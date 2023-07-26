يُجسد فندق ريجنت جدة الجديد كلياً مثالاً للأناقة العصريّة و سيكون أول فندق تحت العلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط

جدة، المملكة العربية السعودية: وقّعت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، اتّفاقيّة إدارة مع مجموعة المحيسن، لإفتتاح أوّل فندق من سلسلة فنادق ريجنت في الشرق الأوسط وفي المملكة العربية السعودية. وسيوفر فندق ريجنت، الذي من المقرر افتتاحه بحلول منتصف عام 2024 والذي سيقام في أحد أبرز وأكثر المواقع الشهيرة على الواجهة البحرية لمدينة جدة، إطلالة لا متناهية ومذهلة على الكورنيش ومضمار سباق الفورمولا 1 في جدة، كما يساهم في إرساء معياراً جديداً للفخامة العصريّة الراقية في المملكة العربية السعوديّة.

وسينضمّ فندق ريجنت جدّة الجديد، الى مجموعة فنادق ريجنت القائمة التي تتواجد في أجمل وأبرز الأماكن مثل بالي وسانتا مونيكا وهونغ كونغ، ويأتي توقيع الاتفاقية بعد افتتاح فندق كارلتون كان ريجنت الشهير بأنه مثال للأناقة والفخامة، ويعد معلَمٍ تاريخي فريد. ويتماشى إنشاء هذا الفندق الجديد في المملكة العربية السعودية، مع الاستراتيجية السياحية ورؤية الدولة 2030، ويساهم في توفير تجارب فاخرة ورائدة لأعداد المسافرين وزوار المملكة المتزايد.

انطلقت العلامة التجارية "ريجنت" لإعادة ابتكار السفر الفاخر، ويتضمن سجلها بإرث غني قائم على الابتكار والوجهات البارزة والرئيسية التي تتمتع بإطلالات مذهلة وخدماتها الاستثنائية. وتشتهر العلامة التجارية ريجنت بالفخامة التي رسمت مفاهيم جديدة، كما يحتفى بالأفكار الجديدة و الجريئة التي وضعت المعايير النهائية لتجارب السفر و التي سوف تحيا لعقودٍ من الزمن. مهيأ ليصبح وجهة لا مثيل لها للتجارب الفاخرة في المملكة العربية السعودية، سيشكل فندق ريجنت جدّة، الجيل الأولى من فنادق ريجنت التي يتم افتتاحها عالمياً.

يقع الفندق الجديد، على كورنيش جدة الجميل مقابل مضمار سباق الفورمولا 1، وسيضم حوالي 182 غرفة فندقية مطلة على البحر الاحمر، وسيجسد رؤية جديدة لجمالية ومفاهيم الواجهات البحرية موفّرا للضيوف تجربة فندقية فائقة الفخامة من خلال تقديم مزيج من الإطلالات الخلابة على البحر ومجموعة من المساحات لتعكس مزيج من الأذواق والرفاهية عبر29 طابق. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستقطب الفندق الجديد، من خلال خمس شقق بنتهاوس واسعة ومستويات الفخامة والرقي التي لا مثيل لها، المسؤولين التنفيذيين في الشركات وضيوف المملكة الذين يتطلعون إلى تحقيق تجربة ضيافة استثنائية.

يتطلع فندق ريجنت جدّة، إلى تلبية احتياجات المسافرين الأكثر تميزاّ، من خلال توفير وسائل الراحة والخدمات الأساسية، وسيضم منتجعاً صحياً بمساحة 1500 متر مربع، بإدارة علامة Raison d'Etre المعروفة أيضًا بعملها مع منتجعات Six Senses، ونادي صحي يمتد على مساحة 200 متر مربع، وقاعة متعددة الاستخدامات بإطلالة بانورامية على البحر الأحمر وحوضي سباحة داخلي وخارجي، بالإضافة إلى مجموعة من التجارب الاستثنائية التي تعتمد على الفلسفة الأبيقورية، والتي تشمل ثلاثة مطاعم بمفاهيم فاخرة ومتنوعة وصالة اللوبي. ومن المتوقّع أن يستقطب الفندق الجديد، المسافرين بغرض العمل إلى جدّة، انطلاقاً من موقع المدينة كمركز إقليمي رئيسي للأعمال، حيث سيضم قاعة اجتماعات واسعة تبلغ مساحتها 228 متراً مربعاً، وثلاث غرف اجتماعات، وغرفة لكبار الشخصيات ومركزاً للأعمال.

وفي حديثه قال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات انتركونتيننتال IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "تُعد المملكة العربية السعودية من الأسواق ذات الأولوية لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG في الشرق الأوسط، وتُشكل خططنا التوسعية المتواصلة لمحفظتنا العالمية في المملكة، دلالة واضحة على التزامنا برؤية المملكة 2030. وسيتيح افتتاح فندق ريجنت جدة العام المقبل، بالتعاون مع شريكنا المتميز مجموعة المحيسن، الفرصة لتحقيق حقبة جديدة من الضيافة الفاخرة إلى المملكة، للضيوف المحليين والدوليين، وكذلك للمسافرين الذين يبحثون عن تجارب فاخرة أثناء رحلات أعمالهم.

وأضاف: "نحن نفتخر بتقديم علامة ريجنت الفندقيّة الرّاقية التي تتمتع بسمعة عالمية إلى أسواق المنطقة، لصياغة أفضل التجارب الفاخرة ولأكثرها رقياً، والتي تواكب الموضة والاتجاهات العصرية. ومن المتوقع، انطلاقاً من موقعه المتميز ومرافقه الاستثنائية، أن يُشكل ريجنت جدة وجهة رئيسية بارزة في المنطقة".

تدير مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في الوقت الحالي 39 فندقاً عبر خمس علامات تجارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك: فنادق انتركونتيننتال وكراون بلازا وهوليداي إن وستايبريدج سويتس وفوكو، بالإضافة إلى 31 فندقاً قيد الانشاء والتطوير، ومن المقرر افتتاحها في غضون الثلاثة إلى الخمسة أعوام المُقبلة.

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عن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG®

مجموعة فنادق ومنتجعات IHG (المدرجة بالرمز IHG في بورصة لندن، وفي بورصة نيويورك بالرمز IHG (ADRs))، هي شركة ضيافة عالمية، تهدف إلى توفير الضيافة الراقية الدائمة. وتحتضن IHG، عائلة مكونة من 81 علامة تجارية فندقية وبرنامج المكافآتIHG One Rewards ، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع الفنادق في العالم. وتمتلك IHG أكثر من 6000 فندق مفتوح في أكثر من 100 دولة، وأكثر من 1800 في طور التطوير والإنشاء.

مجموعة فنادق إنتركونتيننتال PLC، هي الشركة القابضة للمجموعة، تأسست ومسجلة في إنجلترا وويلز. ويعمل حوالي 325 ألف شخص في فنادق ومكاتب الشركات التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG على مستوى العالم.

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