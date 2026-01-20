تم الإعلان عن هذه المبادرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في خطوة تعكس انتقال " إي آند " من حلول الدردشة التقليدية إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل على مستوى المؤسسات .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "إي آند"، المجموعة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، وشركة IBM، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (IBM)، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ أسس الذكاء الاصطناعي الوكيل AI) (agentic على مستوى المجموعة في "إي آند"، بدءا˝ من مجالات السياسات وإدارة المخاطر والامتثال.

وجرى الكشف عن هذه المبادرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في تأكيد واضح على انتقال "إي آند" من استخدام روبوتات الدردشة التقليدية القائمة على معالجة اللغات الطبيعية إلى نماذج ذكاء اصطناعي موجّهة نحو العمل، ومندمجة بعمق في الأنظمة التشغيلية الأساسية.

وقدمت "إي آند" وIBM حلولا متقدمة للذكاء الاصطناعي الوكيل والمعتمدة على محفظة حلول IBM Orchestrate watsonx، التي توفر أكثر من 500 أداة ووكيل متخصص وقابل للتهيئة من IBM وشركائها بهدف تمكين الموظفين والمراجعين من الوصول السريع والدقيق إلى المعلومات القانونية والتنظيمية ومعلومات الامتثال، وتحليلها وتفسيرها بكفاءة أعلى.

ومع تكاملها مع حلول OpenPages IBMو watsonx التشغيلية تقدم هذه الحلول استجابات دقيقة

وواضحة وقابلة للتتبع، بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة على مستوى المؤسسات، ويدعم اتخاذ قرارات موثوقة ويُظهر الدليل المشترك لإثبات المفهوم، الذي طورته كل من IBM و"إي آند" وشركة (GBM) خلال فترة ثمانية أسابيع، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل أن يعمل بفاعلية على مستوى المؤسسة في ظروف تشغيلية واقعية .وقادتIBM ، بدعم من فريق Engineering Client، تصميم الحل وتكامله، فيما قدمت شركة (GBM) دعما˝ محوريا˝ في التنفيذ بفضل خبرتها العميقة في بيئة OpenPages وAssistant Watsonx الخاصة بشركة "إي آند." وأبرز هذا التعاون قدرات الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز أنماط الأسئلة والأجوبة التقليدية، لتشمل التفكير واتخاذ الإجراءات، مع الالتزام الصارم بإطار الحوكمة والمخاطر والامتثال المعتمد لدى "إي آند."

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند:" "نطمح إلى الانتقال من حالات استخدام محدودة للذكاء الاصطناعي إلى ذكاء اصطناعي وكيل على مستوى قطاعات الأعمال، يتمتع بالثقة والحوكمة والتكامل العميق مع آليات العمل المؤسسي. ونعمل من خلال تعاوننا مع IBM، على دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في عمليات إدارة المخاطر والامتثال، بما يسرّع اتخاذ القرار، ويوفر تحليل متسق للسياسات لتبني أوسع للذكاء الاصطناعي الوكيل عبر المجموعة." وتتيح حلول Orchestrate watsonx IBM إمكانات متقدمة تتجاوز التفاعل القائم على الدردشة، حيث تمكّن وكلاء الذكاء الاصطناعي من التفكير، وتنسيق المهام، والتكامل مع أنظمة الشركات ضمن أطر حوكمة دقيقة. وبالنسبة إلى "إي آند"، تشكّل هذه الحلول قاعدة متينة لذكاء اصطناعي موثوق وقابل للتفسير، يمكن توسيعها ليشمل الامتثال ومجالات مؤسسية أخرى، مع تبسيط مهام الامتثال، وتسريع الاستجابة، وإتاحة خدمات ذاتية متواصلة على مدار الساعة على مستوى المؤسسة.» وتنسجم هذه المبادرة بشكل وثيق مع حلول watsonx.governance المستخدمة حاليا˝ في "إي آند"، ما يعزز حوكمة الذكاء الاصطناعي وقابليته للشرح والامتثال منذ مرحلة التصميم. كما يُعد دمج الذكاء الاصطناعي الوكيل مباشرة في بيئة OpenPages لإدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال من أوائل التطبيقات المؤسسية لهذا النوع من الذكاء الاصطناعي في المنطقة، ويبرز دوره في دعم قرارات يقودها الإنسان بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية.

كما يعكس هذا الإطلاق مرونة حلول الذكاء الاصطناعي من IBM ونهجها في ربط النماذج، بما يتيح لنماذج اللغة الكبيرة العمل ضمن بيئات تشغيل هجينة، بما في ذلك البنية التحتية المُدارة من قبل العميل، مع الحفاظ على الضوابط المؤسسية الصارمة. بدورها، قالت آنا باولا أسيس، نائب الرئيس الأول ورئيسة قسم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا

المحيط الهادئ في شركة :IBM "مع انتقال المؤسسات من مرحلة تجربة الذكاء الاصطناعي إلى دمجه في صميم عملياتها التشغيلية، تصبح الحوكمة والقدرة على اتخاذ القرار بنفس أهمية الذكاء نفسه. ومن خلال شراكتنا مع "إي آند"، يهدف هذا الدليل إلى إظهار كيفية تصميم الذكاء الاصطناعي الوكيل والتحقق من جاهزيته للاستخدام المؤسسي، ودمجه بعمق في الأنظمة الأساسية ليكون موثوقا˝ وداعما˝ للقرارات والنتائج التي يقودها الإنسان." وتُمثل هذه الشراكة محطة مفصلية في مسيرة "إي آند" نحو الذكاء الاصطناعي المؤسسي، إذ أنها ترسي أساسا˝ قاب ˝لا للتوسع ومحكوما˝ لتبني الذكاء الاصطناعي عبر مختلف وحدات المؤسسة. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي الموجّه نحو العمل في صميم عمليات الحوكمة والامتثال، تعزز "إي آند" التزامها بالابتكار المسؤول، وتضع معيا ا˝ر جديدا˝ للذكاء الاصطناعي الوكيل الموثوق على مستوى المؤسسات في المنطقة.

