مسقط، عمان: في خطوة تعد علامة فارقة في مسيرتها في قطاع الأعمال الاستهلاكية، قامت مجموعة حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش بافتتاح متجر (HONOR Experience) الجديد في مول عمان مما يعزز إلتزامها بتقديم حلول تجزئة مبتكرة قائمة على التجربة للمستهلكين في مختلف أنحاء السلطنة. وقد تم افتتاح المتجر من قبل المكرمة لجينة بنت محسن درويش، رئيسة مجلس إدارة مجموعة حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش، إلى جانب الفاضل ديبو تشانغ، الرئيس التنفيذي لهونر بدول مجلس التعاون الخليجي وبحضور عدد من كبار المسؤولين من الشركتين وممثلي وسائل الإعلام والشركاء والضيوف المدعوين.

وقد شكل حفل الافتتاح توسعا مباشرا لهونر في مجال البيع بالتجزئة في عمان بينما عكس الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مجموعة حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش وهونر. لقد لعبت مجموعة حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش من خلال قسم المستهلكين ووحدة توزيع الأجهزة المحمولة دورا رئيسيا في توسيع نطاق وصول العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا إلى مختلف أنحاء السلطنة. وبافتتاح متجر هونر، تخطو الشركة خطوة استراتيجية تتخطى التوزيع لتشمل التفاعل المباشر مع المستهلكين الشركة خطوة استراتيجية تتجاوز التوزيع إلى التفاعل المباشر مع العملاء بإنشائها لمنصة تجمع بين الابتكار وسهولة الوصول وتجارب محسنة للعملاء.

وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح، أوضحت المكرمة لجينة بنت محسن درويش، رئيسة مجلس إدارة مجموعة حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش قائلة "يمثل افتتاح متجر هونر علامة فارقة في مسيرة مجموعة حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش في قطاع المستهلكين ويعكس رؤيتنا الشاملة المتمثلة في خلق تواصل مباشر وذو جدوى مع العملاء في عمان. ومع استمرار تطور توقعات المستهلكين؛ لم يعد البيع بالتجزئة اليوم مقتصرا على توفير المنتجات فحسب، بل أصبح يدور حول خلق تجارب تفاعلية وشخصية تتيح للعملاء التفاعل مع التكنولوجيا بطريقة أكثر شمولية. ومن خلال شراكتنا مع هونر، فإننا نجمع بين الابتكار والتركيز على العملاء والتميز التكنولوجي العالمي لتقديم تجربة تجارة تجزئة مختلفة للمستهلكين في السلطنة. كما يعزز هذا الافتتاح التزامنا المستمر في دعم منظومة نمط الحياة الرقمية المتنامية في عمان وأيضا ترسيخ مكانتنا في مجالي تكنولوجيا المستهلك والبيع بالتجزئة."

وفي تعليقه على هذه المناسبة أوضح الفاضل ديبو تشانغ، الرئيس التنفيذي لهونر في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: " لا تزال سلطنة عمان سوقا مهمة وسريعة النمو لهونر في دول مجلس التعاون الخليجي وافتتاح هذا المتجر يعكس التزامنا طويل الأجل لتعزيز حضورنا وتواصلنا مع المستهلكين في السلطنة. تلتزم هونر ببناء منظومة متصلة محورها الانسان قائمة على الابتكار وتعمل على تمكين المستخدمين عبر التكنولوجيا المتطورة وتجارب استخدام سلسة على مختلف الأجهزة.

كما أضاف قائلا: "تجمع أحدث منتجاتنا بين قوة ومتانة هونر المعروفة - المصممة لتحمل ظروف العالم الحقيقي - وبين قدرات الجيل القادم للذكاء الاصطناعي التي صممت لتجعل التفاعلات اليومية أكثر ذكاء وبديهية ومعنى. بدءًا من تقنيات التصوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء، وصولاً إلى التعاون الذكي بين الأجهزة، صُممت ابتكارات هونر لمساعدة المستخدمين على الشعور بثقة أكبر والتواصل بصورة أفضل مع التكنولوجيا."

"من خلال هذا المتجر الجديد؛ سيجد المستهلكون العمانيون شهريا شيئا جديدا وملهما، بدءًا من أحدث ميزاتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحتى تشكيلتنا المتنامية من منتجات إنترنت الأشياء المدعومة بالذكاء الاصطناعي". ستتيح هذه الوجهة للعملاء استكشاف التكنولوجيا والتفاعل معها وتجربتها بطريقة أكثر شمولية. ونعتقد بأن هذا المتجر سيُعيد تعريف كيفية تفاعل المستهلكين في عمان مع الابتكار مع تعزيز رؤية هونر المتمثلة في جعل التكنولوجيا المتقدمة في متناول الجميع.

ويعزز هذا الافتتاح الزخم المتزايد لقطاع تكنولوجيا المستهلك في سلطنة عمان، ويعكس في الوقت نفسه الطموح المشترك لمجموعة حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش وهونر لإعادة تعريف تجربة تكنولوجيا البيع بالتجزئة للعملاء في مختلف أنحاء سلطنة عمان.

