى نمو إجمالي الموجودات بنسبة 18% لتصل إلى 4.64 مليار دينار كويتي مقارنة بمبلغ 3.92 مليار دينار كويتي كما في نهاية العام 2024، حيث جاء هذا بشكل رئيسي نتيجة النمو في حجم المحفظة التمويلية بنسبة 17% لتصل إلى 3.32 مليار دينار كويتي كما في نهاية العام 2025 مقارنة بمبلغ 2.85 مليار دينار كويتي كما في نهاية العام 2024. كما سجلت محفظة الاستثمارات المالية والمتركزة على الصكوك مرتفعة الجودة، ارتفاعا لتصل إلى 568.9 مليون دينار كويتي كما في نهاية العام 2025، مقارنة بمبلغ 513.4 مليون دينار كويتي في 2024.

ومن جانب توزيعات الأرباح على المساهمين، أفاد الجراح بأن مجلس إدارة KIB قرّر التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 8 فلس للسهم الواحد وأسهم منحة مجانية بواقع 5% من رأس المال المُصدر والمدفوع. تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنك والجهات الرقابية المختصة.

حقبة جديدة من الريادة

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB، السيد/ رائد جواد بوخمسين أن البنك يشهد حقبة جديدة لا يقاس فيها نجاح الأعمال بالنتائج المالية فحسب بل بمدى الأثر الإيجابي الذي تتركه المؤسسة في محيطها البيئي والاجتماعي والحضري حيث أصبح هذا الأثر ركيزة جوهرية لرسم آفاق النمو المستقبلي وتبنّي أفضل الممارسات الدولية.

وفيما يتعلق بالأداء المالي لـ KIB، أشار بوخمسين إلى ارتفاع صافي الإيرادات التمويلية خلال العام 2025 لتصل إلى 68.7 مليون دينار كويتي. كما ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة 21% لتصل إلى 21 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 17.4 مليون دينار كويتي. كما ارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 137% لتصل إلى 7.6 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 3.2 مليون دينار كويتي، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى الربح من بيع بعض العقارات الاستثمارية. حيث ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو 11% وصولاً الى 101.5 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 91.4 مليون دينار كويتي خلال العام 2024. إضافة إلى ما سبق، أفاد بوخمسين بأن المجموعة حققت تحسناً ملحوظاً في مستوى الربحية، حيث ارتفع الربح من العمليات قبل المخصصات والضرائب بنسبة 9% وصولاً إلى 42 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 38.7 مليون دينار كويتي خلال العام 2024.

وحول المركز المالي للبنك، أفاد بوخمسين أن حسابات المودعين نمت بنسبة 17% لتصل إلى 3.22 مليار دينار كويتي كما في نهاية العام 2025 مقارنة في 2.75 مليار دينار كويتي في 2024، في حين ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك بنسبة 10% لتصل إلى 382.8 مليون دينار كويتي.

كما لفت بوخمسين إلى أن KIB حافظ على مستويات عالية من إجمالي نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات بازل III حيث بلغت 22.08% كما في 31 ديسمبر 2025.

صكوك مستدامة

من جهة أخرى، قال بوخمسين إن عام 2025 يمثل عام الانطلاق النوعي لـلبنك، إذ شهد KIB خلاله تحقيق حزمة من الإنجازات الاستراتيجية الفارقة، وفي مقدّمتها نجاحه في إصدار صكوك مستدامة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 300 مليون دولار أمريكي. وقد شهد الإصدار إقبالاً قياسياً من المستثمرين، حيث تجاوزت التغطية حاجز الـ 7 أضعاف، بإجمالي طلبات فاق 2.1 مليار دولار أميركي. ويعكس هذا الإنجاز النوعي الثقة الراسخة في أداء البنك واستراتيجيته، معززاً مكانته المرموقة في الأسواق الإقليمية والدولية، علماً بأن هذه الصكوك حازت تصنيف (+BBB) من وكالة فيتش، وهي مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية.

جوائز وتقديرات

وأشار بوخمسين إلى أن هذه المسيرة تكلّلت بحصد KIB لمجموعة من التقديرات الدولية، وفي مقدمتها جائزة "التميّز في الريادة الرقمية والمصرفية المرتكزة على تجربة العميل في الكويت لعام 2025" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بالإضافة إلى جائزة "التميّز في الخدمات المصرفية المبتكرة للشركات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025" من مجلة كابيتال فاينانس إنترناشيونال (CFI.co)، وهو ما يعد تقديراً دولياً لدور KIB الريادي في تقديم خدمات مصرفية إسلامية متطورة، وتأكيداً على التزامه الثابت بدعم نمو وتطور القطاع المصرفي في دولة الكويت والأسواق الإقليمية.

وفي ختام تصريحهما، أعرب كل من الجراح وبوخمسين عن بالغ تقديرهما للدور الرقابي والإشرافي الحيوي الذي يضطلع به بنك الكويت المركزي ومساندته المستمرة للقطاع المصرفي، كما توجها بالشكر إلى هيئة أسواق المال لدورها الجوهري في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية تدعم مكانة الكويت الاقتصادية. كما أشادا بالإخلاص والتفاني الذي أظهرته كافة فرق العمل في KIB والتي كانت المحرك الأساسي وراء تحقيق هذه النتائج الإيجابية، معبرين عن امتنانهما العميق لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لما يقدمونه من دعم وتوجيه حكيم يضمن استمرار تعزيز المركز المالي لـ KIB وترسيخ ريادته.

نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.

-انتهى-

#بياناتشركات