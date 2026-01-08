خبير مخضرم في تكنولوجيا المعلومات الصحية يتمتع بخبرة دولية تزيد عن 20 عامًا في قيادة شراكات بملايين الدولارات وتحقيق نمو في الأسواق

دبي، الإمارات العربية المتحدة-(BUSINESS WIRE) أعلنت اليوم كل من HEI Global Health، الرائدة عالميًا في حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية، وS&P Universal Consulting، وهي شركة استشارات دولية متميزة في تكنولوجيا المعلومات الصحية، عن تعيين Brian Raggett في منصب نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والنمو في HEI Global Health، ونائب الرئيس الأول للاستراتيجية والنمو في S&P Universal Consulting.في إطار هذه المهام المزدوجة، سيقود Raggett المبادرات الاستراتيجية للشركات، ويعمل على تعزيز علاقات العملاء الإقليميين، وتوسيع شراكات تكنولوجيا المعلومات الصحية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي.

قالت Jacy Conley، رئيسة شركة HEI Global Health: "يمثل تعيين Brian تقدمًا كبيرًا لشركة HEI Global Health، وهو مفتاح جوهري في توسع HEI Global Health في منطقة الشرق الأوسط. إن خبرته العميقة في تكنولوجيا الرعاية الصحية العالمية، مقترنة بسجله الحافل في بناء شراكات استراتيجية بملايين الدولارات، تضعه في مكانة مثالية لقيادة الابتكار، وتعزيز مشاركة العملاء، وتسريع نمونا الإقليمي".

في إطار أدواره المشتركة، سيقوم Raggett بما يلي:

قيادة المقر الإقليمي المنشأ حديثًا لشركة HEI في دبي بمنطقة الشرق الأوسط، مع الإشراف على الاستراتيجية والنمو والعمليات الإقليمية.

في دبي بمنطقة الشرق الأوسط، مع الإشراف على الاستراتيجية والنمو والعمليات الإقليمية. توجيه جهود تطوير الأعمال العالمية لشركة S&P Universal ، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية والخدمات الاستشارية الدولية.

، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية والخدمات الاستشارية الدولية. دعم المبادرات المتكاملة بين HEI و S&P Universal ، وتزويد العملاء بحلول وخدمات استشارية منسقة وغير مرتبطة بمورد معين في مجال تكنولوجيا المعلومات الصحية.

قال Douglas D. Cusick، رئيس شركة S&P Universal Consulting: "يمثل تعيين Brian علامة فارقة وهامة في التوسع العالمي المستمر لشركة S&P Universal". "إن قدرته المثبتة على بناء شراكات تحويلية في تكنولوجيا المعلومات الصحية عبر قارات متعددة، إلى جانب فهمه العميق للأنظمة الصحية المعقدة، تجعل منه القائد المثالي لقيادة مبادرات تطوير الأعمال العالمية لدينا".

يتمتع Raggett بخبرة تزيد عن 20 عامًا في قيادة تكنولوجيا الرعاية الصحية الدولية، مع خبرة تمتد عبر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشرق الأوسط. لقد أدار مبادرات كبرى لتطوير الأسواق، وقدم استشارات لعملاء الرعاية الصحية من الحكومات والمؤسسات، كما أدار شراكات حققت أعمالاً جديدة بمئات الملايين من الدولارات.

تشمل أبرز محطات مسيرته المهنية ما يلي:

شغل أدوارًا قيادية في Cerner Corporation عبر مناطق متعددة، حيث حقق إيرادات أعمال جديدة تجاوزت 200 مليون دولار.

عبر مناطق متعددة، حيث حقق إيرادات أعمال جديدة تجاوزت 200 مليون دولار. إدارة حسابات العملاء الاستراتيجيين رفيعة المستوى في Oracle Systems Limited في منطقة الشرق الأوسط.

في منطقة الشرق الأوسط. برامج تحول صحي رقمي حائز على جوائز، بما في ذلك تنفيذ أكبر مشروع "غرفة ذكية" للمستشفيات في العالم، وعمليات نشر السجلات الطبية الإلكترونية ( EMR ) في دول متعددة.

) في دول متعددة. إسهامات في مؤسسات رعاية صحية معترف بها عالميًا، بما في ذلك King Faisal Specialist Hospital & Research Center .

يحمل Raggett درجة البكالوريوس في علوم إدارة الأعمال (التمويل والأعمال الدولية) من University of Kansas، كما أتم برامج تنفيذية في Stanford University وHarvard School of Public Health. يحتفظ Raggett بالعديد من الاعتمادات المهنية، بما في ذلك PMP وSix Sigma Green Belt.

قال Raggett: "إنه لمن دواعي اعتزازي وفخري الانضمام إلى مثل هذه الشركة الموقرة. إن قدرات HEI Global Health المثبتة في إدارة دورة الإيرادات ومحاسبة المرضى لا تضاهى في المنطقة. وكذلك، فإنني متحمس للغاية لتمكين توسيع نطاق عراقة الخدمات المهنية لـ S&P المصنفة Best in KLAS لتشمل الشرق الأوسط والمجتمع العالمي الأوسع. من خلال شراكتنا، ستعمل كل من HEI Global Health وS&P Universal Consulting على إحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية عبر تمكين الأنظمة الصحية من تحقيق المزيد".

حول HEI Global Health

تُعد HEI Global Health شركة رائدة في برمجيات الرعاية الصحية والابتكار الرقمي، وهي متخصصة في أتمتة دورة الإيرادات، والمنصات القائمة على السحابة، وهجرة البيانات، وتحديث بيانات الرعاية الصحية للمؤسسات. تقدم HEI، من خلال خدمة عملائها في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، تقنيات قابلة للتوسع وآمنة ومتوافقة إكلينيكيًا، مما يؤدي إلى تحسينات ملموسة في الأداء ونتائج تشغيلية مستدامة.

حول S&P Universal Consulting

تُعد S&P Universal Consulting شركة استشارات رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المعلومات الصحية، حيث تعمل على ربط الحلول التكنولوجية المبتكرة بالاحتياجات التشغيلية والإكلينيكية. تتخصص الشركة في التنفيذ الخبير، والتوجيه الاستراتيجي، وتحقيق نتائج ملموسة لمؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، مما يوفر بديلاً خبيرًا ومستقلاً لخدمات الاستشارات التقليدية.

