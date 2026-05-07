دبي، الإمارات العربية المتحدة: تم اختيار Group-IB، الشركة الرائدة في ابتكار تقنيات الأمن السيبراني التنبؤية للتحقيق في الجرائم الرقمية ومنعها ومكافحتها، كشركة رائدة في تقرير ماجيك كوادرنت (Magic Quadrant™) لعام 2026 من مؤسسة جارتنر (Gartner®) والذي يتناول تقنيات استخبارات التهديدات السيبرانية. ويضع هذا التقدير Group-IB ضمن خمسة مزودين فقط حصلوا على لقب ”شركة رائدة“ في أول تقرير من نوعه على الإطلاق تنشره مؤسسة جارتنر بشأن سوق استخبارات التهديدات. وعمل التقرير على تقييم ثمانية عشر مزودًا من حيث شمولية الرؤية والقدرة على التنفيذ.

ويعد هذا التقدير شهادة على أكثر من عقدين من البحث الذي يركز على الخصوم، وحجم وتطور منصة المخاطر الموحدة الخاصة بها، وميزة استخبارات التهديدات التنبؤية المبنية على مصادر فريدة لاستخبارات التهديدات و21 عامًا من القياس عن بُعد الخاص، وأكثر من 1500 تحقيق مشترك مع وكالات إنفاذ القانون، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للويب المظلم.

تقدير للابتكار في الدفاع السيبراني التنبؤي واستخبارات المخاطر الموحدة

سلط تقرير ماجيك كوادرنت لعام 2026 من مؤسسة جارتنر بشأن تقنيات استخبارات التهديدات السيبرانية، الضوء على استخبارات Group-IB المتخصصة باعتبارها نقطة قوة رئيسية، وتحديداً قدرة المنصة على الجمع بين الوصول إلى الشبكة المظلمة والمجموعات المغلقة، والتحقق من الاستجابة للحوادث، وقياس الاحتيال عن بُعد الخاص، والقدرات الفريدة مثل مراقبة تهديدات بروتوكول بوابة الحدود (BGP) ونموذج Cyber Fraud Fusion الخاص بها. وتمنح هذه القدرات شركة Group-IB عمقًا خاصًا في قطاعات الخدمات المالية والاتصالات والحكومة وإنفاذ القانون.

كما اعترفت جارتنر باتساع نطاق منصة المخاطر الموحدة من شركة Group-IB وقدرتها على التنبؤ بالتكاليف، وهي عبارة عن بحيرة بيانات استخباراتية موحدة تشمل استخبارات التهديدات والاحتيال والكشف والاستجابة الممتدة المُدارة (XDR) وبيئة الاختبار (sandboxing) والتحقيقات، وتوفر عددًا غير محدود من المستخدمين وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وقواعد البحث (hunting rules) وعمليات الإزالة (takedowns) على نطاق المؤسسة. كما تمت الإشارة إلى مسار الابتكار الذي تسير عليه Group-IB، حيث أقرت جارتنر في تقريرها بتحول واضح في خارطة الطريق من الكشف إلى الدفاع القائم على التنبؤ أولاً، والذي يشمل نمذجة مسار الهجوم، وتعطيل الاحتيال التنبؤي من خلال أداة Cyber Fraud Fusion، وإدارة الحوادث الموحدة عبر استخبارات التهديدات، وإدارة سطح الهجوم، وحماية المخاطر الرقمية، وإدارة الوضع الأمني للسحابة.

وفي تعليقه على التقرير، قال ديمتري فولكوف، الرئيس التنفيذي لـ Group-IB: "يعد اختيارنا كشركة رائدة في أول تقرير ماجيك كوادرنت لتقنيات استخبارات التهديدات السيبرانية من مؤسسة جارتنر علامة فارقة لشركة Group-IB، وتأكيدًا على الاتجاه الذي سلكناه منذ عام 2003. ونحن ندرك تماماً أنه لم يعد بإمكان الأمن السيبراني أن يكون مجرد رد فعل، حيث باتت المؤسسات بحاجة إلى استخبارات تنبؤية تركز على الخصم من مصادر استخبارات تهديدات فريدة تساعدها على توقع الهجمات قبل أن تحصل. ويعكس هذا التقدير قوة منصة المخاطر الموحدة لدينا، وعمق قدراتنا في القياس عن بُعد، وخبرة فرقنا العالمية التي تعمل كل يوم لمساعدة العملاء والشركاء وسلطات إنفاذ القانون على استباق المجرمين السيبرانيين".

معلومات استخباراتية مبنية على عقدين من الرؤية للخصوم

ويعكس تصنيف Group-IB كرائدة في هذا المجال القدرات التي اكتسبتها في هذا المجال. حيث يقدم حل ”معلومات التهديدات“ الخاص بها مؤشرات تنبؤية للهجمات، يتم إنشاؤها من المعلومات الاستخباراتية الطولية ومراقبة الشبكة المظلمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يمكّن المؤسسات من توقع تكتيكات المهاجمين وأدواتهم وحملاتهم الإقليمية قبل أن تتحقق بالكامل. وقد دعمت استخبارات التهديدات من Group-IB أكثر من 1,500 تحقيق مشترك مع وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك الإنتربول واليوروبول والأفريبول، وتدعم رؤية التهديدات المقدمة للشركات والمؤسسات المالية والحكومات عبر شبكة Group-IB العالمية المكونة من 11 مركزًا لمكافحة الجرائم الرقمية.

ويُزيل نموذج Cyber Fraud Fusion من Group-IB، الذي يدمج استخبارات الاحتيال مع استخبارات التهديدات على مستوى طبقة البيانات، النقاط العمياء التي تظهر عندما تعمل فرق الأمن السيبراني والاحتيال بمعزل عن بعضها البعض. وفي بيئة تؤكد فيها الأبحاث الخاصة بـ Group-IB أن مجموعات برامج الفدية ونظم الاحتيال تتقارب بشكل متزايد وتتشارك البنية التحتية ذاتها، فإن هذه الرؤية الموحدة ليست ميزة إضافية، بل ضرورة استراتيجية لأي مؤسسة جادة في الدفاع القائم على التنبؤ أولاً.

للاطلاع على تقرير ماجيك كوادرنت (Magic Quadrant™) لتقنيات استخبارات التهديدات السيبرانية من مؤسسة جارتنر ومعرفة المزيد عن منصة استخبارات التهديدات الخاصة بـ Group-IB، يرجى زيارة Gartner.com (يتطلب اشتراكًا في Gartner®). يرجى العودة قريبًا للحصول على نسخة مجانية من التقرير الكامل.

إخلاء المسؤولية: لا تصادق شركة Gartner® على أي مورد أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار الموردين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيفات أخرى حصريًّا. تتضمن منشورات Gartner® البحثية آراء مؤسسة Gartner® البحثية، ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات واقعية. تتنصل Gartner® من جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بالقابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين. GARTNER® هي علامة تجارية وعلامة خدمة مسجلة لشركة Gartner®, Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي. MAGIC QUADRANT™ هي علامة تجارية مسجلة لشركة Gartner®, Inc. و/أو الشركات التابعة لها، وتُستخدم هنا بإذن. جميع الحقوق محفوظة.

عن جروب-آي بي:

تأسست جروب-آي بي عام 2003، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تطوير تقنيات الأمن السيبراني التنبؤية للتحقيق في الجرائم الرقمية ومنعها ومكافحتها. يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، وتدير مراكز لمقاومة الجرائم الرقمية في الأمريكتين، وأوروبا، والشرق الأوسط وإفريقيا، وآسيا الوسطى، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تقدم جروب-آي بي دفاعات استباقية قائمة على التحليل الاستخباراتي، من خلال تحليل وإحباط التهديدات السيبرانية على المستويين الإقليمي والمحلي عبر منصتها الموحدة لإدارة المخاطر (Unified Risk Platform). وتوفر الشركة حلول حماية متقدمة تشمل منصة استخبارات الاحتيال السيبراني (Cyber Fraud Intelligence Platform)، وإدارة وضعية أمن السحابة (Cloud Security Posture Management)، واستخبارات التهديدات (Threat Intelligence)، والحماية من الاحتيال (Fraud Protection)، والحماية من المخاطر الرقمية (Digital Risk Protection)، وحلول الكشف والاستجابة الممتدة المُدارة (Managed Extended Detection and Response – XDR)، وحماية البريد الإلكتروني للأعمال (Business Email Protection)، وإدارة سطح الهجوم الخارجي (External Attack Surface Management). تخدم حلول جروب-آي بي مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الجهات الحكومية، وقطاع التجزئة، والرعاية الصحية، والألعاب، والخدمات المالية، وغيرها.

كما تتعاون جروب-آي بي مع جهات إنفاذ القانون الدولية مثل الإنتربول، واليوروبول، والأفريبول لتعزيز الأمن السيبراني عالمياً. وقد حصلت على العديد من الجوائز والتقديرات من مؤسسات استشارية مرموقة، من بينها Datos Insights، وGartner، وForrester، وFrost & Sullivan، وKuppingerCole.

