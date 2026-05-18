إطلاق أول مجتمع ريادي إقليمي موحد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

خطة طموحة للتوسع في 5 دول جديدة خلال عام 2026.

القاهرة، مصر — في خطوة استراتيجية تمثل محطة فارقة لتطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومات الابتكار وريادة الأعمال في مصر والأسواق الناشئة، أعلنت شركة "GrowthLabs"، الرائدة في تطوير المنظومات الرقمية المتكاملة، عن استحواذها على شركة "Startup Gate"، بهدف تقديم حلول شاملة موجهة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب دعم وتطوير منظومة ريادة الأعمال في المنطقة، وتشمل هذه الحلول منصة مركزية تتيح اكتشاف الفرص، وبناء العلاقات، وتعزيز تدفق الاستثمارات، بالإضافة إلى نظام تشغيل متكامل لإدارة برامج الاحتضان، وتسريع الأعمال، ودعم الابتكار.

تأتي هذه الصفقة لدمج ذراعين استراتيجيين تحت مظلة واحدة: منصة "Startup Gate" التي تعد مركزاً حيوياً يربط بين المؤسسين والمستثمرين ومقدمي الخدمات والاستشاريين، ونظام "Catalyst OS" التابع لـ GrowthLabs، وهو نظام التشغيل الرقمي المتطور المصمم لتمكين حاضنات ومسرعات الأعمال والبرامج الريادية من إدارة برامجها المختلفة وقياس أثرها بدقة وكفاءة، ويهدف هذا التكامل إلى تغيير مفهوم كيفية اكتشاف الشركات الناشئة ودعمها من خلال منصة رقمية موحدة تربط بين مجتمع ريادة الأعمال، والبيانات، وآليات التنفيذ.

ستعمل هذه المنصة على خدمة قاعدة عريضة من الشركاء ، تشمل الشركات الراغبة في تعزيز الابتكار المؤسسي، والجامعات، والمستثمرين الملائكيين، وصناديق رأس المال الجريء، مما يضع "GrowthLabs" في موقع الصدارة كشريك استراتيجي للحكومات في تنفيذ سياسات التحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ويعتمد الكيان الجديد على خبرات فريق عمل موحد يجمع بين الفهم العميق للسوق المحلي والرؤية الإقليمية، مع سجل حافل في دعم المؤسسين والمستثمرين والمؤسسات التنموية عبر مختلف مراحل نمو المنظومات الرقمية المتكاملة.

ولعبت شركة M-Empire دور الوسيط الاستراتيجي لإتمام الصفقة، لتكون بمثابة علامة فارقة في جهودها لتعزيز البنية التحتية للابتكار في المنطقة، وبموجب هذا الاستحواذ، تؤسس "GrowthLabs" كياناً هو الأول من نوعه الذي يجمع بين قوة مجتمع ريادة الأعمال والحلول التقنية المتطورة، مما يعزز من قدرتها على قيادة مشهد الابتكار الإقليمي وتوسيع نطاق عملياتها ليشمل دولاً جديدة في منطقة الخليج وأفريقيا خلال عام 2026، كما يوفر هذا التكامل تحليلات وبيانات لحظية تغطي دورة حياة الشركات الناشئة، بما يسهم في تمكين المؤسسين، ودعم نمو شركاتهم، وتعزيز كفاءة منظومة ريادة الأعمال بالكامل، مع ضمان بناء مسار متكامل وسلس يبدأ من تسجيل الشركات ويصل بها إلى الجاهزية الكاملة للاستثمار.

وتعليقًا على الاستحواذ، صرح إسلام محمد، الرئيس التنفيذي لشركة "GrowthLabs"، قائلاً: "يعكس هذا الاستحواذ رؤيتنا لبناء منظومة ريادة أعمال متكاملة يمتد تأثيرها الحقيقي إلى الاقتصاد ككل، حيث نعمل جاهدين على تأسيس بنية تحتية رقمية موحدة تمكّن كل عنصر في المنظومة من العمل بشكل أكثر ترابطًا وكفاءة. هدفنا هو أن نؤثر بشكل منهجي ومستدام، من خلال نظام تشغيل يدعم رحلة الشركات من الفكرة وحتى التوسع وتحقيق قيمة حقيقية في السوق. إن خلق بيئة عمل داعمة وواضحة للشركات الناشئة يزيد بشكل مباشر في خلق فرص عمل، وتحفيز الاستثمار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي".

وأضاف: "من خلال دمج تكنولوجيا GrowthLabs مع شبكة Startup Gate، سنقدم حلولاً تعتمد على البيانات والتحليلات اللحظية، مما يمكن شركائنا من الحكومات والقطاع الخاص من تحقيق نتائج قابلة للقياس وتوسيع نطاق الابتكار المؤسسي في المنطقة."

وكجزء من استراتيجيتها لعام 2026، تخطط "GrowthLabs" لإطلاق مجموعة من 7 برامج رائدة للابتكار المؤسسي، وتدشين أول مجتمع ريادي إقليمي عابر للحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يهدف هذا المجتمع إلى سد الفجوات بين الأسواق المختلفة وتسهيل تدفق الفرص الاستثمارية والكوادر البشرية، بما يتماشى مع رؤية الشركة لتصبح المحرك الأساسي لمنظومة الشركات الناشئة في الأسواق سريعة النمو.

تعليقًا على التنفيذ الاستراتيجي للصفقة، صرح ماجد غنيمة، الشريك المؤسس والشريك الإداري في M-Empire، قائلاً: "يمثل هذا الاستحواذ خطوة تاريخية في استراتيجيتنا للقضاء على عدم الترابط داخل مشهد الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من خلال قيادة هذه الصفقة استراتيجياً، تعمل M-Empire على الربط بين مجتمع ريادة الأعمال لاكتشاف الفرص الواعدة، وآليات تنفيذية قائمة على البيانات. مع توسع محفظتنا لتشمل الآن أكثر من 200 شركة ناشئة عالميًا، ندرك أن البنية التحتية الرقمية الموحدة هي السبيل الوحيد لتسريع جاهزية الاستثمار على نطاق واسع. نحن فخورون بقيادة هذا التكامل، الذي يضع GrowthLabs كمحرك أساسي للابتكار في المنطقة."

ومن ناحيتها، قالت إيمي توفيق، مؤسسة Startup Gate والرئيس التنفيذي للعمليات في GrowthLabs Holding: “بعد رحلة من البناء والنمو في Startup Gate، نخطو اليوم نحو فصل جديد، حيث بدأنا كمنصة تربط المؤسسين بالفرص، واليوم نتوسع لنصبح أول بنية تحتية رقمية متكاملة لريادة الأعمال بالتعاون مع GrowthLabs وCatalyst OS. نعمل على بناء نظام موحد يدعم الشركات الناشئة منذ المراحل الأولى وحتى الجاهزية للاستثمار وتحقيق نمو مستدام. هذه ليست وجهة جديدة، بل هي الامتداد الطبيعي لما بدأناه ونطمح إلى أن نصبح أحد الركائز الأساسية لريادة الأعمال في المنطقة.

وتتمتع "GrowthLabs" بسجل حافل من الإنجازات، حيث نجحت في تنفيذ أكثر من 60 برنامجاً دولياً، ودعم أكثر من 5,000 شركة ناشئة عبر أسواق متنوعة تشمل مصر، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، وباكستان، وأمريكا الجنوبية، ومن خلال شراكاتها الوثيقة مع الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات التنموية الدولية، أثبتت الشركة قدرتها على تصميم مبادرات عابرة للحدود تساهم في نمو الاقتصاد الرقمي.

نبذة عن GrowthLabs:

تأسست GrowthLabs لتكون القوة الدافعة خلف بناء وتوسيع منظومات الشركات الناشئة في الأسواق الناشئة. تقدم الشركة حلولاً تقنية واستشارية متكاملة، أبرزها نظام "Catalyst OS"، لدعم حاضنات الأعمال والمؤسسات في إدارة برامج الابتكار. بفضل تواجدها في أكثر من 5 دول ودعمها لآلاف المؤسسين، تسعى الشركة إلى بناء بنية تحتية رقمية تجعل من ريادة الأعمال عملية مترابطة وقابلة للقياس.

نبذة عن Startup Gate:

تُعد Startup Gate منصة رائدة في بناء المجتمعات الريادية، حيث تعمل كحلقة وصل مركزية بين مختلف الأطراف الفاعلة في منظومة الابتكار. أُنشئت المنصة في البداية من قبل شركة "آريا فنتشرز"، ثم تم فصلها لاحقًا بعد حصولها على تمويل أولي من "M-Empire". تتخصص Startup Gate في خلق فرص للتواصل بين المؤسسين والمستثمرين، وتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.

نبذة عن M-Empire:

تُعد M-Empire اتحادًا استثماريًا رائدًا للمستثمرين الملائكيين، مكرسًا لدعم الجيل القادم من الابتكار العالمي. ومع ما يقارب 40 مليون دولار من الأصول تحت الإدارة، نجح الاتحاد في بناء محفظة قوية تضم أكثر من 200 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا. تمتد استثمارات -M Empire عبر أكثر من 30 دولة وتشمل مجموعة واسعة من القطاعات السوقية، حيث تعمل كجسر يربط بين رأس المال والتنفيذ، مما يساهم في دفع التحول الرقمي في الاقتصادات سريعة النمو حول العالم.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة:

https://growthlabs.app/

https://catalystos.net/

https://www.startup-gate.net/

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

عبد العزيز خلف

مسؤول العلاقات الإعلامية

abdelaziz.khalaf@publicistinc.com

-انتهى-

#بياناتشركات