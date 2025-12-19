أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: - عزّزت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، تعاونها مع منظومة التكنولوجيا في أيرلندا عبر سلسلة من الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، إلى جانب توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة فينتشرويف كابيتال Venturewave Capital، إحدى أبرز شركات الاستثمار الخاص ورأس المال المغامر في أيرلندا. ويعكس هذا التعاون المتنامي زخم التفاعل المتزايد بين المنظومتين عقب لقاءات متواصلة تهدف إلى تعزيز الابتكار، وزيادة تدفق رأس المال، ودعم تحرك مؤسّسي الشركات الناشئة وانتقالهم بين السوقين.

ويأتي هذا التطوّر عقب زيارة الوفد الإماراتي لأيرلندا في وقت سابق من العام الجاري، برئاسة معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، احتفاءً بخمسين عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وعقدت Hub71 خلال الزيارة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ومستثمرين في رأس المال الجريء وقادة قطاع التكنولوجيا في دبلن، بهدف استكشاف مسارات التعاون مع منظومة التكنولوجيا الأيرلندية سريعة النموّ.

وبناءً على هذا الزخم، استقبلت Hub71 هذا الأسبوع وفداً أيرلندياً رفيع المستوى في مقرّها بأبوظبي، بقيادة معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والسياحة والتوظيف في جمهورية إيرلندا ، يرافقه ممثلون من Enterprise Ireland وعدد من الشركاء الرئيسيين في المنظومة. وأتاح اللقاء أمام الوفد فرصة التعرّف إلى مجتمع التكنولوجيا في Hub71، واستكشاف الفرص التي يمكن للشركات الأيرلندية الناشئة الاستفادة منها للتوسّع والنموّ من أبوظبي.

ورحب معالي بيتر بيرك بالشراكة الجديدة مؤكداً أن هذه الشراكة تعدّ دليلاً واضحاً على نوعية المبادرات التي تشجعها الحكومة الأيرلندية في إطار استراتيجية التنوع الاقتصادي، ما يفتح آفاقاً متنوعة أمام فرص التعاون في المستقبل.

وثمرة لهذا الحوار المتواصل، وقّعت Hub71 شراكة جديدة مع شركة "فينتشرويف كابيتال"، التي يجري تأسيسها حالياً في سوق أبوظبي العالمي ADGM. وستمكّن هذه الشراكة Hub71 من تعزيز حضورها داخل منظومة التكنولوجيا الأيرلندية، وفتح مسارات دخول جديدة أمام الشركات الأيرلندية الناشئة للاستفادة من الفرص المتاحة في أبوظبي، إلى جانب فتح آفاق التوسعات المتبادلة أمام مؤسسي الأعمال في كلا السوقين.

وبموجب اتفاقية الشراكة، ستصبح "فينتشرويف كابيتال" أول شريك لرأس المال الاستثماري من أيرلندا ضمن شبكة Hub71، لتساهم بدور محوري في دعم الشركات الناشئة ضمن قطاعات ذات أولوية تشمل التكنولوجيا الصحية والتعليم والأغذية والزراعة والتكنولوجيا المناخية والتمويل المستدام. كما ستشارك "فينشترويف كابيتال" في عملية اختيار الشركات الناشئة المنضمة إلى برامج Hub71، وستقدّم التوجيه لمؤسسي الأعمال الراغبين في التوسّع نحو أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية.

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: “تعكس الزيارات رفيعة المستوى هذا العام عمق تطوّر التعاون مع منظومة الابتكار في أيرلندا. وتمثّل شراكتنا مع “فينتشرويف كابيتال” إضافة مؤثِّرة إلى شبكة رأس المال الداعمة لشركات Hub71، بما يتيح للمؤسسين فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية والخبرات الاستثمارية، ويسهم في تعزيز جاهزية الشركات الناشئة للتوسّع وتحقيق نمو مستدام."

ومن جانبه، قال ألان فوي، رئيس مجلس إدارة شركة فينتشرويف كابيتال: "نحن فخورون بتعاوننا مع Hub71 لتعزيز رسالتنا المشتركة الهادفة إلى تحقيق أثر عالمي من خلال الابتكار. ويجسّد هذا التعاون الاستراتيجي ضمن منظومة سوق أبوظبي العالمي التزامنا بدعم شركات التحول التكنولوجي التي تقدّم حلولًا حقيقية لمعالجة التحديات العالمية. ونتطلع إلى تعزيز الروابط بين دولة الإمارات وأيرلندا كبوابة إلى أوروبا، وفتح مسارات جديدة للابتكار ورأس المال والتعاون الدولي."

وتواصل Hub71 توسيع شبكة شراكاتها الدولية دعمًا لاستراتيجية أبوظبي الهادفة إلى تعزيز الروابط العالمية للابتكار، ودعم القطاعات ذات الأثر الكبير، وخلق فرص جديدة أمام المؤسسين للتوسّع والنموّ عالميًا.

نبذة حول Hub71:

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والمنظومة الرأسمالية وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات تطلّعية.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيا معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيا وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم والحفاظ على التنمية الاقتصادية في الدولة.

حول "فينتشرويف كابيتال"

تُعدّ "فينتشرويف كابيتال" Venturewave Capital شركة استثمار خاص متخصّصة في دعم نموّ الشركات الريادية ذات الأثر الكبير، عبر قطاعات متنوّعة تشمل الصحة والتعليم والمناخ والتحوّل الرقمي. وتركز الشركة على الاستثمار في شركات التكنولوجيا في مرحلتي التمويل من الفئة "أ" و"ب"، وتعزيز الابتكار في سلاسل القيمة من خلال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ونماذج الأعمال الجديدة والمبتكرة. والشركة عضو في شبكة الاستثمار المؤثر العالمية (GIIN)، كما تُعدّ أول شركة أيرلندية موقّعة على مبادئ مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإدارة الاستثمار المؤثر. وتعمل "فينتشرويف كابيتال" حاليًا على توسيع حضورها الدولي من خلال تأسيس مكتب جديد لها في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وهي الذراع الاستثمارية المملوكة بالكامل لمجموعة "فينتشر ويف".

