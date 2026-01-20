أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة HDP، الشركة الاستشارية العالمية الرائدة والمتخصصة في تصميم وتطوير المرافق الطبية والمستشفيات، والتابعة لمجموعة AJi، عن اختيارها من قبل كليفلاند كلينك أبوظبي لتكون المصمم الرئيسي والجهة الاستشارية المُشرفة على تأسيس أول مُنشأة طبية متخصصة في العلاج بالأيونات الثقيلة في منطقة الشرق الأوسط، والتي سيتم إطلاقها في إمارة أبوظبي.

يُجسّد هذا المشروع إنجازًا نوعيًا يعزّز مكانة أبوظبي، كمركز عالمي رائد للابتكار في مجالي الرعاية الصحية وعلوم الحياة. إذ سيوفّر هذا المرفق، الأول من نوعه في المنطقة، أحدث وأكثر تقنيات علاج السرطان تطورًا وفعالية، بما يتيح مستويات غير مسبوقة من الدقة في رعاية مرضى الأورام. ونظرًا لندرة مراكز العلاج الإشعاعي بالأيونات الثقيلة على مستوى العالم، وغياب أي منشآت مماثلة ضمن نطاق خمس ساعات طيران من دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتم إنشاء هذا المرفق الاستراتيجي بالقرب من حرم كليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز فاطمة بنت مبارك، المركز الرائد والمتخصص في علاج الأورام.

وبصفتها المصمم الرئيسي والجهة الاستشارية المشرفة على المشروع، ستتولى شركة HDP أعمال تطوير هذه المنشأة المتقدمة، بدءًا من مرحلة وضع تصور التصميم وصولًا إلى اكتمال أعمال البناء وتسليمها. كما ستقود الشركة عملية وضع وتطبيق معايير التصميم وضمان الامتثال الكامل للبروتوكولات والمعايير الدولية المعتمدة لمثل هذا النوع من المراكز العلاجية المتخصصة، بما يشمل التخطيط الشامل لمساحات الرعاية الصحية، وتنسيق عناصر التصميم، ودمج أحدث الحلول والتقنيات الطبية المتقدمة.

يُمثل هذا المشروع استثمارًا طويل الأمد من قبل إمارة أبوظبي في مجالات البحث العلمي والطب الدقيق وتطوير البنية التحتية للعلاجات الطبية المتقدمة، بما يضمن تمكين السكان والمرضى في مختلف أنحاء المنطقة من الاستفادة من أعلى المعايير العالمية في الرعاية الصحية المتخصصة.

وصرح الدكتور جورج بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي قائلًا: "انطلاقاً من موقعه، بصفته أول مركز للعلاج بالأيونات الثقيلة ضمن نطاق خمس ساعات طيران من أبوظبي، سيُسهم هذا المشروع بشكل محوري في توسيع نطاق وصول المرضى في مختلف أنحاء الشرق الأوسط إلى أحدث خيارات العلاج المتقدمة في رعاية مرضى السرطان. ويؤكد هذا المركز، الذي سيساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في علاج الأورام المتطور، التزامنا المستمر بإعادة صياغة مُستقبل الرعاية الصحية على المستوى العالمي".

ومن جانبه علق المهندس حمزة عواد، الرئيس التنفيذي لمجموعة Aji قائلًا:" نعتز باختيارنا لتولي دور الاستشاري الرئيسي للتصميم والإشراف على هذا المرفق الرائد، الذي سيقدّم أحدث تقنيات علاج الأورام في المنطقة. ويعكس هذا التكليف الرفيع، ثقة راسخة بخبرتنا الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في تصميم وتطوير مرافق الرعاية الصحية المتكاملة، وسجلنا الحافل بإنجاز ما يزيد على 3 ملايين متر مربع من مساحات الرعاية الصحية الحديثة والمتطورة في أكثر من 19 دولة. ونحن إذ نؤكد التزامنا بتقديم أعلى معايير الجودة والابتكار المطلوبة لهذا المشروع الاستراتيجي، والمساهمة في مبادرة نوعية تضع دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول الرائدة عالميًا في مجال علاج الأورام المتقدم".

يعكس هذا المشروع إمكانات HDP الراسخة، والتزامها في تصميم وإنشاء أنظمة رعاية صحية متطورة ومعقدة تتطلب مواصفات فنية دقيقة وتخطيطًا متقنًا للبنية التحتية والتصميم. وانطلاقًا من قيم HDP الأساسية، يهدف التصميم إلى دمج مبادئ الاستدامة وبنية تحتية جاهزة للمستقبل، بما يتماشى مع أحدث معايير مرافق الرعاية الصحية والاعتبارات البيئية. وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع HKS بصفتها المهندس المعماري المتخصص في التصميم، وشركة توشيبا بصفتها شريك المعدات، ما يعكس أهمية وفاعلية الشراكات العالمية في تحقيق هذا المشروع الاستراتيجي.

تتميز شركة HDP بتقديم حلول متكاملة لمرافق الرعاية الصحية، مستفيدة من خبراتها متعددة التخصصات في مجالات إدارة المشاريع، والتخطيط الاستراتيجي، وتصميم المرافق، وتخطيط المعدات الطبية. وتشمل محفظة خدماتها أيضًا التصميم الداخلي المتخصص للرعاية الصحية، وتكامل أنظمة المباني، وتطوير بنية تحتية مستدامة تلبي أعلى معايير الرعاية الصحية الحديثة.

نبذة عن HDP

تُعدّ HDP، التابعة لمجموعة AJi، الشركة الاستشارية الرائدة في المنطقة في مجال تطوير مرافق الرعاية الصحية، بخبرة متخصصة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود. وقد قامت الشركة بإنشاء مرافق صحية في أكثر من19 دولة، مقدمةً حلولاً متكاملة لمرافق الرعاية الصحية من خلال خبراتها متعددة التخصصات في إدارة المشاريع، والتخطيط الاستراتيجي، وتصميم المرافق، وتخطيط المعدات الطبية.

وقد أنشأت HDP أكثر من 3 ملايين متر مربع من مساحات الرعاية الصحية الحديثة، وتشمل محفظة خدماتها التصميم الداخلي المتخصص للرعاية الصحية، وتكامل أنظمة المباني، وتطوير بنية تحتية مستدامة تلبي أعلى المعايير العالمية.

وبفضل فريق مُتكامل من المتخصيين السريريين والخبراء التقنيين تتخصص HDP في تصميم وتنفيذ مرافق رعاية صحية مرنة ومتطورة تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية مع إعطاء أولوية قصوى لجودة رعاية المرضى وراحتهم. وتشمل مشاريع HDP، نطاقا واسعا من المستشفيات العامة ومراكز العلاج المتخصصة، والمختبرات ومرافق الرعاية العاجلة، حيث تجسد جميعها التزام الشركة بتطوير بنية تحتية صحية متقدمة ومستدامة في مُختلف أنحاء العالم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: hdp-os.com

نبذة عن مجموعة AJi

تتميز مجموعة AJi بمكانة رائدة على المستوى الإقليمي، في مجالات الهندسة المعمارية والإنشاءات والاستشارات الهندسية، حيث تدير عملياتها عبر 13 مكتبًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستند المجموعة إلى إرث يناهز الستين عامًا، وفريق عمل يضم 1300 موظف في 25 سوقًا، وتقدم خدماتها المتكاملة ضمن ستة قطاعات رئيسة: البيئة الحضرية، العافية والرعاية الصحية، المرافق والبيئة، التنقل والنقل، المستقبل البيئي، والاستشارات والحلول. ترتكز رؤية AJi على ثلاثة محاور أساسية: تعزيز إرثها العريق، رعاية وتطوير الكفاءات المتميزة، والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل المنطقة. وانطلاقًا من التزامها الراسخ بالاستدامة والابتكار، تتخصص مجموعة AJi في تطوير مجتمعات مستدامة، من خلال دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لبناء مستقبل أكثر شمولاً وازدهارًا. يرجى زيارة: ajigroup.com

-انتهى-

#بياناتشركات