دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعتزم شركة "iCAUR"، العلامة التجارية الأبرز في الشرق الأوسط لسيارات الدفع الرباعي الرياضية من الجيل الجديد، استضافة "قمة الأعمال الدولية 2026" في شهر أبريل الجاري. وتجمع القمة نخبة مختارة من الشركاء العالميين، وممثلي وسائل الإعلام، والمبدعين، ضمن برنامج حصري يركز على تقديم تجارب غامرة في عالم التنقل.

وبدلاً من الاعتماد على الهياكل التقليدية للفعاليات القائمة على العروض التقديمية، صُممت القمة لتكون رحلة متصلة ومنسقة تربط بين المنتج والتكنولوجيا ونمط الحياة عبر بيئات واقعية. وفي هذا الإطار، لا يُطرح التنقل القائم على الطاقة الجديدة كمجرد مفهوم نظري، بل كتجربة حية من خلال التفاعل المباشر.

يُفتتح البرنامج بـمؤتمر الشركاء العالميين، حيث ستستعرض "iCAUR" فلسفة علامتها التجارية واستراتيجيتها الدولية. وعقب ذلك، سينتقل المشاركون إلى سلسلة من تجارب القيادة وبيئات نمط الحياة الواقعية، حيث لا تُقدم المركبات كنماذج عرض ثابتة، بل كعناصر فاعلة ضمن سيناريوهات حياتية مُعاشة.

وتبرز الرحلة الكلاسيكية العالمية كأحد أهم معالم القمة، وهي تجربة قيادة لمسافات طويلة ترتكز على تقنية جولدن ريف (المركبات الكهربائية ذات المدى الممتد). يمتد مسار الرحلة عبر الطرق السريعة، والمناطق الحضرية، والتضاريس الجبلية، بهدف إثبات الأداء المستقر والمتسق تحت مختلف الظروف، بدلاً من تقديم عروض تقنية معزولة. كما تتجاوز هذه الرحلة مفهوم القيادة المجرد، لتشمل محطات انتقالية تؤكد أن التنقل جزء من تجربة أوسع تشمل الزمن والتفاعل والاستخدام اليومي.

ويستمر البرنامج في منطقة لونغشان، وهي بيئة احترافية لاختبار القيادة في الطرق الوعرة، تتميز بوجود منحدرات حادة، وتضاريس مختلطة، ومعابر مائية. وتتيح هذه البيئة للمشاركين تجربة ثبات المركبة، والتحكم بها، وقدرتها على التكيف في ظل ظروف واقعية قاسية، مما يجمع بين التقييم الفني والمشاركة التفاعلية في الهواء الطلق.

وإلى جانب تجارب القيادة، تتوسع القمة لتشمل منظومة "iCAUR Life"، حيث يتم استكشاف التنقل من منظور التصميم، والتخصيص، والابتكار المشترك مع المستخدمين. ومن خلال مبادرات مثل #OneClassicMillionStories والمعارض التفاعلية لنمط الحياة، تُقدم المركبات ضمن سياقات ثقافية وحياتية أوسع. وفي هذه البيئة، ستظهر روبوتات وكلاب آلية من طراز AIMOGA، لتقديم عروض تفاعلية للمساعدة الذكية، وتوسيع نطاق تجربة التنقل إلى ما هو أبعد من مجرد مركبة.

تعكس قمة الأعمال الدولية 2026 تحولاً جوهرياً في كيفية تفاعل العلامة التجارية مع جمهورها العالمي، حيث تدمج المنتج والتكنولوجيا وتجربة المستخدم في إطار واحد متصل. والنتيجة هي قالب تشاركي يتبلور فيه الفهم من خلال الحضور والتفاعل الميداني، لا عبر العروض التوضيحية فحسب.

وبالتزامن مع انعقاد القمة في مدينة ووهو، ستسجل "iCAUR" حضوراً لافتاً في معرض بكين الدولي للسيارات، حيث ستعرض أحدث تطوراتها في استراتيجية منظومة العلامة التجارية وتوجهات التنقل المستقبلي، مما يعزز مكانتها الرائدة في المشهد العالمي للتنقل القائم على الطاقة الجديدة.

نبذة عن "iCAUR":

تُعد iCAUR علامة تجارية صاعدة طورتها مجموعة شيري خصيصاً لتستهدف الأسواق العالمية. وبالاستناد إلى الإرث التصنيعي العريق والابتكار المتطور لمجموعة شيري، تستهدف iCAUR فئة الشباب وكل من يتمتع بروح الشباب من خلال نموذجها المتكامل "الفئة + المنظومة + الثقافة".

وبالتعاون مع شركاء المنظومة العالميين، تعمل iCAUR على بناء نظام خدمات شامل، وإطلاق محفظة متنوعة من المنتجات الفاخرة، وتأسيس شبكة مجتمعية عالمية. ومن خلال هذا النهج، تتطور العلامة التجارية لتتجاوز دورها كصانع سيارات تقليدي، وتتحول إلى شركة تكامل بيئي عالمي مدفوعة بذكاء "صُنع في الصين".

