الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة IBM (NYSE: IBM) عن تمكين أكثر من 500,000 متعلم في المملكة العربية السعودية من اكتساب المهارات الرقمية باستخدام منصة "IBM SkillsBuild"، العالمية للوصول إلى التعليم الرقمي والتقني بالإضافة للعديد من البرامج التدريبية المتخصصة وذلك ضمن اتفاقية التعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتم الإعلان خلال فعالية IBM Think on Tour المقامة في الرياض، والتي تجمع كبار قادة الأعمال والتقنيين لاستكشاف إسهام تقنياتIBM التحويلية، المدعومة بالسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، في دفع عجلة النمو وتمكين المؤسسات لتكون أكثر ذكاءً ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وقد حضر الفعالية كل من أيمن الراشد، نائب الرئيس الإقليمي لشركة IBM؛ وصفا الراشد، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لقدرات ووظائف المستقبل المكّلف؛ وفهد العنزي، المدير العام لشركة IBM السعودية؛ إضافة إلى عدد من قيادات القطاعين الحكومي والخاص.

ويمثل هذا الإنجاز نموذج متميز للشراكة بين القطاع العام والخاص في تمكين المواهب والكفاءات الوطنية بالمهارات الرقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والحوسبة السحابية والحوسبة الكمومية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتحضير المواهب لسوق العمل. ويعد هذا التعاون جزءاً من مبادرة أوسع لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي للتقنية والابتكار، والتي أُطلقت لأول مرة في عام 2022.

وقال فهد العنزي، المدير العام لشركة IBM السعودية: " إن تجاوز هذا الهدف قبل الموعد المحدد يعكس طموحات الشباب السعودي وقيمة التعاون بين القطاعين العام والخاص. نفخر بمواصلة العمل مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتمكين الجيل القادم من المبتكرين بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ونؤكد التزامنا الراسخ بتكثيف جهودنا لتزويد المزيد من السعوديين بالمهارات الرقمية المستقبلية خلال السنوات المقبلة".

وذكرت سعادة الأستاذة صفا الراشد، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لقدرات ووظائف المستقبل المكّلف: "نعتز بالشراكة IBM والتزامها بتطوير مهارات الكوادر الوطنية، ونؤمن في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بأن الاستثمار في رأس المالي البشري هو جوهر رؤية المملكة 2030 ليكون الانسان والمهارات الرقمية رافداً ومسانداً لتقدم المملكة وريادتها الرقمية لتكون المملكة من أكبر الاقتصاديات الرقمية مدعمة بالمواهب الرقمية المنافسة عالمياً، وتستمر في جهودها مع شركائها في بناء مجتمع يتمتع بالمهارات الرقمية، وتعزيز اقتصاد قائم على الابتكار."

وقد جرى تنفيذ برامج IBM SkillsBuildداخل المملكة من خلال تعاون استراتيجي مع عدد من المؤسسات والمنظمات الوطنية الرئيسية، من بينها: جامعة الملك سعود، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومبادرة مليون سعودي في الذكاء الاصطناعي (سماي). وأسهمت كل من هذه الجهات دوراً هاماً في توسيع الوصول إلى المهارات الرقمية وتوفير مسارات تعليمية شاملة، مع مشاركة فعالة من السيدات السعوديات اللواتي استفدن من هذه البرامج وانتقلن إلى فرص جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

وفي إطار هذا التعاون، نظمت IBM دورات صيفية لطلاب المرحلة الثانوية للتعريف بأساسيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. كما عملت مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي (NIEPD) لتدريب أكثر من ألفي معلم في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات وعلوم الحاسب وتستمر في شراكة قوية مع الجامعات الوطنية لدعم أعضاء هيئة التدريس لمواكبة التسارع الرقمي، مما يمكنهم من تزويد الجيل القادم بالمهارات الرقمية الأساسية والمتخصصة.

وتتواصل جهود الجانبين عبر شراكات استراتيجية مع جهات القطاع العام والخاص والأكاديمي بما يسهم في نمو الاقتصاد المعرفي ويفتح آفاقاً واسعة لمشاركة فاعلة في اقتصاد يرتكز على الابتكار والتقنيات المتقدمة.

