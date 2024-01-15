سيضم الفندق البوتيك الجديد 110 غرفة فندقية ومن المقرر افتتاحه في ديسمبر 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعاتIHG، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم ، عن توقيع إتفاقية امتياز لإطلاق "فندق إنديغو أبها"، الفندق البوتيك الجديد الذي جرى بناؤه حديثاً، بالتعاون مع شركة الفردوس أبها القابضة وتحت إدارة شركة ألف للضيافة. وتُشكل هذه الخطوة الإستراتيجية، دلالة واضحة على التزام مجموعة فنادق ومنتجعات IHG بتوسيع نطاق محفظتها من مجموعة الفنادق الفاخرة وأسلوب الحياة الى جانب الإرتقاء بعروض الضيافة بهدف تلبية احتياجات القطاع السياحي المتنامي في المملكة.

يُشكل فندق إنديغو، العلامة التجارية العالمية، جزءاً من محفظة مجموعة فنادق ومنتجعات IHG للفخامة وأسلوب الحياة، الذي يحتفي بإعادة اكتشاف بعض الضواحي والمناطق والأحياء الأكثر إلهامًا وثراءً ثقافيًا في جميع أنحاء العالم. عند الإقامة في أحد فنادق إنديغو، لا يمكن اختصار الإقامة باعتبارها زيارة عابرة، بل من شأنها أن تحقق متعة مطلقة بطبيعة المكان، والعودة إلى المنزل مع الكثير من الذكريات التي تجسد أسعد اللحظات. مع 278 فندقًا حول العالم، ينقل كل فندق من سلسلة فنادق إنديغو، بصمة وثقافة الحي، كما الأنماط الشعبية في الطعام والشراب والتصميم، ما يساهم في تحقيق أجواء دافئة وحيوية.

ومن المقرر أن يفتح فندق إنديغو أبها، أبوابه في ديسمبر 2025، وسيضم 110 غرفة فندقية، ليقدم للضيوف تجربة فريدة ومميزة في قلب شبه الجزيرة العربية. إلى جانب الاستلهام من محيطه في كل خطوة من رحلة ضيوفه، والتي من شأنها أن تُشكل إضافة قيّمة إلى تجربتهم، سيضم الفندق مجموعة من المرافق المتميزة، بما في ذلك مطعم وردهة خاصة لتناول القهوة وقاعات

خاصة بالاجتماعات والمؤتمرات والمعارض وأيضاً صالة لياقة بدنية، ما يوفر مزيجاً من الراحة والطابع الأصيل في وجهة غنية ثقافياً ومذهلة بشكل سلسل وتلقائي.

وقال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا:" تتمتع أبها بأجمل المناظر الطبيعية الخلابة في المملكة العربية السعودية، وتقع على أعلى القمم، حيث تتعانق المغامرة والاسترخاء في تناغم تام. من خلال محفظتها الحالية من الفنادق المحلية، أدركنا وجود فرصة لتقديم تجارب الضيافة المميزة لدى مجموعة فنادق ومنتجعات IHG داخل هذه المدينة الخلابة. ويسعدنا إطلاق فندق إنديغو أبها، بالشراكة مع شركة الفردوس أبها القابضة وتحت إدارة ألف للضيافة، الذي سيوفر إقامة فاخرة استثنائية للضيوف المحليين والعالميين. وتتناغم مهمة مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، مع استراتيجية السعودية 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بهدف المساهمة بنشاط في التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة في المنطقة الجنوبية. ونسعى في إطار طموحات مجموعة فنادق ومنتجعات IHG لدعم المشهد السياحي المتنامي في المملكة العربية السعودية، إلى لعب دور رئيسي في دعم جهود المملكة التي تهدف الى جذب أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً إلى منطقة عسير بحلول عام 2030".

وقال عائض ناصر القحطاني، مالك وممثل شركة الفردوس أبها القابضة: "يشرفنا الشراكة مع إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم لافتتاح فندق إنديغو أبها. يمثل هذا التعاون إنجازاً بارزاً لشركة الفردوس أبها القابضة، حيث نتوقع أن يكون له تأثير جذري على قطاع الضيافة في أبها. ومن خلال خبرة مجموعة فنادق ومنتجعات IHG العالمية والمحلية، نحن على ثقة من أن فندق إنديغو سيعيد تعريف وصياغة عروض الضيافة في أبها. ونتطلع إلى استقبال الزوار في هذه الوجهة الاستثنائية بحلول عام 2025".

وقال طارق دويدار، نائب رئيس شركة ألف للضيافة في المملكة العربية السعودية:"يسعدنا أن يتم تكليفنا بإدارة فندق إنديغو أبها. يمثل هذا الفندق أول عقار في محفظتنا في المملكة العربية السعودية، ويُشكل إضافة مذهلة إلى المدينة، ويؤكد على تفانينا المستمر تجاه المملكة. ونحن نتطلع بشغف إلى افتتاح الفندق في عام 2025".

تُصنف أبها كوجهة صيفية رئيسية للمسافرين المحليين والعالميين في المملكة، وتُعتبر أحد المدن الرئيسة ضمن رؤية السعودية 2030، وتتميز حالياً بمجموعة متنوعة من الفنادق المحلية والعالمية. ويجسد استحداث فندق إنديغو في أبها، التزام مجموعة فنادق ومنتجعات IHGبتقديم تجربة الضيافة المخصصة، ما يعد بتوفير مستوى لا مثيل له من التميز والإقامة الفندقية على مستوى عالمي للمسافرين، وبالتالي إرساء معيار جديد للضيافة. يقع فندق إنديغو أبها على الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينة خميس مشيط ومطار أبها، وهو يضمن إمكانية الوصول السلس والراحة للسياح بشكل مثالي.

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نبذة عن مدينة محمد بن سلمان غير الربحية:

أعلن صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، مؤخراً عن إطلاق مدينة محمد بن سلمان غير الربحية. وتهدف رؤية المدينة، في أن تكون نموذجاً لتطوير القطاعات غير الربحية عالمياً وأن تشكل حاضنة للشباب ومجموعات المتطوعين وكذلك المؤسسات المحلية والدولية.و ستساهم المدينة في تحقيق أهداف "مسك" في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قادة المستقبل، من خلال تعريفهم وتثقيفهم حول مجالات العمل غير الربحي في مفهومه التشغيلي الداخلي، ومن حيث الفرص وبرامج التدريب التي سيوفرها للشباب. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع خدمات تساهم في خلق بيئة جذابة لجميع المستفيدين من عروض المدينة.

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عن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG®

مجموعة فنادق ومنتجعات IHG ( المدرجة بالرمز IHG في بورصة لندن، وفي بورصة نيويورك بالرمز IHG (ADRs))، هي شركة ضيافة عالمية، تهدف إلى توفير الضيافة الراقية الدائمة. وتحتضن IHG، عائلة مكونة من 17 علامة تجارية فندقية وبرنامج المكافآتIHG One Rewards ، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع الفنادق في العالم. وتمتلك IHG أكثر من 6000 فندق مفتوح في أكثر من 100 دولة، وأكثر من 1800 في طور التطوير والإنشاء.

الرفاهية والفخامة وأسلوب الحياة: فنادق ومنتجعات وسبا سيكس سينسيس، فنادق ومنتجعات ريجنت، مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، فينيَت كوليكشن، فنادق ومطاعم كيمبتون، فندق إنديجو.

المتميزة: فندق فوكو، فنادق ومنتجعات هوالوكس، فندق كراون بلازا للفنادق والمنتجعات، فنادق إيفين

الأساسية: فنادق ومنتجعات هوليدي إن،هوليداي إن إكسبريس،أفيد هوتل

الأجنحة: Atwell Suites، فندق اجنحة ستي بريدج، هوليداي إن كلوب فاكيشنز،أجنحة كاندل وود

مجموعة فنادق إنتركونتيننتال PLC، هي الشركة القابضة للمجموعة، تأسست ومسجلة في إنجلترا وويلز. ويعمل حوالي 325 ألف شخص في فنادق ومكاتب الشركات التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG على مستوى العالم.

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