ويقدّم مشروع «فلل كارل لاغرفيلد» رؤية متطورة لمفهوم الفلل العصرية، مع تركيز واضح على التميز المعماري، والحِرفية العالية في التنفيذ ومستويات استثنائية من الخصوصية والحصرية.

ويجسّد هذا التعاون تكاملاً بين نهج «ترف» المدروس والقائم على تطوير مشاريع سكنية تقودها العلامات التجارية وبين خبرة شركة «حسن علام للإنشاءات» الممتدة لأكثر من 90 عاماً في قطاع البناء والتشييد.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 فبراير 2026 - أعلنت «ترف»، ذراع التطوير العقاري التابعة لمجموعة «ياس القابضة» للاستثمار، عن تعيين شركة «حسن علام للإنشاءات»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «حسن علام القابضة»، مقاولاً رئيسياً لمشروع «فلل كارل لاغرفيلد»، مشروعها المرتقب للفيلات الفاخرة في دبي.

وتُعد «ترف» شركة تطوير عقاري يقودها التصميم، تركز على ابتكار مجتمعات سكنية مختارة بعناية، تتميّز بالنزاهة المعمارية وجودة التنفيذ، وقيمة طويلة الأمد. ومع محفظة متنامية من المشاريع في أبوظبي ودبي، رسّخت «ترف» مكانتها كمطوّر عقاري بوتيكي معروف بتعاونه مع نخبة من المصممين والعلامات التجارية والمشغّلين العالميين، لتقديم مشاريع سكنية فريدة ترتكز على أسلوب حياة متكامل. ومن خلال التزامها بالتنفيذ المنضبط ومعايير الجودة العالية، تواصل «ترف» المساهمة في صياغة بيئات معيشية عصرية تجمع بين الرقي والوظيفية والاستدامة والجاذبية المستدامة.

يعكس هذا العقد التزام مجموعة «حسن علام القابضة» بتعزيز حضورها وتوسيع نطاق أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مستندةً إلى إرث يمتد لما يقارب تسعة عقود من الخبرة المتراكمة. وتتمتع المجموعة بسمعة مرموقة في مجال الكفاءة التقنية، والتنفيذ المنهجي الدقيق والالتزام الصارم بأعلى المعايير الدولية للجودة، حيث تقدّم، من خلال شركة «حسن علام للإنشاءات»، حلولاً متكاملة في مجالات الهندسة والتوريد والإنشاءات (EPC)، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً مثالياً لمشاريع «ترف» الفاخرة التي تقودها الرؤية التصميمية.

ويقع مشروع «فلل كارل لاغرفيلد من ترف» في موقع سكني استثنائي بمنطقة ميدان في دبي، ليجسّد رؤية متقدمة لمفهوم الفلل العصرية، تجمع بين الرقي المعماري والدقة المتناهية في التفاصيل، ضمن مخطط رئيسي متكامل يركّز على أسلوب حياة راقٍ. وقد تم تصميم المشروع ليمنح السكان أعلى مستويات الخصوصية والحصرية وإحساساً عميقاً بالتميّز المكاني، من خلال تشطيبات مصمّمة حسب الطلب ومساحات خارجية منسّقة بعناية وتركيز واضح على جودة التصميم في أدق عناصره.

وقالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ياس القابضة»:

«يسرّنا تعيين شركة حسن علام للإنشاءات مقاولاً رئيسياً لمشروع فلل كارل لاغرفيلد. إن السمعة العريقة التي تتمتع بها الشركة، إلى جانب قوتها التقنية والتزامها الراسخ بالتميّز، تتناغم بشكل كامل مع رؤية ترف لهذا المشروع الأيقوني. وتضمن هذه الشراكة تطبيق أعلى معايير جودة البناء ونحن نعمل على تحويل مفهوم سكني استثنائي إلى واقع ملموس».

ومن جانبه، قال حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة «حسن علام القابضة»:

«نفخر بالتعاون مع ترف في تنفيذ مشروع فلل كارل لاغرفيلد، وهو مشروع يتميّز برؤية تصميمية واضحة ومعايير جودة استثنائية. وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بالتنفيذ المنضبط والتميّز في قطاع الإنشاءات ونتطلع إلى توظيف خبراتنا لتقديم مشروع يرسّخ معايير جديدة للعيش الفاخر في الفلل على مستوى دولة الإمارات».

ويُشكّل تعيين شركة «حسن علام للإنشاءات» محطة محورية في مسيرة تنفيذ مشروع «فلل كارل لاغرفيلد من ترف، إذ يعزّز مكانة المشروع كمرجع للعيش السكني الراقي ويؤكد التزام «ترف» بالتعاون مع مقاولين عالميين مرموقين لتحقيق رؤيتها الطموحة وترسيخ معايير جديدة في قطاع التطوير العقاري الفاخر.

لمحة حول ترف:

تختص ترف في التطوير العقاري، وتهدف إلى تصميم مجموعة من المشاريع السكنية الفاخرة في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتعتزم الشركة، التي تأسست مطلع عام 2023، طرح سلسلة من العقارات السكنية الحصرية والفاخرة في عدد من أبرز المواقع الفاخرة في الدولة لصالح العملاء المحليين والأجانب. وتعكس منهجية ترف بالتركيز على أدق التفاصيل مدى التزامها بتطوير مساحات عالية الجودة وقائمة على أسلوب الحياة، لتُلهم مجتمعاتها وعملاءها لتحقيق كامل إمكاناتهم. وتندرج ترف تحت مظلة مجموعة ياس القابضة، المجموعة الاستثمارية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. وينسجم إطلاق ترف مع جهود المجموعة لتنويع محفظتها ودعم خطط نموها إلى جانب وضع معايير جديدة لأسلوب الحياة الفاخر الخاص بالسكان والمستثمرين في دولة الإمارات وخارجها. الموقع الإلكتروني: www.tarafholding.com

حول شركة حسن علام للإنشاءات

تُعد شركة «حسن علام للإنشاءات» الشركة الرائدة التابعة لمجموعة «حسن علام القابضة» وأحد أبرز المقاولين في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تأسست الشركة عام 1936، وتُعد من أقدم شركات المقاولات في المنطقة، مع أكثر من 90 عاماً من الخبرة وسمعة قوية في الكفاءة التقنية، والموثوقية، وتنوّع محفظة المشاريع.

وبفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشاريع البناء والبنية التحتية بمستوى عالمي وفي المواعيد المحددة عبر قطاعات متعددة، أصبحت الشركة شريكاً مفضلاً للمشاريع الكبرى داخل مصر وخارجها. ومع إرث طويل في التعرف على فرص البنية التحتية المتميزة، نجحت الشركة في تنفيذ مئات المشاريع، وتحتل المرتبة 45 ضمن قائمة Engineering News-Record لأفضل 250 مقاولاً دولياً.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.hassanallam.com

