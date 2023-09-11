الشركة تعتزم افتتاح "ريجس سكوادرا" في الدقم في شهر أكتوبر، ومن ثم "ريجس الفردان هايتس" في "مرتفعات غلا" و"ريجس بيرل سكوير" في "مسقط هيلز" مطلع عام 2024.

افتتاح المواقع الجديدة بموجب اتفاقيات شراكة مع أصحاب المباني والمستثمرين الذين استثمروا في منصة IWG لإنشاء مساحات عمل مرنة.

بعد افتتاح هذه المراكز الجديدة، سيرتع عدد مواقع IWG في عُمان إلى عشرة.

المواقع الجديدة تشكل خطوة هامة نحو تحقيق هدف IWG المتمثل في إطلاق 1000 مركز جديد حول العالم خلال العام المقبل.

أعلنت IWG، المزود العالمي الرائد لمساحات العمل المرنة، عن تعزيز حضورها في سلطنة عمان من خلال افتتاح ثلاثة مواقع جديدة هي "ريجس سكوادرا" في منطقة الدقم، و"ريجس الفردان هايتس" في "مرتفعات غلا" و"ريجس بيرل سكوير" في "مسقط هيلز". وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام IWG بتوفير مساحات عمل جديدة وأحدث حلول العمل المرن للشركات والمهنيين في المنطقة.

وكانت IWG قد أعلنت في شهر أغسطس المنصرم عن تحقيق أعلى إيرادات نصف سنوية في تاريخها الممتد لـ 34 عاماً، ويعزى ذلك إلى تسارع وتيرة تبني الشركات من مختلف الأحجام وجميع أنحاء العالم لنموذج العمل الهجين. وأدى هذا الانتشار الكبير في أساليب العمل الهجين إلى نمو استثنائي في عدد مراكز IWG، حيث وقعت الشركة عقوداً لتأسيس 400 موقع جديد في النصف الأول من عام 2023. ويتمتع الأعضاء بإمكانية الوصول إلى جميع مواقع الشركة البالغ عددها 3,500 موقع في أكثر من 120 دولة، مع توفر خدمات الأعمال عبر تطبيق IWG.

وتدخل IWG بمشروعها الجديد "ريجس سكوادرا"، الذي سيتم افتتاحه في شهر سبتمبر المقبل، لأول مرة إلى مدينة الدقم المتنامية بالتعاون مع شركة "سكوادرا للاستثمارات والخدمات العقارية". وتمثل المدينة، التي تقع على بعد 500 كيلومتر جنوبي مسقط، موقعاً استراتيجياً لتوسيع بصمة الشركة في عُمان، حيث تتميز ببيئتها التقدمية وإمكانياتها الاقتصادية الكبيرة. وتبلغ مساحة الموقع الجديد الذي يحمل علامة "ريجس" 903 أمتار مربعة ويوفر مساحة عمل ملهمة تشجع الموظفين والعملاء والشركات على التركيز والتواصل والتعاون.

وقال السيد عبد الفتاح جودي: "يسعدنا أن نكون جزءاً من التوسع الطموح لشركة IWG في سلطنة عمان، باعتبارنا شركاء الأعمال لمشروع ’ريجس سكوادرا‘ في الدقم. ولا تقتصر أهمية هذا التعاون على كونه سيثري مقر عملنا بمساحة عمل مرنة من الطراز العالمي فحسب، وإنما سيسهم أيضاً في حفز النمو الاقتصادي وترسيخ ثقافة العمل الحديثة في الدقم. ونحن على ثقة بأن مرافقنا الحديثة ستحفز ابتكار وإنتاجية الشركات والمهنيين في المنطقة".

وتُعد مدينة مسقط من أسرع المواقع نمواً في المنطقة، إذ يشهد الطلب على مساحات العمل في المدينة ارتفاعاً كبيراً، مع استمرار زيادة عدد الاستفسارات عن المساحات في مواقع IWG بشكل ملحوظ. ويتمتع موقع "ريجس" الجديد في منطقة "الفردان هايتس" في مرتفعات غلا بموقع متميز بمساحة تبلغ 979 متراً مربعاً في مبنى حاز على جوائز عديدة لتصميمه المبتكر وممارسته البيئية. ويضم الموقع مجموعة من المرافق المتميزة، بما في ذلك مكاتب خاصة وقاعات اجتماعات ومساحات عمل مشتركة وإبداعية. ومن المقرر أن يتم افتتاحه في شهر يناير 2024.

وبالإضافة إلى الموقعين الجديدين، توسع IWG شبكتها في قلب مسقط مع افتتاح موقع آخر في "بيرل سكوير". وسيتم افتتاح هذا الموقع من علامة "ريجس" أيضاً مطلع عام 2024، على مساحة 779 متراً مربعاً تتألف من مساحات عمل مميزة مصممة خصيصاً لتعزيز الإنتاجية والتعاون.

وفي إطار تعليقه على هذا الإعلان، قال مارك ديكسون، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة IWG: "نهدف من خلال افتتاح المواقع الجديد إلى تعزيز حضورنا في سلطنة عُمان وتوفير مواقع تحقق إقبالاً كبيراً. وتشكل الدقم ومسقط موقعان رائعان لتعزيز استراتيجيتنا التوسعية باعتبارهما مركزين تجاريين بارزين. ونشهد في الوقت الراهن تزايداً ملحوظاً في الطلب على مساحات العمل المرنة عالية الجودة مع تحول العمل إلى النمط الهجين. ونحن سعداء جداً بإبرام اتفاقيات إدارة مع شركائنا لتطوير مواقع ’ريجس‘ الجديدة التي ستضيف مساحات عمل متطورة إلى مبانيهم".

وأضاف ديكسون: "يتزامن الإعلان عن افتتاحنا مزيداً من المواقع في سلطنة عمان مع تنامي إدراك الشركات لأهمية العمل المرن في تعزيز سعادة الموظفين وزيادة رضاهم، فضلاً عن مساهمة هذا النمط من العمل في الحفاظ على البيئة. وقد أثبتت نماذج أماكن العمل التي نطورها فعاليتها في تعزيز الإنتاجية وتمكين الشركات من توسيع نشاطها وخفض تكاليفها بشكل كبير".

وتعتبر هذه التوسعات الاستراتيجية جزءاً من التزام IWG المستمر بتوفير مساحات عمل مرنة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية للشركات والمهنيين. ومن خلال توفير طيف متنوع من الخيارات والمواقع، تعمل IWG على تمكين الأفراد والشركات من زيادة كفاءتهم وفعاليتهم بغض النظر عن حجم أو مجال أعمالهم.

تم تصميم استراتيجية توسعة العلامات التجارية المتعددة التابعة لـ IWG في منطقة الشرق الأوسط لتناسب الأعمال والشركات ورواد الأعمال من جميع الفئات. وتسهم IWG في خلق قيمة شخصية ومالية واستراتيجية للشركات على اختلاف حجمها؛ بدءاً من بعض الشركات والمؤسسات الأكثر شهرة في العالم، ووصولاً إلى الأفراد والجيل التالي من رواد الأعمال، حيث يمكن لكل منهم الاستفادة من نماذج العمل المرنة لزيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة والسرعة والبقاء على مقربة من العملاء في الأسواق الرئيسية.

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نبذة عنIWG

تقود IWG ثورة مساحات العمل المرن حول العالم، وتساعد شركاتنا ملايين الأفراد وشركاتهم للعمل بشكل أكثر إنتاجية، من خلال توفير مجموعة من الخدمات ومساحات العمل المهنية والملهمة.

ساهمت الرقمنة والتقنيات الجديدة بتغيير عالم الأعمال. وفي الوقت الحالي، يحاول الجميع الاستفادة من الإنتاجية في الحياة العملية والشخصية بطرق مختلفة وأينما وجدوا. لدينا قاعدة كبيرة من العملاء حول العالم كالأفراد والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم متعددة الجنسيات. يتمتع العملاء بأهداف عمل فريدة وتطلعات مستقبلية مختلفة، وبذلك فهم يتطلعون لخيارات من مساحات العمل والمجتمعات تلبي احتياجاتهم.

ومن خلال شركاتنا: Regus وSpaces وNo 18 وBasepoint وOpen office وSignature، نوفر هذه الخيارات، كما نخدم عالم الأعمال بأسره، ونخلق قيمة شخصية ومالية واستراتيجية لجميع أنواع الأعمال بمختلف أحجامها. وسواء كان العميل من الشركات الأكثر عراقة أو الشركات المشهورة حول العالم أو الأفراد وقادة الصناعة من الجيل القادم، فإن الجميع سيستفيد من مرونة الأعمال لصالح زيادة الإنتاجية والكفاءة. انضموا لنا عبر زيارة الموقع الإلكتروني: www.iwgplc.com.