أعلنت شركة عقارات السيف، الشركة البحرينية الرائدة في التطوير العقاري، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة International Workplace Group (IWG)، المزود العالمي الأكبر والأسرع نموًا لمساحات العمل المرنة، وذلك لافتتاح مركز أعمال تحت علامة ريجس التجارية في مجمع السيف – ضاحية السيف، على أن تتولى IWG إدارة وتشغيل المركز، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتعزيز منظومة مساحات العمل المرنة ودعم بيئة الأعمال الحديثة في مملكة البحرين.

وجرت مراسم التوقيع في مقر شركة عقارات السيف في مجمع السيف – ضاحية السيف، حيث وقع الاتفاقية كل من السيد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، والسيد كوري تومسون، النائب الأول للرئيس الإقليمي لمنطقة لشرق الأوسط وأفريقيا لشركة IWG ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

هذا وتهدف الاتفاقية إلى افتتاح مركز ريجس للأعمال في مجمع السيف – ضاحية السيف، ليقدم مجموعة متكاملة من حلول ومساحات العمل المرنة التي تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات ورواد الأعمال، وتشمل مكاتب خاصة مجهزة بالكامل ومساحات عمل مرنة وخدمات تشغيلية متكاملة، مع الاستفادة من الخبرة العالمية التي تتمتع بها IWG وانتشارها الواسع عبر العديد من المواقع حول العالم.

كما تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية شركة عقارات السيف الرامية إلى تعزيز القيمة المضافة لأصولها العقارية وتنويع استخدامات مراكزها التجارية، من خلال استقطاب علامات عالمية رائدة في مجالات مبتكرة مثل حلول العمل المرن، بما يعزز من مكانة مجمع السيف – ضاحية السيف كوجهة متكاملة تجمع بين الأعمال والتجزئة والخدمات، وتواكب التحولات المتسارعة في أنماط العمل.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، بالقول"تمثل هذه الاتفاقية إضافة نوعية تعزز من مكانة مجمع السيف – ضاحية السيف كوجهة متكاملة تجمع بين الأعمال والتجزئة والخدمات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. ويسعدنا التعاون مع شركة IWG لإطلاق مركز ريجس للأعمال في المجمع، الأمر الذي سيسهم بلا شك في تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى حلول عمل مرنة تدعم نمو أعمالهم واستدامتها."

وأضاف "نحرص في عقارات السيف على استقطاب شركاء عالميين يتمتعون بخبرات واسعة وسجل حافل بالنجاح، بما يعزز من تنافسية مراكزنا ويضيف قيمة مستدامة لمستأجرينا. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بمواصلة تطوير عروضنا العقارية بما ينسجم مع متطلبات السوق والاتجاهات الحديثة في بيئات العمل."

من جانبه، علق السيد كوري تومسون، النائب الأول للرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة IWG، قائلًا: "يسعدنا الإعلان اليوم عن توسيع حضورنا في مملكة البحرين من خلال هذه الشراكة مع شركة عقارات السيف، والتي تُعد من أبرز شركات التطوير العقاري في المملكة. ويأتي افتتاح مركز ريجس في مجمع السيف – ضاحية السيف ضمن استراتيجيتنا لتوفير حلول عمل مرنة عالمية المستوى تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها."

وتابع بالقول "تواصل IWG دعم مفهوم العمل الهجين من خلال شبكة عالمية تضم العديد من المواقع حول العالم. ويمنح هذا المركز عملاءنا في البحرين مرونة أكبر للوصول إلى بيئات عمل احترافية، مدعومة بخدمات ومرافق متكاملة تسهم في تحسين الإنتاجية وتجربة العمل اليومية."

هذا وتواصل شركة عقارات السيف تعزيز ريادتها في قطاع التطوير العقاري من خلال تطوير وإدارة محفظة متنوعة من المشاريع الرائدة في مجالات التجزئة والترفيه والضيافة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.seef.com.bh. للاطلاع على آخر الأخبار.

نبذة عن شركة عقارات السيف:

تأسست شركة عقارات السيف ش.م.ب. في العام 1999، وهي شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة البحرين منذ 2007 وتتخذ من مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لعملياتها، لتصبح رائدة في قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه والتطوير العقاري على مستوى المملكة. تدير شركة عقارات السيف محفظة كبيرة من الأصول، مما يعزز من مكانتها كعلامة تجارية متميزة. تتمحور رؤية شركة عقارات السيف على سعيها الدائم لتكون شركة عقارية رائدة في الابتكار والتنوع، مدفوعة بتطبيق أعلى المعايير والقيم لتحقيق التميز ورضا المساهمين والشركاء والعملاء على السواء. وتتمركز أنشطة الشركة الحالية على تطوير وامتلاك وإدارة محفظة استثمارية عقارية متنوعة تخدم قطاعات التجزئة والترفيه والضيافة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.seef.com.bh.

نبذة عن شركة International Workplace Group (IWG):

شركة IWG، المزود العالمي الأكبر والأسرع نموًا لمساحات العمل المرنة، هي شركة رائدة عالميًا في تقديم حلول أماكن العمل التي توفر المرونة والاختيار للشركات والأفراد في مختلف أنحاء العالم. تمتلك IWG شبكة عالمية واسعة تضم أكثر من 4,000 موقع في أكثر من 120 دولة عبر ست قارات، وتدعم ملايين العملاء في العمل بمرونة وإنتاجية عالية سواء من مكاتب مجهزة بالكامل، أو مساحات عمل مشتركة، أو مكاتب افتراضية، أو غرف اجتماعات تلبي احتياجات الأعمال المتنوعة. وتضم شبكة علاماتها التجارية ريجس وسبيسز وغيرها من الحلول المبتكرة التي تلائم كل حجم مؤسسة وطبيعة نشاط، وتستمر في توسيع انتشارها لتلبية الطلب المتزايد على بيئات العمل المرنة في عالم العمل الهجين الحديث. https://www.iwgplc.com/en-gb