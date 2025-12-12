المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة إنفراكورب، الشركة المتخصصة في أنشطة البنية التحتية والتنمية المستدامة، عن إطلاق تطبيقها الرقمي الجديد "Infrahomes"، والذي يعد منصة تقنية شاملة صُممت خصيصاً لخدمة الملاك والمستأجرين في مختلف مشاريع الشركة في مملكة البحرين وباقي الدول، وتيسير وصولهم إلى خدمات إدارة الأصول والعقارات ضمن تجربة موحدة وذكية ترتقي بمفاهيم المجتمعات الحديثة.

ويأتي إطلاق التطبيق في إطار النهج الاستراتيجي لإنفراكورب الهادف إلى توفير حلول متطورة للمستثمرين والملاك والمستأجرين، وتعزيز كفاءة إدارة المجتمعات السكنية والتجاريةعبر دمج أحدث التقنيات التي تقدم قيمة مضافة وتجربة سلسة وشاملة للمستخدمين.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إدارة مختلف التفاصيل المتعلقة بإصولهم وممتلكاتهم العقارية بكل سهولة، بما في ذلك إدارة المدفوعات الشهرية والسنوية، وتقديم طلبات الصيانة، وحجز المرافق المشتركة، واستلام الإشعارات والمستجدات الخاصة بالمشاريع. كما يوفر التطبيق خاصية الوصول العام التي تمكن المستخدمين والمهتمين بالشراء من استكشاف مشاريع الشركة عبر جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد من أي مكان حول العالم، بما يسهم في دعم عمليات البيع واتخاذ القرارات الشرائية بالإضافة الى توفير مميزات تدعم إدارة اتحاد الملاك لمشاريع الشركة.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة ايمان المناعي، رئيس المبيعات لشركة إنفراكورب، قائلةً: "نسعد بإطلاق هذا التطبيق الذي يقدم منصة شاملة تجمع بين الخدمات التشغيلية والرقمية، بما يمكن الملاك والمستأجرين من إدارة أصولهم وممتلكاتهم بسهولة وشفافية، ويجسد في الوقت ذاته رؤيتنا لبناء مجتمعات سكنية ذكية ومستدامة ".

وأضافت: "نحن ملتزمون بتعزيز تجربة العملاء من خلال منظومة رقمية متطورة معززة بالذكاء الإصطناعي تتيح لهم وصولاً مباشراً إلى الخدمات الأساسية، وتفتح آفاقًا جديدة في مجال إدارة الأصول العقارية. وسنواصل تطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع جودة الخدمات ودعم إدارتنا المتكاملة لمجتمعاتنا السكنية".

ويعكس هذا التطبيق حلول تقنية متقدمة تعزز قدرات إدارة العقارات، وتوفر منظومة متكاملة تستجيب لاحتياجات المجتمعات السكنية الحديثة وتدعم كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والملاك والمستأجرين.

نبذة عن إنفراكورب:

تُعد إنفراكورب ش.م.ب. شركة متخصصة في الاستثمار بقطاع تطوير البنية التحتية والاستدامة، برأسمال يبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي. وتدير الشركة محفظة أصول تقدر بنحو 3 مليارات دولار أمريكي تشمل أراضٍ بمساحة 250 مليون قدم مربع في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، مخصصة لتطوير مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتركز استراتيجية إنفراكورب للاستدامة على تحقيق عوائد قوية وطويلة الأمد للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، واغتنام فرص خلق القيمة في منظومة الاستثمار المستدام. وتتمحور استثمارات الشركة حول تطوير المجتمعات، والاستثمار في الخدمات اللوجستية والتقنيات الداعمة للاستدامة والطاقة المتجددة، إلى جانب الأصول الاجتماعية في مجالي التعليم والرعاية الصحية.

لمزيد من المعلومات عن إنفراكورب، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.infracorp.bh

