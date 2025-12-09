القاهرة، أعلنت اليوم شركة تنميه، إحدى شركات إي اف چي فاينانس والتابعة لمجموعة إي اف چي القابضة والتي تعتبر مزودًا رائدًا للحلول المالية المبتكرة والمتكاملة التي تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، أنها نجحت في تحقيق إنجازين عالميين بارزين، حيث حصلت على شهادة الأيزو (ISO 27001:2022) لنظم إدارة أمن المعلومات، وتجديد شهادة معيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) وذلك للعام الثاني على التوالي.

وتسلط هذه الإنجازات الضوء على الجهود التي تبذلها الشركة على صعيد الاستثمار المتواصل في الحلول التكنولوجية، وإيمانها الراسخ بأن الابتكار هو الركيزة الأساسية لتحقيق نمو آمن ومستدام. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد هذه الإنجازات على التزام الشركة بحماية بيانات العملاء، وتعزيز المرونة التشغيلية، ومواصلة الامتثال لأعلى المعايير الدولية المتعارف عليها.

ومن ناحية أخرى، تُعد هذه الشهادات بمثابة دليل على كفاءة ممارسات الحوكمة والأمن السيبراني والامتثال التي يتم تطبقها على مستوى المؤسسة بوجه عام، حيث تغطي الأنظمة المصرفية الأساسية، والبنية التكنولوجية، ومراكز البيانات، والعمليات الأمنية. كما تعكس الشهادتان المنهج المتكامل الذي تتبناه الشركة فيما يتعلق بتأمين المعلومات والمدفوعات، مما يضمن الشفافية والموثوقية وتعزيز ثقة العملاء.

وفي هذا السياق، أكد وليد رمّاح، رئيس قطاع العمليات والقائم بأعمال العضو المنتدب لتنميه، الحصول على هذه الشهادات العالمية يعزز رؤيتنا الاستراتيجية لبناء مؤسسة قوية ومستعدة للمستقبل، تعتمد على الثقة والأمان والابتكار. بينما نواصل تحديث وتوسيع نظامنا المالي، يتجاوز التزامنا مجرد اتباع القوانين. إنه يظهر عزمنا على وضع معايير جديدة للتمويل المسؤول والشامل في مصر. حماية بيانات العملاء وضمان سلامة بنيتنا التحتية الرقمية ليست فقط أولويات تشغيلية، بل هي أيضاً عناصر أساسية لنمو تنميه المستدامة وقيادتها.

ومن جانبه، قال كريم السقا، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في شركة تنميه، تثبت شهاداتنا المزدوجة خبرة تنميه في الأمن السيبراني والحوكمة وإدارة المخاطر. وهي تجسد ثقافة التحسين المستمر والابتكار، مما يضمن أن كل نظام وعملية وتشغيل يقوم على أساس المرونة والشفافية والثقة. من خلال الحصول على شهادة ISO 27001:2022، تعزز تنميه ريادتها في التمويل الرقمي الآمن. ويعزز هذا الإنجاز الثقة بين العملاء والجهات التنظيمية والشركاء، ويظهر التزام الشركة بالتكنولوجيا المتطورة والامتثال المتميز. بالإضافة إلى ذلك، يتوافق هذا الإنجاز مع تجديد شهادة PCI DSS الخاصة بتنميه للسنة الثانية على التوالي، مما يزيد من ترسيخ مكانتها كمزود خدمات مالية موثوق ومبتكر.

نبذة عن شركة تنميه

تُعد تنميه إحدى الشركات الرائدة في مصر لتقديم الحلول المالية المبتكرة والمتكاملة لأصحاب الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال. تأسست تنميه في عام 2009، واستحوذت عليها شركة إي اف چي فاينانس، وهي إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، في عام 2016. تقدم تنميه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لتمكين رواد الأعمال في المناطق والمجتمعات المحرومة من الخدمات في جميع أنحاء مصر. تشمل هذه الخدمات حلول التمويل، وخدمات التأمين، وأدوات الدفع الرقمية، التي يتم تقديمها من خلال شبكة فروعها الواسعة ومنصاتها الرقمية، وبالتعاون مع شركاء استراتيجيين، مما يُمكّن العملاء من تنمية وإدارة أعمالهم بفعالية.

ينبع هذا من دور الشركة في دعم الاقتصاد المحلي، ومكافحة الفقر، ورفع مستوى الثقافة المالية، والارتقاء برفاهية المجتمعات التي تنقصها الخدمات.

من خلال التحول الرقمي المستمر وتعزيز المعاملات غير النقدية، تساهم تنميه أيضاً في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الشمول المالي.

منذ تأسيسها، أصدرت تنميه ما يقرب من 3 ملايين تسهيل تمويلي لمشاريع بمختلف الأحجام والقطاعات. وتدير الشركة حاليًا 404 فروعاً في 25 محافظة مصرية، وتخدم أكثر من 30,000 عميل جديد شهرياً، وتدعمها قوة عاملة تقارب 6,000 موظف.

