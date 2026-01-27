استقبل السيد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، السيد جاكوب واهل، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية لمدن الملاهي ومعالم الجذب السياحي (IAAPA)، أكبر رابطة عالمية لقطاع الترفيه والجذب السياحي، وذلك في مقر الشركة بمجمع السيف – ضاحية السيف، حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك إلى جانب استعراض فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الذي تخدم تطور قطاع الترفيه في مملكة البحرين.

وجاء اللقاء ضمن زيارة السيد جاكوب واهل إلى مملكة البحرين، والتي تهدف إلى تعزيز الروابط السياحية الإقليمية وبحث سبل التعاون مع الجهات الفاعلة في قطاع الترفيه، وذلك في إطار جولته الإقليمية للتحضير لتنظيم معرض IAAPA إكسبو الشرق الأوسط 2026، وهو أول معرض تنظمه الرابطة في المنطقة والمقرر إقامته خلال الفترة من 30 مارس إلى 2 أبريل 2026 في أبوظبي.

وأكد السيد أحمد يوسف خلال اللقاء حرص شركة عقارات السيف على مواصلة تطوير قطاع الترفيه كأحد المحاور الاستراتيجية لنمو أعمالها، من خلال الاستثمار في مشاريع نوعية وتوسيع محفظة الوجهات الترفيهية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التشغيل والسلامة وتجربة الزوار، بما يسهم في دعم السياحة الوطنية وتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة إقليمية جاذبة للترفيه العائلي.

كما شدد على أهمية الشراكة الممتدة مع رابطة IAAPA، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس التزام شركة عقارات السيف بالمعايير العالمية المعتمدة من الرابطة ودورها كعضو فاعل في مجتمع IAAPA، بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة الترفيه ويدعم تبادل الخبرات والمعرفة مع نخبة من المتخصصين على المستوى الدولي.

هذا وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن اللقاء تضمن إطلاع خطط الشركة التوسعية في قطاع الترفيه، والتي تهدف إلى تعزيز مكانتها الريادية في هذا المجال من خلال إطلاق مفاهيم جديدة وتطوير وجهات ترفيهية مبتكرة، تلبي تطلعات مختلف الفئات العمرية وتسهم في تنويع التجربة الترفيهية داخل المراكز التجارية، بما يتماشى مع توجهات السوق الإقليمي والعالمي.

من جانبها، أكدت رابطة IAAPA أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الفاعلة في قطاع الترفيه في مملكة البحرين، مشيرةً إلى الدور المتنامي للمملكة في تطوير وجهات ترفيهية متكاملة وفق المعايير العالمية المعتمدة في صناعة الجذب السياحي.

وأوضحت الرابطة أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً متسارعاً في هذا القطاع، الأمر الذي يدعم توسيع نطاق الشراكات الإقليمية وتبادل الخبرات، لا سيما في ظل الاستعداد لتنظيم معرض IAAPA إكسبو الشرق الأوسط 2026، بما يسهم في دعم تطوير القطاع وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مختلف الأطراف المعنية على المستويين الإقليمي والدولي.

يشار إلى أن شركة عقارات السيف تعد من الشركات الرائدة في قطاع الترفيه عبر ذراعها المتخصص شركة السيف للترفيه، لتعزيز مكانة الشركة كمطور عقاري متكامل في المملكة، من خلال التركيز على إدارة المراكز التجارية والضيافة والترفيه. وتضم محفظتها مشاريع بارزة تشمل مجك آيلاند في مجمع السيف – ضاحية السيف ومجمع السيف – المحرق، و يبيله وهو أكبر مركز ترفيهي داخلي في مملكة البحرين، إلى جانب جمبولين في مجمع السيف – مدينة عيسى، ومركز هوا للترفيه الهوائي في سوق البراحة بديار المحرق.

