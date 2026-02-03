اختتمت المؤسسات البحرينية مشاركتها في معرض Gulfood 2025 من خلال جناح مملكة البحرين بدعم من صندوق العمل (تمكين) حيث استقطب جناح المملكة أعداد كبيرة من الزوار للتعرف على المؤسسات البحرينية المشاركة والاطلاع على مختلف المنتجات المصنوعة في البحرين، كما أسفرت مشاركة المؤسسات البحرينية عن تحقيق مجموعة من الفرص النوعية والنتائج الإيجابية، التي من شأنها دعم نموها وتعزيز توسعها في الأسواق الإقليمية والعالمية، منها أكثر من 8 صفقات مع شركات دولية من دول مجلس التعاون الخليجي والهند ولبنان وموريتانيا و كندا وسريلانكا. وتم خلال المعرض بناء علاقات تجارية واستراتيجية مع جهات وشركات دولية، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الابتكارات والحلول المتقدمة ومتابعة التطورات المتسارعة والاتجاهات العالمية في صناعة الأغذية والمشروبات.

وضم جناح مملكة البحرين في معرض Gulfood Dubai إحدى عشرة مؤسسة بحرينية تختص في مجال تصنيع وتوزيع الأغذية وهي: مصنع السلوى للحوم، مصنع دينيز لتعبئة المواد الغذائية، شركة كازروني وإخوانه، مصنع المحرق للمخللات والبهارات، شركة التجهيزات الغذائية، فيرمندايت للأغذية، إيرلي رايزر للمأكولات، مصنع قبى لإنتاج ماء اللقاح والأدوية الشعبية، مصنع الكامل، أمالفي فودز وشركة أوال للألبان.

وتؤكد هذه المشاركة النوعية على أهمية المبادرات التي يقدمها صندوق العمل "تمكين" للمؤسسات البحرينية لعرض أعمالها خارج المملكة من خلال المشاركة في المعارض والمحافل الدولية والتي تساعد المؤسسات على تنمية أعمالها في الخارج والحصول على فرص استثمارية وتصدير منتجاتها.

ويأتي دعم "تمكين" لجناح مملكة البحرين في Gulfood Dubai تماشياً مع أولويات "تمكين" والتي تتمثل في تركيز الصندوق على المجالات ذات المردود الأعلى على الاقتصاد والبحرينيين، والمساهمة في رسم المسارات المهنية عبر المبادرات التي تربط المهارات بالفرص المتاحة في سوق العمل، والعمل وفق نهج مبتكر لتحفيز نمو وتمويل القطاع الخاص، إلى جانب برامج تعزز من فاعلية وكفاءة عمل الصندوق من خلال تطوير الآليات الداخلية ومواصلة تعزيز الحوكمة.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

