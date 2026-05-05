جمهورية مصر العربية، القاهرة: أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، الشركة العالمية الرائدة في مجال الفنادق، عن افتتاح فندق فوكو كايرو أرابيلا بلازا، أحدث علاماتها التجارية الفاخرة، في جمهورية مصر العربية. ويُعدّ الفندق، الذي يُمثّل الدخول المرتقب للعلامة التجارية إلى السوق المصري، إضافةً مميزةً تمنح مدينة القاهرة الجديدة أجواءً عصريةً وحيويةً، حيث يمزج بين فخامة العلامة التجارية العالمية الرائدة وطابع فندق البوتيك الأصيل.

يتميز كل فندق من فنادق فوكو بطابعه الخاص، حيث يقدم للضيوف تجربة متكاملة تجمع بين الراحة والبساطة الراقية، مع أجواء ترحيبية تضمن إقامة مريحة وممتعة. ويعكس الفندق هذا التوجه من خلال مزجه المدروس بين معايير الضيافة العالمية ولمسات البوتيك الأصيلة، ليقدم تجربة إقامة تنبض بالعصرية والدفء، ويشكل خياراً مناسباً لاكتشاف أجواء القاهرة الجديدة.

وبهذه المناسبة، قال هيثم مطر، المدير العام لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: " يسعدنا إطلاق علامة فوكو في مصر لأول مرة، وهو ما يمثل خطوة مهمة ضمن خطط توسعنا في المنطقة. يشهد قطاع الضيافة في مصر نمواً متسارعاً، مدفوعاً بارتفاع الطلب على تجارب إقامة عصرية تجمع بين موثوقية العلامات العالمية والطابع البوتيكي الدافئ. ويأتي فندق فوكو كايرو أرابيلا بلازا استجابة لهذا الطلب، مقدماً خياراً مختلفاً للمسافرين الدوليين والمقيمين في القاهرة الجديدة."

ويقع فندق فوكو كايرو أرابيلا بلازا، الذي يضم 80 غرفة، ضمن مجمع أرابيلا بلازا في موقع مميز بالقاهرة الجديدة، حيث يوفر تجربة متكاملة تجمع بين سهولة الوصول إلى مرافق التسوق الراقية وراحة الإقامة الفندقية العصرية.

ومن جانبها، قالت أسماء الحضري، المدير العام لفندق فوكو كايرو أرابيلا بلازا: " يمثل إطلاق علامة فوكو في مصر لأول مرة محطة مهمة لنا، حيث نسعى إلى تقديم تجربة إقامة مختلفة تجمع بين الطابع المميز للعلامة وحيوية القاهرة الجديدة، بما يتيح للضيوف تجربة تعكس أسلوبهم وتفضيلاتهم."

ويرحب الفندق بضيوفه بلمسة محلية تعكس أصالة المكان، من خلال تقديم كعك العجمية، إحدى الحلويات المصرية التقليدية المحشوة بالعسل والمكسرات، والمرتبطة بثقافة الضيافة والاحتفاء عبر الأجيال، بما يمنح الضيوف انطباعاً دافئاً منذ لحظة الوصول. كما توفر غرف الضيوف المصممة بعناية أجواء هادئة ومريحة تراعي جوانب الاستدامة وتقليل الأثر البيئي، مع مساحات عملية وأسرّة مريحة تتيح تجربة إقامة متوازنة.

وتكتمل هذه التجربة عبر مرافق الطعام والاستجمام التي تعكس أسلوب حياة عصري، حيث يضم الفندق ثلاثة مطاعم تقدم تجارب متنوعة تشمل المأكولات الآسيوية ونكهات البحر الأبيض المتوسط والأطباق العالمية، إلى جانب مقهى "ذا سوشال هاب" الذي يلائم مختلف أوقات اليوم، فضلاً عن مرافق متكاملة تشمل نادياً صحياً، ومركز لياقة بدنية، ومسبحاً مُدفأ على مدار العام.

ويُمثل افتتاح الفندق خطوة مهمة ضمن خطط التوسع لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG، ويعكس دخول مرحلة جديدة من الضيافة الفاخرة في مصر، في ظل النمو المتواصل لعلامة فوكو للفنادق منذ إطلاقها عام 2018، لتصبح من أسرع العلامات نمواً ضمن محفظة المجموعة، حيث تقدم تجربة إقامة مريحة بطابع معاصر يوازن بين البساطة والجودة في مختلف تفاصيل الضيافة.

نبذة عن فنادق فوكو

صُممت فنادق فوكو لتتميّز عن غيرها، وهي العلامة الفندقية الأسرع نمواً ضمن فئة الفنادق الراقية لدى مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، حيث تقدم تجربة إقامة تجمع بين العناية بالتفاصيل والطابع المتفرد. وتتميّز كل منشأة بطابعها الخاص وسحرها الفريد، لتمنح الضيوف تجربة مختلفة، وفق أعلى المعايير العالمية.

توفّر فنادق ڤوكو مساحة مثالية للاسترخاء والشعور بالراحة ضمن أجواء هادئة، بسيطة ومريحة. وترتكز تجربة العلامة على ثلاث ركائز رئيسية: "Come on in"، و"Me time"، و"voco life"، حيث تقدّم من خلالها تجارب مبهجة وملهمة.

نبذة عن فنادق ومنتجعات IHG:

تُعد فنادق ومنتجعات IHG (المدرجة في بورصة لندن تحت الرمز LON:IHG، وفي بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:IHG)، شركة عالمية في قطاع الضيافة، وتتمثل رسالتها في تقديم "ضيافة حقيقية من أجل الخير".

وتضم محفظة IHG نحو 21 علامة فندقية، إلى جانب برنامج الولاء IHG One Rewards، أحد أكبر برامج الولاء في العالم، والذي يضم أكثر من 160 مليون عضو. كما تمتلك الشركة أكثر من مليون غرفة فندقية عبر 6,963 فندقاً في أكثر من 100 دولة، إضافة إلى خطط تطوير تشمل أكثر من 2,300 فندق قيد التنفيذ.

تُعد شركة InterContinental Hotels Group PLC الشركة القابضة للمجموعة، وهي مسجلة ومؤسسة في إنجلترا وويلز. ويعمل ضمن فنادق ومكاتب IHG حول العالم ما يقارب 400,000 موظف.

