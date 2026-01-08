أعلنت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني عن تأكيد تصنيف القوة المالية للمؤمن[OA1] (Insurance Financial Strength – IFS) لشركة بوبيان للتأمين التكافلي عند المستوى 'A' مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للسنة الثانية على التوالي، في خطوة تعكس متانة نموذج أعمال الشركة، وقوة مركزها المالي، واستمرارية أدائها التشغيلي ضمن أعلى المعايير العالمية.

ويؤكد هذا التصنيف المتجدد قدرة بوبيان للتأمين التكافلي على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق بكفاءة عالية، إلى جانب قدرتها على تحقيق نمو مستدام في سوق التأمين التكافلي، مستندة إلى ممارسات اكتتاب حصيفة، وقاعدة رأسمالية قوية، وإطار متقدم لإدارة المخاطر، مدعوماً بارتباطها الاستراتيجي إلى مجموعة بنك بوبيان.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان للتأمين التكافلي إبراهيم عبدالله الخزام، "نفخر بالحفاظ على تصنيف 'A' من وكالة فيتش للعام الثاني على التوالي، وهو إنجاز يعكس تفاني فريق العمل لدينا، وقوة إطار إدارة المخاطر، والتزامنا الراسخ بتقديم حلول تأمينية موثوقة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يعزز هذا التصنيف ثقة أصحاب المصلحة في استقرارنا المالي وتميزنا التشغيلي."

وأضاف أن تصنيف 'A' للقوة المالية للمؤمن يضع بوبيان للتأمين التكافلي ضمن قائمة شركات التأمين الأقوى مالياً في المنطقة، وهو ما يعكس النهج المنضبط في إدارة رأس المال، ومحفظة المنتجات المتنوعة، والتركيز المستمر على الابتكار وتطوير حلول تأمينية تضع العميل في المقام الأول، مؤكداً أن هذا الإنجاز يجسد التزام الشركة بالحفاظ على أعلى معايير الأداء المالي والشفافية وخلق قيمة مضافة للعملاء والشركاء وأصحاب المصلحة في دولة الكويت.

ومن الجدير بالذكر أن تأكيد هذا التصنيف يعكس أيضاً الدعم الاستراتيجي والملاءة المالية القوية التي تحظى بها بوبيان للتأمين التكافلي من مجموعة بنك بوبيان، إلى جانب التكامل التشغيلي بين الطرفين، بما يعزز متانة المنظومة المالية للشركة وقدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية وإدارة المخاطر بكفاءة عالية.

ويُعد تصنيف فيتش أحد أبرز المعايير العالمية المستقلة لتقييم القوة المالية والاستدامة التشغيلية لشركات التأمين، ويعكس حصول بوبيان للتأمين التكافلي على تصنيف 'A' مستوى متقدماً من الجدارة الائتمانية والقدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل، بما يمنح العملاء والمستفيدين طمأنينة إضافية عند اختيارهم لشريك تأميني موثوق ومستقر.

