دبي ، الإمارات، أعلنت Juspay، الشركة العالمية الرائدة في مجال البنية التحتية للمدفوعات للمؤسسات والبنوك، اليوم عن تأمين 50 مليون دولار في جولة متابعة من السلسلة D، بقيادة WestBridge Capital. وتتكوّن الصفقة من مزيج من الاستثمارات الأولية والثانوية، ما يقيّم Juspay عند 1.2 مليار دولار. ويوفّر المكوّن الثانوي سيولةً للمستثمرين الأوائل والموظفين الحاصلين على خطط ملكية الأسهم للموظفين (ESOPs) — وهي ثاني فرصة من هذا النوع تُمكّنها Juspay خلال عام واحد.

يأتي هذا التمويل عقب عام من النمو المتواصل لشركة Juspay، حيث تجاوز إجمالي حجم المدفوعات السنوي المُعادل (TPV) الآن تريليون دولار. وتعالج الشركة أكثر من 300 مليون معاملة يوميًا لصالح علامات تجارية رائدة تشمل Agoda وAmazon وFlipkart وGoogle وHSBC وIndiGo وSwiggy وZepto وZurich Insurance وغيرها. وتواصل Juspay تعزيز مكانتها كمنصة مدفوعات عالمية، مع حضور متنامٍ في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا والمملكة المتحدة وأمريكا الشمالية.

تلتزم Juspay التزامًا عميقًا ببناء البنية التحتية الأساسية للمدفوعات للتجارة العالمية، على أن تكون مفتوحة المصدر وقابلة للتشغيل البيني ومرنة وقابلة للتجزئة (Modular). وتتمثل مهمة الشركة في خلق قيمة طويلة الأجل عبر منظومة المدفوعات، من خلال دعم التجار والبنوك وشبكات الدفع، وبالتالي مليارات المستخدمين الذين يخدمونهم. كما تعمل Juspay على تطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي لبناء ابتكارات جاهزة للمستقبل تُسهم في تحسين إنتاجية القوى العاملة وتعزيز تجربة التجار.

وقال شيتال لالواني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في Juspay.: كان تركيزنا على مدار العقد الماضي منصبًّا على معالجة التعقيدات الأساسية للمدفوعات العالمية من خلال الهندسة والتصميم القائمين على المبادئ الأولى. ومع توسّعنا عالميًا، نُقدّر الثقة المستمرة التي يوليها لنا شركاؤنا. تعكس هذه الجولة مسار نمونا، كما توفّر فرص سيولة لمستثمرينا الأوائل وأعضاء فريقنا الذين كانوا جزءًا من هذه الرحلة. ونرحّب بـ WestBridge Capital كشريك لنا بينما نعمل على بناء الجيل القادم من البنية التحتية للمدفوعات».

من جهته؛ قال ديباك رامينييدي، شريك في WestBridge Capital. : " أظهرت JusPay باستمرار قدرتها على البقاء في طليعة القطاع من خلال بناء تقنيات قوية وجاهزة للمستقبل، تُشغّل أكثر منظومات المدفوعات تطلّبًا في العالم. ويستند إيماننا بها إلى ابتكارها المتواصل، إذ تطوّرت من منصة تنسيق للمدفوعات إلى منصة UPI متكاملة، ثم إلى مزوّد أساسي للبنية التحتية للمدفوعات للبنوك. إن تركيزها على حلّ تحديات التكنولوجيا العميقة في مجال المدفوعات، مع الحفاظ على مسار نمو مستدام ومربح، يجعلها لاعبًا متميّزًا في قطاع التكنولوجيا المالية. ونحن متحمسون حقًا لدعم فيمل وشيتال وكامل فريق Juspay وهم يرسمون ملامح مستقبل التجارة الرقمية العالمية"

-انتهى-

#بياناتشركات