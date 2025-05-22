يقع فندق هوليداي إن الرياض الملز في حي الملز النابض بالحياة بعاصمة المملكة، على بُعد خطوات من معالم بارزة مثل برج الفيصلية، وحديقة الملك عبد الله، وقلعة المصمك. ويقدم خدمات ضيافة متميزة للقادمين بغرض الأعمال والترفيه في المملكة

أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، إحدى أبرز مجموعات الضيافة العالمية التي تضم 20 علامة فندقية مميزة وأكثر من 6,600 وجهة حول العالم، اليوم عن افتتاح فندق هوليداي إن الرياض الملز في المملكة العربية السعودية، في قلب حي الملز النابض بالحياة في العاصمة الرياض.

وعلى مدار 70 عاماً تعتبر هوليداي إن واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة وثقة في قطاع الضيافة العالمي، ولا تزال تقدم تجارب لا تُنسى للآلاف من الضيوف كل يوم. وعملت هوليداي على إرساء معايير الصناعة من خلال تكيّفها المستمر مع المتطلبات المتغيرة للضيوف، حيث تقدم تجارب متميزة تنعكس في تصميم الردهة المفتوحة (التي توفر خيارات متنوعة للاسترخاء وتناول الطعام والعمل)، وأصناف الطعام والشراب الراقية، والتصميم العصري والحديث.

توفّر الردهة المفتوحة في فندق هوليداي إن الرياض الملز مساحة مجتمعية نابضة بالحياة، صُممت بعناية لتلبية احتياجات المسافر العصري، ويمكن للضيوف الاسترخاء والتواصل مع الأصدقاء أو العائلة أو حتى الضيوف الآخرين. وتشمل هذه المساحة العامة ردهة عصرية مزودة بالوسائط للاسترخاء مع الأصدقاء، وركن قهوة للدردشة وتناول وجبة خفيفة سريعة، وركن إلكتروني لمتابعة الأخبار أو إنجاز المهام في أجواء اجتماعية مريحة.

وسيحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بـمكان مشرق للتواصل، مع إقامة أنيقة وعصرية بالقرب من معالم بارزة مثل برج الفيصلية، وبرج المملكة، ومنتزه الملك عبد الله، وحصن المصمك. ويقع الفندق على مسافة 30 دقيقة بالسيارة من مطار الملك خالد الدولي، وعلى مسافة قصيرة سيراً من محطة مترو الرياض، وفي موقع مركزي قريب من الأحياء الراقية، والمناطق المالية والتاريخية والترفيهية في العاصمة.

يضم فندق هوليداي إن الرياض، الملز 115 غرفة وجناحاً عصرياً تتوزع ضمن 11 طابقاً، وتتميز بحمامات رخامية، وإنترنت عالي السرعة، وتلفزيون مع قنوات عالمية، لتوفير أقصى مستويات الراحة والرفاهية. وتشمل فئات الغرف: 64 غرفة بسرير كينغ، و24 غرفة بسرير كوين، و16 غرفة بسريرين منفصلين، و10 أجنحة بإطلالة على وسط المدينة، ما يوفر خيارات إقامة متنوعة تلبي احتياجات وتفضيلات مختلف الضيوف.

وسيحتوي الفندق على ثلاث وجهات لتناول الطعام، وهي ذا بالمز، المطعم الذي يتميز بأجوائه المريحة، ويقدم وجبات على مدار اليوم تشمل تشكيلة واسعة من الأطباق الطازجة؛ وسكاي لاونج، الذي يتيمز بأجواء حيوية ويقدم المأكولات العالمية والشرقية (بلاد الشام) في أجواء هادئة؛ ولوبي أرُوما كوستا كافيه، الركن المميز للقهوة والحلويات في الردهة.

كما يوجد استراحة بجانب المسبح تقدم مجموعة من الوجبات الخفيفة والعصائر الطازجة المنعشة، ويوفر الفندق أيضاً خدمة الغرف على مدار الساعة، ما يجعله مثالياً للضيوف الذين يفضلون تناول وجباتهم ضمن أجواء خاصة ومريحة في غرفهم.

يلبّي فندق هوليداي إن الرياض الملز متطلبات الزائرين من رجال الأعمال ضمن منطقة الأعمال في الردهة المفتوحة والمجهزة بتقنيات حديثة، بالإضافة إلى قاعة اجتماعات "الدرعية" التي تتسع لقرابة 30 شخصاً، وقاعة الفيصلية الكبرى التي تتسع لما يصل إلى 200 ضيف، وتتمتع بمرافق عالمية المستوى تلائم مختلف أنواع الفعاليات والمناسبات.

وتُعد قاعة الفيصلية الأحدث في منطقة الملز، حيث تجمع بين الرقي وإمكانية التخصيص لتكون الخيار الأمثل لإقامة حفلات الزفاف التي لا تُنسى في الرياض. كما يوفر الفندق مرافق إضافية لتعزيز رفاهية الضيوف، حيث تشمل: نادي لياقة بدنية يعمل على مدار الساعة مع أوقات مخصصة للسيدات والرجال، ومسبح خارجي مع كراسي استرخاء، وساونا داخل الفندق، وغرفة يوغا لتجربة استجمام متكاملة.

وفي تعليقه على الافتتاح، قال قاسم الأشق، المدير العام لفندق هوليداي إن الرياض، الملز: "يمثل افتتاح فندق هوليداي إن الرياض – الملز خطوة استراتيجية تعكس التزام مجموعة فنادق ومنتجعات IHG بتوسيع حضورها في المملكة وتقديم تجارب ضيافة عالية الجودة ومتنوعة. تُعرف علامة هوليداي إن عالمياً بأجوائها الدافئة وخدماتها المريحة، ونحن واثقون من أن الفندق الجديد سيحظى بترحيب واسع بين الضيوف من مختلف الفئات".

وأضاف: "بفضل موقعه الحيوي في قلب حي الملز، يوفر الفندق سهولة الوصول إلى أبرز المراكز التجارية والحكومية والترفيهية، وهذا ما يجعله وجهة مثالية لرجال الأعمال والسياح والعائلات الباحثين عن تجربة ضيافة متكاملة في العاصمة الرياض."

واختتم قائلاً: "لمن يبحث عن تمرين صباحي في مركز اللياقة البدنية المتاح على مدار الساعة، أو الانطلاق في نزهة تحت أشعة الشمس في أحياء الملز النابضة بالحياة، أو الاسترخاء بجانب المسبح في فترة ما بعد الظهر، أو قضاء سهرة ممتعة في مطعم سكاي لاونج، فإن فندق هوليداي إن الرياض، الملز يُجسّد حقاً مفهوم 'البيت الثاني'، مع تركيز دائم على راحة الضيف وتجربته".

"نتطلع إلى استقبال سكان المنطقة والمسافرين من مختلف أنحاء العالم، مع القيام بدورنا في خدمة مدينة الرياض والمملكة كاملةً."

ينضم فندق هوليداي إن الرياض، الملز إلى مجموعة تضم 43 فندقاً ومنتجعاً تابعاً لفنادق ومنتجعات IHG تعمل حالياً في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 44 فندقاً آخر قيد التطوير.

حول فنادق ومنتجعات "هوليداي إن"

سواء كنت مع الأصدقاء أو العائلة أو زملاء العمل، فإن فندق هوليداي إن يجعل من السهل على المسافرين الحضور معاً في أي لحظة مهما كانت كبيرة أو صغيرة. من خلال آلاف المواقع حول العالم، تقدم فنادق هوليداي إن تجارب لا تُنسى للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه من خلال الخدمات رفيعة المستوى، والتصميم المعاصر الذي يمزج بين المألوف والجديد، والشعور بالراحة الفريدة للعلامة التجارية وعلامتها الخضراء الشهيرة. في فنادق هوليداي إن، يمكن للضيوف استخدام المرافق المتعددة والتي تضمن لهم إجراء الاتصالات والعمل واللعب، بما في ذلك المطاعم كاملة الخدمات حيث يأكل الأطفال مجاناً، ومرافق الاجتماعات والأعمال، والمسابح المشمسة، والمساحات العامة.

حول مجموعة فنادق ومنتجعات IHG®

مجموعة فنادق ومنتجعات IHG (المدرجة بالرمز IHG في بورصة لندن ضمن الأسهم العادية، وفي بورصة نيويورك بالرمز IHG (ADRs))، هي شركة ضيافة عالمية، تهدف إلى توفير الضيافة الحقيقة الراقية.

وتحتضن IHG، عائلة مكونة من 20 علامة تجارية فندقية وبرنامج المكافآتIHG One Rewards ، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع الفنادق في العالم مع 145 مليون عضو. وتمتلك IHG أكثر من 6000 فندق مفتوح في أكثر من 100 دولة، وأكثر من 2200 فندق قيد التطوير والإنشاء.

الرفاهية والفخامة وأسلوب الحياة: فنادق ومنتجعات وسبا سيكس سينسيس، فنادق ومنتجعات ريجنت، مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، فينيَت كوليكشن، فنادق ومطاعم كيمبتون، فندق إنديجو.

المتميزة: فندق فوكو، فندق روبي، فنادق ومنتجعات هوالوكس، فندق كراون بلازا للفنادق والمنتجعات، فنادق إيفين

الأساسية: فنادق ومنتجعات هوليدي إن، هوليداي إن إكسبريس، أفيد هوتل، فنادق غارنر

الأجنحة: Atwell Suites، فندق اجنحة ستي بريدج، هوليداي إن كلوب فاكيشنز،أجنحة كاندل وود

الشركاء الحصريون: منتجعات إيبيروستار بيتشفرونت

مجموعة فنادق إنتركونتيننتال PLC، هي الشركة القابضة للمجموعة، تأسست ومسجلة في إنجلترا وويلز. ويعمل حوالي 385 ألف شخص في فنادق ومكاتب الشركات التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG على مستوى العالم.

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