الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت K. Hovnanian M.E. Investments, LLC (KHME)، وهي شركة تابعة لشركةHovnanian Enterprises, Inc.، ومدرجة في بورصة نيويرك تحت الرمز (NYSE: HOV)، والمساهم الأكبر في شركة Al Tahaluf Real Estate Company, CJSC، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كلّ من صندوق التنمية السياحي Tourism Development Fund - TDF)) وشركة "إعمار المدينة الاقتصادية" (Emaar, The Economic City -EEC). تهدف الاتفاقية إلى استقطاب استثمارات سياحية عالية الجودة وتطوير مشاريع سكنية تدعم أسلوب الحياة العصري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية King Abdullah Economic City (KAEC). وقد تمّ توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار 2026 (Future Real Estate Forum 2026) الذي عُقد في مدينة الرياض.

تُرسّخ مذكرة التفاهم إطاراً استراتيجياً للتعاون المشترك بهدف تطوير مشاريع سياحية وفندقية، ومشاريع سكنية ذات علامات تجارية قادرة على المنافسة على المستوى العالمي. وتجمع المذكرة بين الخبرة الدولية الراسخة لشركة KHME في تطوير الوجهات متعددة الاستخدامات والمشاريع السكنية ووجهات الضيافة، ورسالة صندوق التنمية السياحي (TDF) الهادفة إلى تسريع وتيرة الاستثمارات السياحية، لتحويل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) إلى وجهة ساحلية عالمية المستوى، استناداً إلى رؤية شركة (Emaar, The Economic City -EEC).

ستركّز الشراكة في مرحلتها الأولى على تطوير مشروع بارز يقع مباشرة على شواطئ البحر الأحمر وقناة المارينا ضمن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC). تمّ تصميم المشروع ليكون وجهة ساحلية متميّزة تجمع بين أسلوب الحياة الفاخر والتجارب السياحية الراقية، وسيتضمّن مجموعة من الوحدات السكنية الخاصة ذات العلامات التجارية، وفندقين من فئة الخمس نجوم، إلى جانب نادٍ شاطئي مركزي ومركز متكامل للصحة والعافية والسبا، يشكّل القلب النابض لهذا الموقع. ويهدف المشروع إلى إنشاء بيئة متكاملة تجمع السكان والسياح والزوار من خلال مرافق عصرية راقية، وبرامج ترفيهية متنوعة، وتجارب ضيافة تعزّز الجودة والتميز. ويُعد الموقع أحد أبرز الواجهات البحرية وأكثرها تميّزاً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC)، ويضم ميزات تؤهله ليصبح من أكثر وجهات نمط الحياة والاستثمار طلباً على مستوى المملكة.

بموجب المذكرة، ستتعاون الأطراف على استكشاف فرص إضافية للاستثمار السياحي، إلى جانب دعم تطوير وإدارة الأصول العقارية السياحية ومشاريع نمط الحياة. كما تسعى المذكرة إلى تمكين الشراكات مع المستثمرين والمشغلين من خلال نماذج مرنة، إلى جانب توفير مواقع جاهزة للاستثمار، بما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتسليمها.

وفي تعليق له على توقيع مذكرة التفاهم، أوضح Qusai Al-Fakhri، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي السعودي Tourism Development Fund: "تجسّد هذه الاتفاقية التزام الصندوق برسالته الوطنية المتمثّلة في تمكين قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، من خلال مواءمة جهود القطاعين العام والخاص، وبناء شراكات استراتيجية تدعم تطوير مشاريع سياحية عالية الجودة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي في تطوير الوجهات الساحلية والمنتجعات الشاطئية المتكاملة في مختلف أنحاء المملكة." وأضاف: "وفي إطار تمكين السياحة، يعمل الصندوق (TDF) على تعزيز جاهزية مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) لاستقطاب الاستثمارات عالية الجودة والعلامات الفندقية العالمية."

من جانبه، قال Robert Hofmann، الرئيس التنفيذي لشركة Al Tahaluf Real Estate: "تمثّل هذه المذكرة خطوة هامة في تحفيز الاستثمارات السياحية وتطوير المشاريع السكنية التي تتمحور حول نمط الحياة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية King Abdullah Economic City. ويأتي المشروع الجديد على شواطئ البحر الأحمر وقناة المارينا كإضافة نوعية تعزّز محفظتنا المتنامية من مشاريع أسلوب الحياة الراقي في المدينة. كما نخطط لإطلاق مشروع Soleya at the Red Sea في مطلع عام 2026، والذي يضم 340 وحدة سكنية خاصة تقع بين البحر الأحمر وملعب Royal Greens Golf Course. ومن شأن هذه المشاريع مجتمعة أن تسهم في ترسيخ مكانة المدينة كوجهة رئيسية للمستثمرين والمقيمين من مختلف أنحاء العالم."

أما Abdulaziz Alnowaiser، الرئيس التنفيذي لشركة Emaar, The Economic City، فقال في معرض تعليقه على الاتفاقية: "تجسّد مذكرة التفاهم بين مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (King Abdullah Economic City) وصندوق التنمية السياحي (Tourism Development Fund)، بالتعاون مع شركة K. Hovnanian الأمريكية، انعكاساً لالتزامنا الراسخ بدعم نمو قطاعي السياحة والضيافة، والاستفادة من الإمكانات الواعدة والكبيرة التي يزخر بها هذان القطاعان. وتأتي هذه الشراكات استناداً إلى وتيرة التطوير المتسارعة التي تشهدها المدينة، ومكانتها المتنامية كوجهة ساحلية متكاملة، كما تهدف إلى توفير فرص استثمارية جديدة في مختلف قطاعات المدينة." وأضاف: "تضطلع المشاريع الرائدة بدور أساسي في تعزيز جاذبية المدينة ومقوماتها السياحية، واستقطاب الزوار من الأسواق العالمية، وترسيخ ثقة المستثمرين، ودعم الاستدامة طويلة الأمد للقطاع السياحي، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والأهداف الاستراتيجية للمدينة."

كما تدعم هذه الشراكة الاستراتيجية طموحات شركة EEC وجهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وبفضل بنيتها التحتية عالمية المستوى، وتخطيطها الذي يركز على نمط الحياة الفاخر، وموقعها الاستراتيجي القريب من جدة والساحل الغربي، تواصل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) ترسيخ مكانتها كوجهة ساحلية رائدة لنمط الحياة على المستوى الإقليمي.

لمحة عن شركة K. Hovnanian Middle East:

تعدّ K. Hovnanian M.E. Investments, LLC شركة تابعة لشركة Hovnanian Enterprises, Inc.، إحدى أكبر شركات بناء المساكن والتطوير العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية وهي مدرجة في بورصة نيويرك تحت الرمز (NYSE: HOV). وبصفتها المساهم الأكبر في شركة Al Tahaluf Real Estate Company, CJSC، توفر الشركة خبرات دولية تدعم تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات واسعة النطاق، تشمل المشاريع السكنية والفندقية ومشاريع نمط الحياة، بما يسمح بإنشاء وجهات مستدامة وذات جودة عالمية في المنطقة.

لمحة عن Tourism Development Fund - TDF:

يُعد صندوق التنمية السياحي Tourism Development Fund - TDF))، الجهة الوطنية المكلفة بتمكين قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، حيث يتجاوز دوره مجرد التمويل لتحفيز الاستثمارات عالية الأثر وتعزيز تنافسية الوجهات السياحية السعودية. يوفر الصندوق لروّاد الأعمال والشركات السياحية حلولًا مالية مخصصة إلى جانب برامج دعم غير مالية، ويستقطب المستثمرين المحليين والدوليين لتطوير مشاريع سياحية متميزة وبارزة. انطلاقاً من رؤيته المتمثّلة في خلق بيئة استثمارية ديناميكية وجذابة، يسعىTDF إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم التنويع الاقتصادي، وتحسين تجارب الزوار، بما يرسّخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة. وبموجب التزامه بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للسياحة، يبقى الصندوق شريكاً موثوقاً يعمل عن كثب مع المستثمرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع.

لمحة عن Emaar, The Economic City (EEC):

تُعد "إعمار المدينة الاقتصادية" (Emaar, The Economic City -EEC) المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC)، أحد أكبر المشاريع التنموية متعددة الاستخدامات وأكثرها طموحاً في المملكة العربية السعودية. وبفضل موقع المشروع الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، وارتباطه المباشر بجدة والمدن المقدسة وشبكات النقل الرئيسة، تعمل EEC على ترسيخ مكانة KAEC كوجهة ساحلية عصرية رائدة، تدمج بين السكن الراقي وفرص الاستثمار. ومن خلال شراكات مع المطورين والمشغلين المحليين والدوليين، تواصل EEC تنفيذ وإطلاق مشاريع متميزة تدعم السياحة وتستقطب الاستثمارات الأجنبية وتُسهم في دعم التنويع الاقتصادي المستدام للمملكة.

جهات الاتصال :

Robert Hofmann

الرئيس التنفيذي

Al Tahaluf Real Estate Company

Tyler Lewis

مدير الاستثمار

Al Tahaluf Real Estate Company

-انتهى-

#بياناتشركات