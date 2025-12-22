القاهرة: في تأكيد لنجاح استراتيجيتها الطموحة وأدائها القوي في القطاع العقاري المصري ، حصلت شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP) على جائزة ""Rising Star ، وذلك ضمن النسخة الثانية من جوائز Invest-Gate ACE Awards 2025 الرائدة، وهو ما يعكس مكانة HDP كشركة صاعدة تضع معايير جديدة للتطوير العقاري عبر مشروعاتها المتعددة واستراتيجيتها القائمة على الجودة، الابتكار، والاستدامة.

ويأتي هذا الفوز تتويجاً لما حققته HDP من خطوات مؤثرة ونمو متسارع منذ تأسيسها عام 2022، بما يؤكد ثقة الجهات المتخصصة في قدرتها على المنافسة والابتكار في آن واحد. وقد خُصصت جائزة "Rising Star" كفئة خاصة للشركات الواعدة التي تترك بصمة قوية وتُحدث نمواً لافتاً في السوق خلال فترة زمنية تقل عن خمس سنوات. فمحفظة اعمال الشركة تضم ١٠ مشروعات متنوعة خلال أقل من ثلاث سنوات، منها ٧ تم تنفيذها بالفعل و طرح وحداتها للعملاء، و٣ في المراحل النهائية للتخطيط على ان يبدأ طرحها خلال الفترة المقبلة بجدول زمني محدد، تنوع المشروعات يشمل مشروعات سكنية وتجارية وإدارية وطبية في مواقع استراتيجية متميزة تشمل شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، مما يؤكد التزامها بتقديم مجتمعات عصرية متكاملة.

وفي سياق التعليق على هذا التقدير، صرح المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)قائلًا، " رؤيتنا في HDP ترتكز على بناء مجتمعات متكاملة ترتقي بمعايير الحياة العصرية، والعمل بمقاييس عالمية تضع الجودة والابتكار والاستدامة في صدارة أولوياتنا". وأضاف " جائزة Rising Star هي شهادة من لجنة تحكيم متخصصة على أداء الشركة ونموها السريع، والتزامها بتحقيق أثر إيجابي على السوق والمجتمع، وهو ما يمثل حافزاً لنا لتوسيع تواجدنا عبر تعزيز الشراكات الاستراتيجية لدعم البنية التحتية والجودة التشغيلية لمشروعاتنا".

ومن جانبه، علق حسام عيسى، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، ان قيمة هذا التكريم بالإنجازات المحققة منذ تأسيس الشركة وخطط التوسع المستقبلية، قائلًا: " جائزة Invest-Gate ACE Awards 2025تؤكد أننا على المسار الصحيح، وسنواصل دورنا الريادي في تقديم قيمة حقيقية من خلال مجتمعات عمرانية متكاملة تعزز ثقة العملاء والمستثمرين في مشروعاتنا". وأضاف " لدينا خطط توسع طموحة للسنوات المقبلة، ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي أيضًا كما بدأناها هذا العام عبر مشاركتنا بمعارض دولية ، مع التزامنا التام بزيادة معدلات التنفيذ وفق الجدول الزمني لجميع مشروعاتنا."

وتعد هذه الجائزة دليلاً على موضوعية التقييم، حيث اعتمد على تقييم لجنة تحكيم مُحايدة ضمت نخبة من الخبراء المحليين والدوليين. وقد استندت اللجنة إلى معايير عالمية صارمة شملت الأداء المالي، جودة المشروعات، الابتكار، الأثر المجتمعي، والاستدامة. ويؤكد هذا التتويج مكانة HDP كشركة صاعدة حققت نموًا نوعيًا متسارعاً خلال فترة زمنية قصيرة، مما يجعلها واحدة من أهم الشركات الواعدة والمحركة لسوق التطوير العقاري المصري.

وتواصل HDP ترسيخ مكانتها في سوق التطوير العمراني من خلال تطوير بنية تحتية قوية وخدمات تشغيل وإدارة مرافق بمعايير عالمية، عبر شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات الإنشاءات، والهندسة الاستشارية، وإدارة المرافق، بما في ذلك Consolidated Contractors Company، وRowad Modern Engineering، وEl Hazek Constructions، وDorra Group، وArchimid Architects للأعمال الاستشارية الهندسية، وOBMI International، وشركة إي للكهرباء والطاقة (EPower)، بما يعزّز قدرات الشركة التنفيذية ويرفع كفاءة إدارة المشروعات ويضمن أعلى مستويات الجودة والاستدامة في مختلف مكونات محفظتها التطويرية.

نبذة عن شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)

تعد شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، الذراع العقارية لبنك التعمير والإسكان، وقد انطلقت في عام 2022 برؤية طموحة لترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في السوق العقاري المصري. تتبنى الشركة رؤية مبتكرة تهدف إلى إعادة تعريف معايير الحياة العصرية من خلال تطوير مشروعات سكنية، إدارية، تجارية وطبية متكاملة، تجمع بين التصميم المعماري الراقي ومعايير الاستدامة، بما يواكب تطلعات العملاء المتنوعة ويعزز من قيمة استثماراتهم. ونجحت الشركة خلال فترة قصيرة في إطلاق عشرة مشروعات متميزة في مواقع استراتيجية بمحافظات مختلفة، تشمل شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، ما يعكس ريادتها المتنامية في القطاع العقاري المصري.

-انتهى-

#بياناتشركات