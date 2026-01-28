الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة برق سيستمز اليوم عن تحالف استراتيجي مع iOCO، المزوّد المبتكر لحلول التكنولوجيا المتكاملة وحلول الحوسبة فائقة النطاق، والذي يعمل عبر أفريقيا والمملكة المتحدة وأوروبا، إلى جانب شركة "بورتفوليو تك" المصرية المتخصصة في الحلول السحابية وفق نهج التطبيقات السحابية الأصلية أولاً. ويهدف هذا التحالف إلى دعم وتمكين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستفادة من قدرات الحوسبة السحابية، بما يسرّع تحقيق مستهدفات تشغيلية حيوية تدعم استمرارية الأعمال.

تشهد الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى المنطقة طلباً متزايداً على خدمات رقمية آمنة وقابلة للتوسع وتركّز على احتياجات المواطنين. ويأتي هذا التعاون لمواجهة التحديات المرتبطة بالبنى التحتية التقليدية، ومخاوف الأمن السيبراني، وتشتّت الاستراتيجيات الرقمية. ومن خلال الجمع بين قوة الوصول والانتشار في الأسواق الإقليمية، والخبرات المعتمدة، والمعرفة القطاعية، والقدرة التنافسية من حيث التكلفة، سيقدّم التحالف حلولاً سحابية مصممة بحسب احتياجات كل جهة، بما يتيح خدمات عامة أسرع وأكثر أماناً وكفاءة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمود سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة برق سيستمز: "تواجه مؤسسات القطاع العام في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحدياً ملحّاً يتمثل في تقديم خدمات حديثة تتمحور حول المواطن، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن". وأضاف قائلاً: "يجمع هذا التحالف الاستراتيجي بين الخبرة العالمية والفهم العميق لخصوصية المنطقة، بما يتيح للحكومات تسريع جهود التحول الرقمي بثقة وبأثر ملموس".

ومن جانبها، قالت الدكتورة عزة الشناوي، الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة في شركة "بورتفوليو تك" والرئيسة السابقة لأمازون ويب سيرفيسز (AWS) في مصر وشمال أفريقيا: "لم تعد الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص اليوم بحاجة إلى التكنولوجيا وحدها؛ بل تحتاج إلى شركاء موثوقين يفهمون تحدياتها الخاصة وحجم الفرص المتاحة أمامها. ومن خلال هذا التعاون، نقدّم مسارات عملية لاعتماد الحوسبة السحابية تتسم بالأمان وقابلية التوسع والجدوى من حيث التكلفة، ومصممة لتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع".

وبدوره، قال ريتشارد فيستر، الرئيس التنفيذي لقطاع الحوسبة السحابية في iOCO: "يركّز مشروعنا المشترك مع بورتفوليو تك على تحقيق أثر ملموس يمكن قياسه عبر تبنّي أكثر ذكاءً للحوسبة السحابية، وتطوير الكفاءات البشرية، وتقديم ابتكارات تتوافق مع احتياجات المنطقة. كما صُمّمت هذه الشراكة، إلى جانب تحالفنا مع برق سيستمز، لدعم المؤسسات والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر مختلف مراحل مسيرة التحول الرقمي، بما يضمن تقديم حلول لا تتسم بالتطور التقني فحسب، بل تكون أيضاً مصممة لتلبية احتياجاتها الخاصة".

ستوفر iOCO التمكين التقني والاستثمار الاستراتيجي عبر عملياتها في المملكة المتحدة ودولة منطقة الشرق الأوسط، بما يتيح للتحالف الاستفادة من قدرات تنفيذ عالمية المستوى، وترسيخ مكانته كمركز إقليمي جديد لخدمات الحوسبة السحابية، وخدمات التعهيد في تقنية المعلومات، والابتكار التقني.

حول برق سيستمز

تُعد برق سيستمز من رواد خدمات تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتخصص في الخدمات المُدارة، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، وحلول البنية التحتية لتقنية المعلومات. وبخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً، تبني برق سيستمز شراكات طويلة الأمد تُسهم في تحقيق قيمة مستدامة ودفع عجلة التقدم لعملائها وللمجتمعات التي يخدمونها.

www.barqsystems.com

حول iOCO

تقدّم iOCO حلولاً متطورة واستباقية في مجالي تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية، مستندةً إلى فريق واسع يضم أكثر من 5,000 خبير في جنوب أفريقيا وعلى المستوى الدولي. وتتميز الشركة بقدراتها في التمكين الرقمي، حيث توفر خدمات تشمل تطوير البرمجيات، والبيانات والتحليلات، والأتمتة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية والأمن السيبراني، إلى جانب الاختبار وضمان الجودة، وتطوير تطبيقات مبتكرة وملكية خاصة.

https://www.ioco.tech

حول بورتفوليو تك

تُعد بورتفوليو تك شركة خدمات تقنية معلومات تستند إلى نهج التطبيقات السحابية الأصلية أولاً، وتتخذ من مصر مقراً لها، وتتخصص في التحول القائم على الحوسبة السحابية، وخدمات التعهيد في تقنية المعلومات، إلى جانب خدمات تطوير المهارات المرتبطة بالتقنيات الناشئة. وقد أسسها نخبة من القيادات التقنية بخبرات إقليمية وعالمية واسعة، وتساعد الشركة المؤسسات على تسريع اعتماد الحوسبة السحابية بجودة عالية، وسرعة تنفيذ، وكفاءة من حيث التكلفة.

https://portfoliotech.cloud

-انتهى-

#بياناتشركات