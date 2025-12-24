دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصل بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، على جائزة "أفضل شركة استثمار في الأسهم في الشرق الأوسط لعام 2025" من مجلة "إنترناشونال فاينانسينج ريفيو" (IFR)، إحدى أبرز المجلات العالمية المتخصصة في أسواق رأس المال. وفي نفس دورة الجوائز، حاز الطرح العام الثانوي لأسهم شركة "دو" بقيمة 3.15 مليار درهم، والذي تولى فيه بنك الإمارات دبي الوطني مهمة أحد المنسقين الدوليين المشتركين، على جائزة "أفضل إصدار أسهم في الشرق الأوسط للعام".

وقد شكل كلا البرنامجين جوائز الأسهم الوحيدة التي تركز على منطقة الشرق الأوسط في نسخة 2025 من جوائز مجلة (IFR)، ما يسلط الضوء على ريادة بنك الإمارات دبي الوطني في أسواق رأس المال الإقليمية خلال هذا العام.

وتؤكد جائزة "أفضل شركة استثمار في الأسهم للعام" على التطور المستمر الذي يشهده بنك الإمارات دبي الوطني كمؤسسة رائدة في أسواق رأس المال الإقليمية، حيث يدعم الجهات المُصدِرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل في الوصول إلى مصادر تمويل أوسع وأكثر تنوعاً. وفي عام 2025، قام البنك بتنفيذ صفقات في سوقي المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع نطاق أنشطته في سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية، ما ساهم في دعم تدفقات الاستثمار العابرة للحدود وزيادة مشاركة المستثمرين.

وبهذه المناسبة، قال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال": "يجسد فوزنا بجوائز (IFR) ريادتنا كمنسق عالمي والتزامنا بدعم أسواق الأسهم الموثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. ونواصل نهجنا في ابتكار حلول جديدة من خلال توفير عروض متنوعة، فضلاً عن تنفيذ صفقات معقدة لتسهيل زيادة تدفقات رأس المال في المنطقة. ومع استمرار نمو أسواق رأس المال ونضجها في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم الابتكار وتطوير السوق والنمو الاقتصادي على المدى الطويل".

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ساهم بنك الإمارات دبي الوطني بدور ريادي في العديد من صفقات الأسهم البارزة التي أسهمت في تعزيز ونضج الأسواق المحلية، حيث عمل كمنسق عالمي مشترك لجميع الاكتتابات العامة الأولية في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية. وشملت هذه الاكتتابات شركة "ألفا داتا"، أول شركة عائلية تُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ وشركة "دبي ريزيدنشال" المعروفة الآن باسم "مساكن دبي"، أول صندوق استثمار عقاري يُدرج بموجب لوائح صناديق الاستثمار العقاري الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأول إدراج من نوعه منذ ثماني سنوات؛ وشركة "أليك القابضة"، أكبر اكتتاب عام أولي في قطاع الإنشاءات في الدولة. وقد أسهمت كل صفقة في إدخال نماذج أو هياكل جديدة للجهات المُصدِرة إلى السوق، ما دعم تنوع القطاعات بشكل أكبر.

وشارك بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً كأحد المنسقين الدوليين المشتركين في الطرح العام الثانوي لأسهم شركة "دو" بقيمة 3.15 مليار درهم، والذي حاز على جائزة "أفضل إصدار أسهم في الشرق الأوسط للعام". وكانت هذه الصفقة أول طرح ثانوي يتم تسويقه بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكبر عملية بيع ثانوي في سوق دبي المالي. وقد تم تصميم الصفقة لزيادة سيولة أسهم "دو" وتوسيع قاعدة مساهميها بعد فترة طويلة من التداول المحدود.

بالإضافة إلى الجوائز التي فاز بها بنك الإمارات دبي الوطني، فقد حقق البنك أداءً قوياً في سوق الأسهم طيلة عام 2025، حيث تصدرت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال قائمة الاكتتابات العامة الأولية في الدولة. وكما قدم البنك الاستشارات بشأن جميع عروض الاستحواذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك "أرامكس"، و"الإمارات الإسلامي"، وشركة "أسمنت الخليج"، بينما احتلت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية المرتبة الثانية بين شركات الوساطة في سوق دبي المالي بعد أن كانت في المرتبة الرابعة في عام 2024.

ولا تقتصر جهود بنك الإمارات دبي الوطني على دولة الإمارات العربية المتحدة، بل يواصل تعزيز زخمه في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركته في صفقات كبرى بما في ذلك الاكتتاب العام الأولي لشركة طيران ناس وطرح أسهم حقوق الأولوية لشركة "أكوا باور" بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني:

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وحتى 30 سبتمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.139 تريليون درهم (يعادل تقريباً 310.1 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 797 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلياً وجهاز إيداع فورياً. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.