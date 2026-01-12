أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "فِكْرَة فنتشرز" توقيعها شراكة مع Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بهدف بناء وتوسيع شركات قائمة على الذكاء الاصطناعي انطلاقًا من أبوظبي. وبموجب هذه الشراكة، تنضم "فِكْرَة فنتشرز" إلى منظومة Hub71 كشريك استوديو مشاريع، وستعمل كمنشئ مشاريع ضمن برنامج Initiate التابع لـHub71، من خلال بناء شركات ذكاء اصطناعي ضمن مجتمع Hub71، وتأسيس مشاريع مشتركة مع شركات ذكاء اصطناعي عالمية مختارة لاستهداف السوق الإقليمية من أبوظبي. وتم توقيع الاتفاقية في مقر Hub71 من قبل وائل أبوريدة، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في "فِكْرَة فنتشرز" وأحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71.

ومع تسارع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عالميًا، بات النجاح طويل الأمد يتأثر بشكل متزايد بعوامل تتجاوز أداء النماذج التقنية، حيث أصبحت قنوات التوزيع، وإمكانية الوصول إلى الأسواق المنظّمة، وسرعة الوصول إلى مرحلة التسويق التجاري، عناصر حاسمة في تحقيق التميز التنافسي. وتجمع هذه الشراكة بين منظومة Hub71 الداعمة للمؤسسين ومنصة استوديو المشاريع في "فِكْرَة فنتشرز"، لدعم إنشاء وتوسيع شركات ذكاء اصطناعي مصممة للنجاح في الأسواق الواقعية، انطلاقاً من أبوظبي نحو التوسع العالمي.

وبصفتها عضوًا مؤسسًا في برنامج Initiate، ستدعم "فِكْرَة فنتشرز" جهود تطوير تجمع لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة من خلال مسارين محددين بوضوح على النحو التالي:

بناء المشاريع: إنشاء شركات قائمة على الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع روّاد الأعمال بناءًا على طلبات مثبتة من السوق مع منتجات جاهزة للمؤسسات وإدماج مسارات التسويق التجاري منذ اليوم الأول.

التوسع العالمي: دعم شركات عالمية مختارة في مجال الذكاء الاصطناعي للدخول إلى السوق الإقليمية عبر تأسيس مشاريع مشتركة لاستهداف السوق، حيث تقوم "فِكْرَة فنتشرز" ببناء منصة التشغيل والتنفيذ الخاصة بالمشاريع المشتركة، وتسريع اكتساب العملاء والتوسع.

وبهذه المناسبة، قال وائل أبوريدة، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في "فِكْرَة فنتشرز": "لدينا إيمان راسخ برؤية أبوظبي لأن تكون ليس فقط "عاصمة رأس المال"، بل "عاصمة الذكاء الاصطناعي". ونسعى إلى الإسهام في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس. وسنكمل بجهودنا الاستثمارات الكبيرة التي تضخها أبوظبي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من خلال تمكين شركات عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي لتصبح سريعاً روادًا في منظومة التكنولوجيا هنا، والتوسع عالميًا انطلاقًا من أبوظبي. وتتمثل طموحات "فِكْرَة" في بناء الاستوديو الرائد عالميًا للشركات القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع ريادة أبوظبي في الابتكار، وبدعم من Hub71 ضمن أبوظبي العالمي (ADGM)."

ومن جانبها، قالت ديفيا ناير، قائدة رحلة الشركات الناشئة في Hub71: "تُعزّز شراكتنا مع "فِكْرَة فنتشرز" قدرات المنظومة لبناء المشاريع ودخول الأسواق من خلال دعم إنشاء مشاريع جديدة وتمكين الشركات العالمية من التوسع إلى المنطقة عبر أبوظبي مدعومة بحلول مُصمّمة لدخول السوق واستراتيجيات طرح موجّهة."

جدير بالذكر أن برنامج Initiate التابع لـHub71، الذي أُطلق في عام 2025، يهدف إلى دعم المؤسسين في مرحلتي الفكرة وما قبل التأسيس، من خلال مساعدتهم على تحويل الأفكار إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق، وتحقيق التوافق بين المنتج والسوق. ومن خلال هذه الشراكة، تعزز "فِكْرَة" البرنامج بخبراتها العملية في بناء المشاريع، بما يدعم تطوير شركات ذكاء اصطناعي مصممة للتوسع عالميًا انطلاقًا من أبوظبي.

نبذة عن "فِكْرَة فنتشرز"

تعمل "فِكْرَة فنتشرز" إلى إنشاء شركات قائمة على الذكاء الاصطناعي وتركز على هدف واحد يتمثل في تحويل الأفكار المناسبة إلى شركات مستدامة، وبوتيرة سريعة ومنهجية منضبطة. وتعمل "فِكْرَة فنتشرز" على بناء شركات ذكاء اصطناعي داخليًا، إلى جانب عقد شراكات انتقائية مع شركات ذكاء اصطناعي عالمية تبحث عن شريك فعّال في السوق للوصول إلى العملاء والتوسع في مختلف أنحاء المنطقة.

نبذة عن Hub71:

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية ومنظومة رأس المال، وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تدعمه أطر تنظيمية متقدمة.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيا معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيا وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم واستدامة النموّ الاقتصادي في الدولة.

