الرياض: أعلنت قروڤ ( (Groveالشركة السعودية المتخصصة في إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية الطازجة عن إغلاق جولتها التمويلية الأولية (Seed) بقيمة 19 مليون ريال (5 ملايين دولار) بقيادة أوتلايرز (Outliers VC) بالإضافة لمشاركة محمد وأحمد أبناء إبراهيم بن سعيدان، وشركة مدارات للاستثمار وعدد من المستثمرين الملائكيين.

تأسست قروڤ في عام 2024 على يد محمد بن غنام وأيمن الفيفي، بهدف بناء علامة تجارية رائدة في قطاع المنتجات الزراعية، تقوم في نموذجها على شراكات نوعية مع المزارعين المحليين؛ لتفتح قنوات بيع مباشرة مع المستهلك النهائي عبر نظام تقني متكامل يربط جميع مراحل سلسلة الإمداد في منظومة واحدة.

يقدر حجم القطاع الزراعي المحلي في المملكة بنحو 118 مليار ريال، فيما يمثل حجم الواردات للمنتجات النباتية 40 مليار ريال خلال عام 2025، حيث يعكس واقع الإنتاج المحلي اليوم فجوة تشغيلية بين معايير الإنتاج واحتياجات المستهلك الفعلية، انعكست آثارها بدورها بشكل مباشر على الأُسر والقطاع ككل، إذ تبرز تحديات مثل: تذبذب الجودة ومحدودية الخيارات وسرعة التلف، كنتيجة لسلسلة إمداد صُممت على مدار عقود حول تمكين المنتج من تحمّل فترات تخزين ونقل أطول.

أدّى هذا الواقع إلى رهن الممارسات الزراعية بدوافع تجارية قصيرة المدى تفرضها شبكات مؤقتة من المشغلين والوسطاء على السوق بمعزل عن مصلحة المزارع والمستهلك على حدٍ سواء. وسادت الأولوية لأساليب، مثل: الحصاد المبكر وتجاوز فترات التحريم للمبيدات وحجم الإنتاج، على حساب الجودة والاستدامة والقيمة الغذائية للمنتج، مما عرقل دخول المزارعين المحليين وروّاد الأعمال الشباب إلى هذا القطاع، وحال دون تطوير جودة سلاسل الإمداد واستقرارها.

تعمل قروڤ اليوم على بناء تجربة أفضل من خلال تمكين قنوات بيع تُقدّر الجودة وتكافئها . حيث تبدأ عملية التسويق الزراعي في مراحل مبكرة لمواءمة الإنتاج مع متطلبات السوق وحاجة المستهلك وفق معايير جودة وتسعير واضحة، بما يحقق للمزارع وضوحًا أكبر في التخطيط، ويمنح المستهلك جودة وتنوعًا أكبر. كما يعزز الشفافية في كل مرحلة من الإنتاج حتى التسليم، ويحد من الهدر الغذائي ضمن منظومة أكثر عدالة واستدامة. حيث بلغت معدلات تكرار الشراء لدى عملائها حتى 48% بمعدل هدر وصل إلى أقل من 5% في منتجاتها.

يعلق محمد بن غنام الشريك المؤسس، قائلًا:

"عبر التاريخ، كانت المزارع مملوكة وتُدار عبر أجيال من العائلات، مما خلق ارتباط ومسؤولية فطرية تجاه الأرض والمجتمع، وجعل الزراعة مهنة تتوارث من جيل إلى آخر.

خلال العقود الأخيرة، شهدت صناعة القرار داخل المزرعة وسلاسل الإمداد حولها تحولات تشغيلية تركز على على تحقيق العائد التجاري الفوري، مما أدى إلى الاعتماد المتزايد على المبيدات الثقيلة والاستنزاف المفرط للمياه دون اعتبار حقيقي لما ستخلّفه هذه الممارسات على المدى الطويل.

وفي بلد مثل المملكة العربية السعودية، حيث شحّ المياه وتدهور التربة حقيقة قائمة، تتفاقم آثار هذا النهج مع غياب الرؤية بعيدة المدى لأن تبعاتها لن تطال من يتخذها، بل الأجيال القادمة.

نحن نعمل على إعادة إحياء عقلية "ابن الأرض" الحافظ الأمين عبر تمكين المزارعين ومُلّاك الأراضي بالمعرفة والبيانات والأدوات التي تساعدهم على تجنّب الممارسات الضارة، وترشيد استخدام الموارد المائية، والحفاظ على صحة التربة"

كما أضاف أيمن الفيفي، الشريك المؤسس:

"تأسست قناعتي بإنشاء قروڤ من تجربة شخصية كأب، حين لاحظت التغيُّر الحقيقي في نظرة أطفالي للفواكه والخضار عندما بدأت أجلبها مباشرة من المزارع؛ لحظة بسيطة كشفت لي أن قرب الغذاء من مصدره وجودته يغيِّران علاقتنا بالغذاء بشكل جذري، وأن كل أسرة وكل طفل يستحق هذه التجربة. ومع تعمُّقي في هذا القطاع، أدركت أن جزءًا كبيرًا من التحدي لا يُعزى إلى الزراعة أو إلى المزارعين، بل إلى نماذج تشغيلية في سلسلة الإمداد تُدار بمنطق يقدِّم الكفاءة اللوجستية والنتائج السريعة على حساب جودة الإنتاج واستمراريته. ومع تراكم هذا النهج عبر الوقت، تراجعت الجودة والقيمة الغذائية تدريجيًا حتى وصلنا إلى الواقع الذي نراه اليوم. كما أدركت أن هذا الواقع لا يتغير عبر المواجهة أو الخطاب، بل عبر بناء بدائل عملية تُثبت نفسها على الأرض، مستفيدة من أدوات العصر لتمكين نماذج أكثر ترابطًا واتساقًا. قروڤ هي هذا البديل الذي أعمل على بنائه، منظومة متكاملة تُظهِر أن تقديم غذاء أفضل يمكن أن يكون خيارًا عمليًا، مجديًا، ومستدامًا، اليوم وعلى المدى الطويل."

و صرح محمد المشيقح - المؤسس والشريك العام في أوتلايرز (Outliers VC) - قائلًا:

"الوصول إلى منتجات زراعية محلية بجودة عالية يُعد حاجة أساسية ترتبط بصحة الأفراد واستدامة المجتمع. ما جذبنا في قروڤ ليس المنتج بحد ذاته، بل الطريقة التي يفكر بها محمد وأيمن في إعادة بناء العلاقة بين المزارع والسوق. فهما يجمعان بين خبرة بالواقع السعودي المحلي وإرادة تشغيلية لبناء سلسلة إمداد متكاملة، تعيد الاعتبار للجودة وتُقرّب المستهلك من المصدر وتخلق توازنًا طال غيابه في هذا القطاع. هذه الرؤية تضع قروڤ في موقع يتجاوز كونها شركة منتجات زراعية، لتصبح عنصرًا محوريًا في تشكيل منظومة غذائية أكثر صحة واستدامة في المملكة. نحن فخورون بدعم هذه الرحلة منذ مراحلها الأولى، والشراكة مع الفريق في بناء نموذج يمكن أن يُحدث أثرًا حقيقيًا طويل الأمد"

عن قروڤ (Grove)

قروڤ شركة سعودية مقرها الرياض، متخصصة في إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية للمستهلك النهائي عبر شراكات نوعية ومباشرة مع المزارعين. تقدم قروڤ منتجاتها بقطف مخصص حسب الاحتياج والطلب ضمن نظام تقني متكامل يربط جميع مراحل سلسلة الإمداد؛ لضمان الجودة والتنوع وسهولة وصول المنتجات من المزرعة إلى المائدة

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة:

الموقع الإلكتروني: https://www.grove.sa/

عن أوتلايرز (Outliers VC)

أوتلايرز هي شركة استثمار جريء تكرس جهودها لدعم المؤسسين الاستثنائيين الذين يعيدون رسم ملامح المستقبل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبصفتها شريكاً استراتيجياً يقوده خبراء ومشغلين، تتجاوز الشركة الدور التقليدي للاستثمار لتقف جنباً إلى جنب مع رواد الأعمال الذين يشكلون نقطة الالتقاء بين الابتكار التقني والريادة التجارية. تتبنى أوتلايرز أولئك الذين يملكون الجرأة لبناء نماذج عمل مغايرة، وتركز على استكشاف الفرص التي تعيد تعريف قطاعات السوق، محولةً الرؤى الطموحة إلى نتائج استثنائية وأثر مستدام

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة: outliers.vc

