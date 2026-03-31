القاهرة، مصر: أعلنت IBM ((NYSE: IBM عن تعاون استراتيجي مع شركة السويدي اليكتريك، المزود المتكامل لحلول الطاقة، لتعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل على مستوى المؤسسة. وتعكس هذه المبادرة توجه السويدي اليكتريك للانتقال من تجارب الذكاء الاصطناعي المنفصلة والتحول إلى استراتيجية متكاملة قابلة للتنفيذ، يتم دمجها ضمن سير العمل الأساسي للشركة مستفيدة من حلول IBM watsonx.ai وIBM watsonx Orchestrate. ويُرسّخ هذا التعاون أساسًا قويًا لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي عبر عمليات السويدي اليكتريك، بما يسرّع وتيرة اتخاذ القرار، ويعزّز الكفاءة التشغيلية، ويدعم ابتكارًا مستدامًا وموثوقًا في القطاعات الحيوية للأعمال.

في إطار رؤيتها الاستراتيجية، تسعى السويدي اليكتريك إلى ترسيخ الذكاء الاصطناعي كعملية مؤسسية تمتد عبر مختلف قطاعاتها، بما يشمل العمليات التشغيلية، وسلاسل التوريد، والموارد البشرية، والشؤون المالية والقانونية، إلى جانب تحليل السوق. وفي مرحلة سابقة من هذه الرحلة، تعاون فريق هندسة العملاء في IBM مع السويدي اليكتريك لتطوير نموذج أولي ركّز على توسيع نطاق أبحاث الاستثمار في الأسواق. وقد أظهرت هذه التجربة، في بيئات عمل واقعية، الدور الفعلي للذكاء الاصطناعي في تسريع تحليل بيانات السوق، مما عزّز الثقة في قيمته المؤسسية وأسهم في خلق زخم واضح لتوسيع تطبيقه على نطاق أوسع.

وانطلاقًا من هذا الأساس، تعاونت IBM بشكل وثيق مع السويدي اليكتريك لتحديد أولويات العمل الاستراتيجية، ووضع خارطة طريق مؤسسية للذكاء الاصطناعي تشمل أكثر من 30 حالة استخدام عالية التأثيرعبر مختلف إدارات الشركة؛ مما يمهّد الطريق للانتقال السلس من مرحلة التجربة إلى التنفيذ المؤسسي الشامل.

وفي صميم هذه المبادرة تأتي منصة watsonx.ai، التي تمكّن السويدي اليكتريك من بناء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى المؤسسة، وإدارتها وحوكمتها ونشرها اعتمادًا على بيانات تشغيلية ومؤسسية موثوقة. وتعمل منصة watsonx Orchestrate على تفعيل الذكاء الاصطناعي الوكيل من خلال تنسيق المساعدين الرقميين والوكلاء لأتمتة سير العمل، حيث تدمج هذه التقنيات في عمليات الموارد البشرية والتخطيط والمهام اليومية، مما يضمن تنفيذاً متسقاً على نطاق واسع تحت ضوابط حوكمة فعّالة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السويدي اليكتريك: "إن توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي لا يتحقق بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة فحسب، بل يتطلب بناء أسس واضحة قادرة على تحويل الابتكار إلى قيمة مستدامة للأعمال. ولذلك، شراكتنا مع IBM سوف تمكننا من ترسيخ نهج مؤسسي منظّم للذكاء الاصطناعي الوكيل، يربط بين الاستراتيجية والحوكمة والتنفيذ العملي، ويمنحنا القدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وكفاءة عبر مختلف قطاعات الشركة."

وبدعم من IBM، حققت أكثر من 10 حالات استخدام للذكاء الاصطناعي مراحل تنفيذ متقدمة، محققة مكاسب إنتاجية ملموسة.

وفي هذا الإطار، صرّحت مروة عباس، المدير العام لشركة IBM بشمال شرق أفريقيا: "مع انتقال المؤسسات من مرحلة تجربة الذكاء الاصطناعي إلى دمجه في عملياتها اليومية، تتساوى أهمية الحوكمة وقابلية التوسع مع الابتكار نفسه. ومن خلال مجموعة حلول watsonx، تخطو السويدي اليكتريك خطوة متقدمة نحو تبنّي الذكاء الاصطناعي الوكيل على نطاق مؤسسي شامل، متجاوزة الاستخدامات الفردية إلى بناء قدرات تحقق نتائج ملموسة وقابلة للقياس على مستوى الشركة بأكملها."

وعلّق الدكتور حازم شاتيلا، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي بشركة السويدي اليكتريك: "أصبح الذكاء الاصطناعي قدرةً أساسيةً تدعم مستقبل السويدي اليكتريك، وليس مجرد طبقة تكنولوجية." وأضاف: "من خلال اعتماد إطار عمل IBM للتغيير والنهج القائم على الذكاء الاصطناعي الوكيل تمكّنا من وضع حوكمة واضحة وعمليات موحدة تتيح لنا تحديد أولويات حالات الاستخدام المناسبة باستمرار، وقياس تأثيرها، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الشركة بثقة."

كما كان لشركة Xyris Technologies دوراً في هذا التحول بصفتها الشريك التنفيذي لشركة IBM. وبالتعاون مع فريق الذكاء الاصطناعي بشركة السويدي اليكتريك، تم تحديد مجموعة من حالات الاستخدام ضمن مسار واضح يدعم طموحات الشركة طويلة الأمد لدمج الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.

يعزّز هذا التعاون التزام IBM بتمكين المؤسسات الصناعية من تبني حلول الذكاء الاصطناعي بشكل آمن، وقابل للتوسع، ومسؤول. كما يساهم التعاون في دعم التحول الرقمي، والمرونة التشغيلية، والقدرة التنافسية طويلة الأمد في قطاعي التصنيع والطاقة.

نبذة عن شركة IBM:

IBM هي شركة رائدة في تقديم الخدمات السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي والخبرات الاستشارية. نحن نساعد العملاء في أكثر من 175 دولة على الاستفادة من الرؤى من بياناتهم، وتبسيط العمليات التجارية، وخفض التكاليف، واكتساب الميزة التنافسية في صناعاتهم. يعتمد أكثر من 4000 جهة حكومية ومؤسساتية في مجالات البنية التحتية الحيوية مثل الخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية على النظام الأساسي السحابي الهجين من IBM وRed Hat OpenShift للتأثير على تحولاتهم الرقمية بسرعة وكفاءة وأمان. تقدم ابتكارات شركة IBM الخارقة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والحلول السحابية الخاصة بالصناعة والاستشارات خيارات مفتوحة ومرنة لعملائنا. كل هذا مدعوم بالتزام شركة IBM الأسطوري بالثقة والشفافية، والمسؤولية، والشمولية، والخدمة.

نبذة عن شركة السويدي إليكتريك:

تُعد السويدي إليكتريك (EGX: SWDY.CA) شركة رائدة في حلول الطاقة والبنية التحتية والحلول الرقمية المتكاملة، وتنفذ مشروعاتها وفق نماذج تسليم متكاملة وبسرعة تنفيذ عالية. وعلى مدار 85 عامًا، حافظت الشركة على التزامها بتوفير حلول طاقة موثوقة تسهم في بناء مدن أكثر ذكاءً وصالحة للعيش. وبصفتها رائدة حلول الطاقة والبنية التحتية في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، تعمل الشركة عبر خمسة قطاعات رئيسية: الأسلاك والكابلات وملحقاتها، المنتجات الكهربائية، الهندسة والإنشاءات، استثمارات البنية التحتية، والحلول الرقمية. يقع مقرها الرئيسي في مصر، وقد سجلت

إيرادات بلغت 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2023، ويعمل لديها 19,000 موظف، و48 مكتبًا دوليًا، و31 منشأة إنتاجية، وتملك قدرة تصديرية إلى أكثر من 110 دول حول العالم.

