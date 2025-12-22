الكويت: حصد بنك وربة جائزة ماستركارد المرموقة لأعلى مستويات الاستخدام لكل بطاقة ائتمان وذلك تقديراً للأداء المتميز الذي سجلته بطاقات الائتمان الصادرة من البنك وتحقيقه معدلات استخدام عالية، إذ يمثل هذا التكريم شهادة على ثقة العملاء الكبيرة من الشريحة الرفيعة وذوي الملاءة المالية العالية في حلول الدفع والبطاقات المبتكرة التي يقدمها البنك.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد في مسيرة بنك وربة ليعزز موقعه الريادي ضمن قطاع الخدمات المصرفية المتقدمة في الكويت، وتحديداً الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث يواصل "وربة" توسيع مظلة منتجاته وخدماته المبتكرة لتلبية احتياجات جميع الشرائح، مقدماً مزايا ذات قيمة عالية وحلولاً متطورة ضمن استراتيجيتها التي تجمع بين أحدث التقنيات الرقمية والحلول المتوافقة مع الشريعة، لضمان تجربة مصرفية استثنائية تضع العميل في صميم كل خدمة وتمكنه من تحقيق طموحاته المالية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد فيصل القطامي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك وربة: "يؤكد هذا التكريم التزام بنك وربة الدائم بتقديم منتجات عالية الجودة ترسّخ مكانتنا في السوق وتضعنا في طليعة البنوك التي توفر تجارب مصرفية متقدمة وخصوصاً تلك التي تتناسب مع احتياجات الشرائح الرفيعة في المجتمع. إن هذا الإنجاز هو دليل على أن استراتيجيتنا في التركيز على الجودة والابتكار تحقق نتائج ملموسة، وهو ما يترجم رؤيتنا 'لنملك الغد' إلى واقع، حيث نضمن لعملائنا أفضل الأدوات المالية التي تمكنهم من بناء مستقبلهم المالي بثقة."

وأضاف القطامي "وكان للشراكة الاستراتيجية القوية مع ماستر كارد دوراً محورياً في تحقيق هذا الإنجاز، حيث استطاع البنك من الاستفادة من أحدث الابتكارات في تقنيات الدفع الإلكتروني وتقديم حلول متطورة تلبي احتياجات العملاء في بيئة مصرفية عالمية متسارعة. هذا التعاون يضمن أن تكون بطاقات وربة هي بوابة العميل إلى عالم من المزايا العالمية والحلول الآمنة."

وشدّد القطامي على ان بنك وربة برز بتميّزه من خلال أحد أقوى برامج الاسترداد النقدي في السوق المحلي، والذي يتيح لحاملي بطاقات الائتمان فرصة الحصول على نسبة استرداد نقدي تصل إلى 6% وبحد أقصى يصل إلى 6,000 دينار كويتي سنوياً، مصمّم خصيصاً ليتناسب مع أنماط الاستخدام المتنوعة للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية. وأكد على أن هذا البرنامج يعكس التزام البنك بتقديم قيمة فعلية ومستدامة تزيد من جاذبية بطاقاته وتؤكد على فلسفة البنك في مكافأة ولاء عملائه. كما قام البنك بإطلاق حملات أثناء فترات الصيف لتعزيز استخدام البطاقات الائتمانية خارج الكويت خلال موسم السفر وبنسبة استرداد تصل لغاية 10%.

وتابع القطامي حديثه قائلاً: "إن تحقيق أعلى معدلات الاستخدام لكل بطاقة يؤكد نجاحنا في استقطاب هذه الشريحة الهامة التي تسعى نحو الأفضل والتي تبحث عن قيمة مضافة حقيقية عند استخدام البطاقة الائتمانية. “وتتوّج جائزة هذا العام مسيرة تميز مستمرة، حيث كان البنك قد حصد في العام الماضي جائزة ماستركارد لأعلى نمو في تفعيل بطاقات الائتمان على المحافظ الرقمية على مستوى دولة الكويت، مما يرسخ مكانة "وربة" كقائد للابتكار الذي يتحول إلى قيمة اقتصادية ملموسة لعملائه. ويحرص بنك وربة برؤيته في تقديم مزايا تنافسية تلبي تطلعات العملاء الأكثر تطلّباً في السوق، وهو ما يترجم فلسفتنا في الاستثمار الاستباقي في تجربة العميل.

وبالتوازي مع هذا الإنجاز، يواصل البنك جهوده بالاستثمار في التحسينات المستمرة التي أطلقها في خدماته الرقمية، لاسيما تطوير خدمات تطبيق الهاتف الذكي الذي يوفر للعملاء تجربة رقمية متكاملة وسهلة لإدارة بطاقاتهم وتتبع معاملاتهم والتفاعل مع عروض البنك بشكل فوري وآمن. وتؤكد هذه الجهود مكانة بنك وربة ضمن القادة في تقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة ترتقي بتجربة العملاء وتضمن لهم التحكم الكامل في مواردهم المالية.

الجدير بالذكر يعتبر بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.

