أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة ايدج ومجموعة ICAPE، الرائدة عالمياً في تصنيع لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs) وتقديم الحلول المتكاملة وتوزيع المكونات الإلكترونية، عن توقيع مذكرة تفاهم ضمن أعمال معرض اصنع في الإمارات 2026، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التطوير المشترك وتوطين سلاسل إمداد الأنظمة الفرعية الإلكترونية الحيوية في دولة الإمارات.

ويمثل توقيع المذكرة خطوة رسمية متقدمة ضمن علاقة تجارية قائمة، حيث توفر إطاراً يمكّن الطرفين من استكشاف سبل دمج خبرات ICAPE العالمية في مجال لوحات الدوائر المطبوعة والحلول المتكاملة والمكونات الإلكترونية ضمن عمليات التصنيع المحلية لمجموعة ايدج بشكل تدريجي.

وفي هذا الصدد، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تتبنى ايدج نهجاً مدروساً في اختيار شركائها، وإن مجموعة ICAPE تتمتع بخبرات عالمية راسخة في مجال لوحات الدوائر المطبوعة والحلول المتكاملة والمكونات الإلكترونية، وتؤكد هذه المذكرة طموحنا المشترك للارتقاء بهذه العلاقة إلى مستوى جديد، مع التركيز على التطوير والتصنيع المحلي."

ومع النمو المتوقع في الطلب على المكونات الإلكترونية ولوحات الدوائر المطبوعة وخدمات الحلول المتكاملة ضمن محفظة منتجات ايدج، تبرز أهمية بناء سلسلة إمداد محلية قوية ومرنة لدعم الأنظمة الفرعية الحيوية.

وبدوره، قال يان دويغو، الرئيس التنفيذي لمجموعة ICAPE: "أفخر بهذه الاتفاقية مع مجموعة ايدج، التي تمثل انطلاقة نحو فرص تعاون مستقبلية أوسع. ونلتزم بتقديم أعلى مستويات الجودة والكفاءة لدعم ايدج، باعتبارها إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة."

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن مجموعة ICAPE

تأسست مجموعة ICAPE عام 1999، وتُعد من الشركات العالمية الرائدة في إدارة سلاسل الإمداد الخاصة بلوحات الدوائر المطبوعة (PCBs) وتجميعها والمكونات الإلكترونية المخصصة. وتعتمد المجموعة على منصة عالمية تضم 39 شركة تابعة، مع حضور قوي في أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا والصين، حيث يتم إنتاج النسبة الأكبر من لوحات الدوائر المطبوعة. وتقدم ICAPE لعملائها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المتكاملة. وبلغت إيرادات المجموعة الموحدة 200.3 مليون يورو حتى 31 ديسمبر 2025.

