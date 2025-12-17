القاهرة، أعلنت مجموعة شركات تويوتا إيجيبت، عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع شركة Kardex Remstar السويسرية، الرائدة عالميًا في مجال أنظمة التخزين والاسترجاع الآلي (Vertical Lift Modules – VLM)، في خطوة استراتيجية تدعم خطتها الطموحة لتوفير حلول صناعية متكاملة. يؤكد هذا التعاون إلتزام مجموعة شركات تويوتا إيجيبت المستمر بتوسيع نطاق حلولها الصناعية واللوجستية، وتعزيز كفاءة العمليات لدى عملائها من مختلف القطاعات من خلال تقنيات متطورة ومستدامة.

وفي إطار هذه الشراكة، ستوفر مجموعة شركات تويوتا إيجيبت لعملائها حلول Kardex المتطورة التي تُمكّنهم من تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى وتوفير يصل إلى 85% من مساحة التخزين، مع تحسين دقة وسرعة عمليات الانتقاء وخفض تكاليف التشغيل واستهلاك الطاقة. كما تسهم هذه الحلول في تعزيز بيئة العمل وضمان مستويات أعلى من السلامة والاستدامة. وتدعم مجموعة شركات تويوتا إيجيبت هذه المنظومة بخدمات ما بعد البيع التي تتميّز بها في السوق المصري، والتي تشمل الدعم الفني والصيانة وقطع الغيار الأصلية، بما يضمن للعملاء أداءً موثوقًا والاستمرارية التشغيلية ويتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة.

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، صرّح الأستاذ/ أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت قائلاً: "نفتخر بإبرام هذه الشراكة المميزة مع Kardex، الرائدة عالميًا في حلول التخزين الذكي، والتي تمثل خطوة جديدة في مسيرة تويوتا إيجيبت نحو توفير حلول صناعية متكاملة تجمع بين الكفاءة، و السلامة، والابتكار. ومن هذا المنطلق، ياتي هذا الدمج بين خبرة تويوتا إيجيبت المحلية وتقنيات Kardex المتطورة ليتيح لنا تقديم قيمة حقيقية لعملائنا، ويسهم في إرساء معايير جديدة لإدارة المستودعات والمناولة في السوق المصري، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الصناعي الذكي والمستدام."

ومن جانبه، قال السيد/ جورج غصوب، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا ودول البلطيق في شركة Kardex: "تأتي شراكتنا مع تويوتا إيجيبت لتُرسخ مفاهيم التخزين الذكي وإدارة المخزون المتقدمة في السوق المصري. فبفضل تقنياتنا المبتكرة في أنظمة التخزين الرأسية (VLM)، يمكن للشركات تحقيق كفاءة غير مسبوقة تصل إلى 85% من مساحة التخزين، إلى جانب تحسين سرعة ودقة العمليات التشغيلية بشكل ملحوظ. نحن في Kardex نؤمن بأن مستقبل الكفاءة الصناعية يعتمد على التكامل بين الأتمتة والذكاء التشغيلي، وهذه الشراكة مع مجموعة شركات تويوتا إيجيبت تعزز هذا التوجه من خلال تقديم حلول مستدامة تدعم التحول الرقمي وتضمن أداءً أكثر مرونة واعتمادية في بيئة الأعمال المتغيرة."

وتجدر الإشارة أن شركة Kardex تُعد من أبرز الأسماء العالمية في مجال الأتمتة والتخزين الذكي، في زيورخ، سويسرا، وتمتلك إرثًا يمتد لأكثر من 125 عامًا من الابتكار في حلول التخزين الرأسية والأنظمة الرقمية المتقدمة لإدارة المخزون. وتخدم Kardex اليوم كبرى المؤسسات الصناعية واللوجستية ومراكز التوزيع حول العالم، معززة مكانتها كشريك موثوق لعمليات التحول الذكي في سلاسل الإمداد.

نبذة عن مجموعة شركات تويوتا إيجيبت:

تفخر مجموعة شركات تويوتا إيجيبت والتي تأسست عام 1979، وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من 45 عامًا في مجال السيارات بمصر ، أنها استمرت خلال هذه الفترة في النمو والتطوير لترسخ مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في سوق السيارات المصري وتوفر فرص عمل لما يزيد عن 1000 عاملاً وموظفاً. تُعد مجموعة شركات تويوتا إيجيبت الوكيل الحصري لعلامتي تويوتا ولكزس في مصر، وتقدم لعملائها مجموعة متكاملة من الخدمات من خلال شبكة واسعة من الفروع والموزعين المعتمدين تشمل: مبيعات السيارات الجديدة، خدمات ما بعد البيع، بيع قطع الغيار الأصلية، والمعدات الصناعية، والإطارات الخاصة بالسيارات الملاكي وبالمعدات الصناعية. هذا بالإضافة إلى حلول مبتكرة مثل خدمة أوتومارك لبيع واستبدال السيارات المستعملة المعتمدة، وخدمات التقسيط والتأمين داخل صالات العرض. كما تلتزم الشركة بتوفير زيت تويوتا الأصلي وزيت لكزس الأصلي في جميع أنحاء الجمهورية لضمان أفضل حماية لسيارات تويوتا ولكزس.

والجدير بالذكر أن مجموعة شركات تويوتا إيجيبت تمتلك مركز تدريب ضخم وهو مركزًا معتمدًا من تويوتا العالمية ليخدم دول أفريقيا، وهو مجهز بأحدث أدوات التدريب والأجهزة والمعدات المتطورة، ما يعزز من مكانة المجموعة كمركز إقليمي للمعرفة والتطوير.

