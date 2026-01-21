خلال مرحلة إطلاق المشروع، أنظمة سداد طويلة الأجل تصل إلى 14 سنة، لتوفير مرونة مالية أكبر.

HDP تتعاون مع مكتب OBMI الأمريكي صاحب الخبرات الواسعة في مجال العمارة والتخطيط العمراني المستدام لتطوير MasterPlanالمشروع

يتوسط المشروع Green Spine بطول كيلومتر لربط المشروع.. ويضم مسارات للجري وركوب الدراجات ويفصل حركه المشاه عن حركه السيارات

القاهرة : أعلنت شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP) ، الذراع العقارية لبنك التعمير والإسكان، عن إطلاق مشروعها الجديد Grand Lane بالقاهرة الجديدة، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو50 مليار جنيه. يُقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 98 فدانًا، ليعكس رؤية عمرانية متكاملة تقوم على تحقيق التوازن بين الإبداع في التصميم الهندسي والاهتمام الواسع بالمساحات الخضراء المفتوحة.

ويضم المشروع العديد من الوحدات سكنية لتلبي مختلف الاحتياجات، وتشمل فيلات المستقلة، و فيلات التاون هاوس، إلى جانب الشقق السكنية، حيث تم تخصيص 13% فقط من إجمالي مساحة المشروع للبناء، مقابل 87% مساحات مفتوحة تتنوع بين مناطق خضراء وممرات وخدمات، بما يضمن توفير أعلى درجات الخصوصية والراحة وجودة الحياة للسكان داخل مجتمع سكني متكامل. كما يشتمل المشروع على منظومة متكاملة من المرافق والخدمات المتنوعة، حيث يضم مناطق تجارية متكاملة و ناديًا اجتماعيًا إلى جانب حدائق ومساحات ترفيهية، وذلك ضمن MasterPlan متدرج المستويات يعتمد بشكل أساسي على المساحات المفتوحة، التي تمثل نحو 87% من إجمالي مساحة المشروع، بالإضافة إلى 5,200 متر مربع من المسطحات المائية، بما يتيح إطلالات مميزة ومباشرة لما يقرب من 80% من الوحدات السكنية. كما يوفر المشروع مجموعة من حمامات السباحة، Underground Parking ، بما يعزز من مستوى الراحة والسهولة في الاستخدام.

يتمتع مشروع Grand Lane بموقع استراتيجي متميز في قلب القاهرة الجديدة، حيث يقع بالقرب من ثلاثة محاور رئيسية وحيوية هي امتداد شارع التسعين الجنوبي، والطريق الدائري الأوسط، وطريق العين السخنة، وهو ما يمنحه سهولة وصول عالية ويجعله خيارًا مثاليًا سواء للسكن الراقي أو كفرصة استثمارية واعدة. ويتوسط المشروع Green Spine، يعمل على ربط كل الوحدات في المشروع ببعضها البعض، وهو محاط بممشى أخضر يمتد بطول 1.7 كيلو متر، ويضم مساحات مخصصة لممارسة اليوجا، مسارات للجري وركوب الدراجات، إلى جانب مناطق عائلية ومساحات متعددة الاستخدامات، تم تصميمها خصيصًا لتعزيز التفاعل المجتمعي ودعم نمط حياة صحي ومتوازن داخل المشروع.

يطرح مشروع Grand Lane رؤية متقدمة ومتكاملة لمفهوم الحياة الراقية، حيث يجمع بين الطبيعة الخلّابة، ومستويات الفخامة العالية، والتصميم العصري الحديث، ضمن تجربة سكنية مستدامة تهدف إلى تحقيق جودة حياة متكاملة للسكان. وقد تم تصميم المشروع ليقدم أنماطًا سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح، حيث يضم شققًا سكنية بغرفة واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف، بمساحات تتراوح بين 68 و195 م2، إلى جانب فيلات تاون هاوس بمساحات تبدأ من 169 م2 وتصل إلى 203 م2، فضلًا عن فيلات مستقلة بمساحات تتراوح بين 235 و251 م2، مع إتاحة أنظمة سداد مرنة تشمل مقدم حجز يبدأ من 5% فقط، بالإضافة إلى حلول تقسيط تمتد لمدد تصل إلى14 سنه، بما يوفر مرونة كبيرة تتناسب مع مختلف القدرات الشرائية.

وفي خطوات تعكس حجم المشروع وطموحه، وقعت HDP اتفاقية استراتيجية واسعة النطاق مع مكتب OBMI الأمريكي ، أكبر وأشهر بيوت الخبرة الاستشارية في مجال العمارة والتخطيط العمراني على مستوى العالم و مكتب DMAلاستشارات الهندسيه ، لتصميم و تخطيط MasterPlan لمشروع Grand Lane، حيث تأتي هذه الاتفاقية لتضع المشروع وفق أعلى المعايير الدولية في التصميم المستدام والتخطيط الذكي مما يحقق تكاملاً متوازنًا بين الرؤية المعمارية المتميزة والكفاءة الهندسية والاستدامة البيئية طويلة المدى.

وتعليقًا على ذلك صرح المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP) قائلا: "رؤية الشركة ترتكز على تطوير مجتمعات سكنية متكاملة وعصرية، تضع جودة حياة السكان في مقدمة أولوياتها، من خلال الاعتماد على التصميم المستدام وتقديم خدمات ومرافق متكاملة تضيف قيمة حقيقية للتجربة السكنية". وأضاف: "الشراكة مع مكتب OBMI تمثل خطوة محورية في تنفيذ هذه الرؤية، لما يتمتع به من خبرات عالمية ومعايير تصميم متقدمة تضمن تقديم مشروع يواكب أفضل الممارسات الدولية في التخطيط والعمارة".

في حين صرح حسام عيسى، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)قائلاً: "نستهدف من مشروع Grand Lane تقديم مجتمع سكني شامل لا يقتصر على الوحدات فقط، بل يمتد لتشمل أنماط حياة متكاملة توازن بين العمل والراحة والترفيه. نعتمد بشكل رئيسي على التخطيط العمراني الذكي الذي يدمج المساحات الخضراء والخدمات اليومية داخل النسيج السكني، بما يسهم في خلق بيئة معيشية أكثر استدامة وارتباطًا باحتياجات السكان المتغيرة".

وبذلك تواصل شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP) تنفيذ رؤيتها في تنفيذ وتطوير مجتمعات عمرانية حديثة ومستدامة، ترتكز على تحسين جودة الحياة وتقديم قيمة مضافة حقيقية تلبي تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.

نبذة عن شركة الإسكان والتطوير العقاري (HDP)

تعد شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، الذراع العقارية لبنك التعمير والإسكان، وقد انطلقت في عام 2022 برؤية طموحة لترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في السوق العقاري المصري. تتبنى الشركة رؤية مبتكرة تهدف إلى إعادة تعريف معايير الحياة العصرية من خلال تطوير مشروعات سكنية، إدارية، تجارية وطبية متكاملة، تجمع بين التصميم المعماري الراقي ومعايير الاستدامة، بما يواكب تطلعات العملاء المتنوعة ويعزز من قيمة استثماراتهم. ونجحت الشركة خلال فترة قصيرة في إطلاق عشرة مشروعات متميزة في مواقع استراتيجية بمحافظات مختلفة، تشمل شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، ما يعكس ريادتها المتنامية في القطاع العقاري المصري.

