أعلن بنك العز الإسلامي عن شراكته الاستراتيجية مع البنك المركزي العماني ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) في القمة السابعة عشرة للمجلس، والتي تستضيفها سلطنة عُمان للمرة الأولى خلال الفترة من ٢ إلى ٣ فبراير ٢٠٢٦م في فندق سانت ريجيس مسقط.

ويعكس انعقاد هذه القمة العالمية المرموقة في سلطنة عُمان المكانة المتنامية للسلطنة كمركز إقليمي للصيرفة الإسلامية، ويؤكد تطور ونضج قطاع الصيرفة الإسلامية في عُمان. كما تجسد هذه الشراكة التزام بنك العز الإسلامي المتواصل بدعم نمو وتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية على المستويين المحلي والدولي. وستجمع القمة السابعة عشرة للمجلس نخبة من كبار المسؤولين وصناع السياسات والجهات الرقابية وقادة القطاع المالي من مختلف دول العالم، لمناقشة أبرز المستجدات والتوجهات التنظيمية وأفضل الممارسات التي تشكل مستقبل صناعة الخدمات المالية الإسلامية.

ومتحدثًا عن هذا الشراكة قال الفاضل/ علي المعني، الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي: "تمثل شراكتنا مع البنك المركزي العُماني ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في هذه القمة خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة الصيرفة الإسلامية، ودعم التميز التنظيمي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وتلعب الصيرفة الإسلامية دوراً حيوياً في تعزيز الاستقرار والشمول المالي والممارسات المصرفية الأخلاقية، وكلها عوامل تسهم في التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، ويُعد بنك العز الإسلامي محركاً رئيسياً لهذه التنمية."

ويُعد مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) منظمة دولية معنية بوضع المعايير التنظيمية والإرشادية لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، ويقع مقره الرئيسي في كوالالمبور. ويعمل المجلس على تعزيز متانة واستقرار مؤسسات الصيرفة الإسلامية والتكافل وأسواق رأس المال، بالتعاون مع الجهات الرقابية والمؤسسات المالية الدولية حول العالم.

وقد دأب بنك العز الإسلامي على الاضطلاع بدور فاعل في دعم نمو وتحول قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان، من خلال المشاركة في المبادرات التي تسهم في الابتكار، وتبني أفضل المعايير الدولية، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

