نيويورك و الرياض، أعلنت صافاناد، وهي شركة استثمارية تعمل على منظومة أعمال عالمية المستوى ، عن إتمام صفقة بيع شركة HC-One، أكبر مزوّد لدور الرعاية في المملكة المتحدة والتي تضمّ ما يقارب 300 دار رعاية وتخدم نحو 15 ألف نزيل، إلى صندوق استثمار عقاري متخصص في قطاع الرعاية الصحية، وذلك بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار أمريكي.

وتختتم هذه الصفقة رحلة استثمارية امتدّت لعقد كامل، عملت خلالها صافاناد على دعم HC-One لتصبح أكبر منصة للرعاية السكنية في المملكة المتحدة. وقد تحقق هذا النمو عبر استراتيجية واضحة اعتمدت على التوسّع الذاتي و أربع عمليات استحواذ استراتيجية، ما عزّز حضور الشركة على مستوى المملكة المتحدة ورسّخ كفاءتها التشغيلية وموقعها الريادي في السوق.

وخلال فترة ملكيتها لـ HC-One، ضخّت صافاناد استثمارات رأسمالية كبيرة لتطوير البنية التحتية وتوسعتها، إلى جانب الاستثمار في التحوّل الرقمي وتحديث منظومات التشغيل. وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز الأداء والكفاءة والحوكمة، ورفع جودة الرعاية وتحسين البيئة المعيشية للمقيمين.

وأكدت صافاناد أن رؤيتها الاستثمارية طويلة المدى ونهجها القائم على الشراكة مكّنا فريق العمل من تحقيق قيمة مستدامة ونتائج تشغيلية متميزة ونموّ مسؤول.

وقال كمال باحمدان، المؤسس والرئيس التنفيذي لصافاناد: "ان الاستثمار في HC-One مثل محطة بارزة في مسيرة صافاناد وتجسيداً واضحاً لنهجنا القائم على الشراكة والرؤية طويلة المدى. وخلال السنوات العشر الماضية، عملنا جنباً إلى جنب مع فريق الإدارة لبناء أسس تشغيلية قوية، وتحديث البنية المؤسسية، والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة لآلاف المقيمين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة. اننا فخورون بالتحول الذي تحقق، وواثقون من جاهزية HC-One لبدء فصل جديد تحت قيادة المالك الجديد، في الوقت الذي تواصل فيه صافاناد توسيع منصتها الصحية العالمية، مع تركيز خاص على المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج حيث ترى صافاناد في التحول الذي تشهده المملكة فرصة كبيرة للقيام بدور قيادي في دعم تطوير منظومة الرعاية الصحية في المنطقة بشكل عام، بالاستفادة من خبراتها العالمية وسجلها الموثوق في بناء منصات قابلة للتوسع وذات أثر كبير في القطاعات الحيوية."

وأضاف زياد ضناوي، الشريك الأول في صافاناد: "يمثل بيع HC-One تتويجاً لشراكة امتدّت لعشر سنوات ورحلة متواصلة لبناء منصة قوية وتعزيز قيمتها. حيث أسهمت استثماراتنا في البنية التحتية والتحوّل الرقمي والتميز التشغيلي الى خلق قيمة ملموسة لجميع الأطراف. وقد مثلت HC-One استثماراً ناجحاً لصافاناد. وأود في هذه المناسبة أن أتقدّم بخالص التقدير لشركائنا ولفريق إدارة HC-One وموظفيها على مهنيتهم وتفانيهم ومساهمتهم في تحقيق هذا الإنجاز."

وتؤكد هذه الصفقة تركيز صافاناد المستمر على خلق قيمة مستدامة من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمار المنضبط في البنية التحتية الاجتماعية الأساسية عبر الأسواق العالمية. وتواصل صافاناد اليوم توسيع استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية عالمياً، مع التركيز بشكل خاص على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. واستناداً إلى التحوّل الهيكلي الجاري في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية، تعمل الشركة على تسخير خبراتها العالمية في الاستثمار الصحي، إلى جانب فريق قيادي إقليمي معزّز يتمتع بسجل رائع في بناء وتوسيع منصات عالية التأثير في المملكة ودول مجلس التعاون، وذلك لدعم المرحلة المقبلة من تطوير القطاع في المملكة.

كما تعمل صافاناد على بناء شراكات عالمية استراتيجية تهدف إلى تعظيم الأثر الإيجابي والابتكار والتميّز التشغيلي في منظومة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. وتستند الشركة في ذلك إلى خبرة رفيعة ومتميزة وانضباط استثماري مؤسسي ونهج تشغيلي مباشر. كما تبرز شركات محفظتها في المملكة كجهات رائدة في مجالاتها، مع استراتيجيات واضحة للتوسع وتحقيق المزيد من النمو بما يتماشى مع الأولويات الوطنية طويلة المدى.

صافاناد هي شركة استثمارية تعمل على بناء منظومة أعمال عالمية المستوى. وتحقق قيمة طويلة الأمد من خلال الاستثمار الموثوق، والعمل بانضباط ، والمواءمة العميقة مع المستثمرين لبناء شركات رائدة على المدى الطويل. وتمتلك صافاناد منصات استثمارية وتشغيلية في البنية التحتية الرقمية، والتعليم، والرعاية الصحية، والعقارات، ويقع مقراها الرئيسيان في نيويورك والرياض. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.safanad.com

