الرياض، المملكة العربية السعودية: جمعت Governata، أول منصة سعودية لحوكمة وإدارة بيانات المؤسسات، تمويلاً أوليًا بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي من مجموعة من شركات رأس المال المخاطر الرائدة ومستثمرين ملائكيين بارزين. ويعد هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة المملكة نحو بناء اقتصاد قائم على البيانات ومدعوم بالذكاء الاصطناعي.

شهدت جولة التمويل مساهمة من شركات Joa Capital، وAbtal VC، وبرنامج Sanabil Accelerator بالتعاون مع 500 Global، وSadu Capital، وPlus VC، وHyperscope Ventures، وA-typical Ventures، و Plug and Play؛ إن وجود هذا الحشد من المستثمرين يؤكد على الثقة القوية في رسالة Governata. سيساعد هذا التمويل منصة Governata على تحقيق انتشار استراتيجي في أسواق المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وذلك بهدف مساعدة المؤسسات على توظيف البيانات بمسؤولية والتزام استعدادًا للمرحلة المقبلة من صناعة القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

Governata هي أول منصة تم تطويرها في المملكة العربية السعودية لحوكمة البيانات، وصُمِّمت خصيصًا للجهات في القطاعين الخاص والحكومي لمساعدتها على تبسيط حوكمة وإدارة ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻓﻌّﺎﻟﺔ حيث تتوافق مع متطلبات مكتب إدارة البيانات الوطنية وفهرس البيانات الوطني وقانون حماية البيانات الشخصية الذي أصدرته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). يُتيح هذا الحل أيضًا للمؤسسات حماية البيانات وتصنيفها كما يُيسِّر عليها مراقبة الامتثال للمعايير وحماية البيانات الشخصية، ومن ثَمَّ تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة البيانات.

وتعليقًا على رؤية الشركة، صرّح خالد المديفر، المؤسِس المشارك في Governata، قائلاً: "إن Governata هي التطبيق العملي والمباشر لرؤية المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي. نسعى إلى جعل المملكة رائدة عالميًا في مجال إدارة البيانات المجَهَزة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. يمكّننا التمويل الذي حصلنا عليه مؤخرًا من المضي قدمًا في مهمتنا محولين إياها من مجرد رؤية إلى واقع ذو أثر ملموس قابل للقياس."

وقد وقَّعَتGovernata بالفعل عدد من الاتفاقيات مع عدة جهات حكومية رئيسية وشركات خاصة كبرى في المملكة العربية السعودية منذ إطلاق عملياتها في منتصف عام 2025، كما أبرمت شراكات استراتيجية مع مؤسسات تقنية رائدة وشركات متخصصة في تكامل الأنظمة، بهدف تعزيز قدراتها ومد نطاق عملها.

من جانبه، علّق جمال مهند، الشريك المؤسِس لشركة Governata، قائلاً: "تُعد حوكمة البيانات هي الركيزة الأساسية لأي خطة عمل تتعلق بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال مساعدة المؤسسات السعودية على بناء قواعد بيانات قوية وذكية ومتوافقة مع المعايير، فإننا نمكّنها من استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كامل، والمساهمة في إعداد الجيل القادم من الشركات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مسترشدة في ذلك بالثقة والابتكار والامتثال".

أكد أيضًا المستثمرون على الدور المحوري الذي تلعبه Governata في تعزيز جاهزية المنطقة لتبني الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، صرح يوسف اليوسفي، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لــــ Joa Capital، قائلاً: "لقد جاء استثمارنا فيGovernata انطلاقاً من ثقتنا الكبيرة في فريقها المؤسِس القوي وما يطوره من تقنيات مبتكرة تلبي حاجة ماسة وحيوية في مجالنا. وفي ظل توجه المؤسسات السعودية نحو تبني الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، أصبح وجود منصة لحوكمة البيانات مطورة محليًا وداعمة للغة العربية بشكل أساسي هو أمرًا جوهريًا. وتلعب Governata دورًا هامًا لضمان أن البنية التحتية لبياناتنا الوطنية ترتكز على أسس وقواعد نتحكم بها بالكامل".

وعلّق سالم وشيلي، المدير الإداري لشركة Sadu Capital، قائلاً: "بينما ندخل حقبة يحدد ملامحها الذكاء الاصطناعي، تجلت لنا حقيقة واضحة لا لبس فيها: وهي أن الذكاء الاصطناعي المتفوق لا يُبنى إلا على بيانات متفوقة. نحن في ’سدو كابيتال‘ لدينا قناعة راسخة بأن جودة البيانات لم تعد مجرد وظيفة تقنية ثانوية، بل أصبحت أولوية استراتيجية لكل مؤسسة تطمح للمنافسة في مستقبل يقوده الذكاء الاصطناعي. إن ما تمتلكه Governata من رؤية وتقنية وفريق قيادي يضعها في موقع مثالي لأداء دور محوري في الارتقاء بمعايير البيانات على مستوى المنطقة وخارجها."

أما أمل دخان، الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة 500 Global، فأضافت: "مع تسارع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي عالميًا، نرى أن الدول التي تستثمر مبكرًا في حوكمة بيانات قوية هي التي سترسم ملامح حقبة الريادة الرقمية المقبلة. تلعب Governata دورًا حاسمًا في تمكين المملكة العربية السعودية من تحقيق ذلك عبر بناء بنية تحتية للبيانات تتسم بالأمان والامتثال ومهيأة للذكاء الاصطناعي، مما يعزز من تنافسية المملكة عالميًا. ويقف خلف هذا التوجه فريق متمرس يتمتع بمهارات وخبرات عالية يمتلك فهمًا عميقًا لما يحدث على الصعيد المحلي، ويعرف كيف يُحوّل الاستراتيجيات إلى نتائج حقيقية وملموسة."

الجدير بالذكر أن Governata تخطط للاستفادة من هذا التمويل في تطوير منتجاتها وتعزيز قدراتها في اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم خطط التوسع إقليميًا. وتتضمن هذه المرحلة الجديدة العمل على دمج نماذج متقدمة للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن بنية حوكمة البيانات الحالية. بالتالي، يضمن هذا للمؤسسات اتخاذ قرارات تستند إلي بيانات بشكل أسرع وأكثر دقة، مع الحفاظ على توطين وأمن بياناتها.

احتفالاً بحصولها على هذا التمويل، تستعدGovernata لاستضافة حفل في الرياض خلال شهر فبراير 2026 يجمع كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء الذكاء الاصطناعي والمستثمرين وقادة مجال التقنية. سيسلط هذا الملتقى الضوء على مكانة حوكمة البيانات وكيف أصبحت المُمكِّن الأساسي لاتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمحرك الرئيسي لرحلة التحوُّل إلى الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

نبذة عن Governata:

تم إطلاق Governata عام 2025، وهو أول برنامج في المملكة العربية السعودية لحوكمة البيانات حيث يوفر حلولاً متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي في حوكمة وإدارة البيانات للقطاعين العام والخاص.

إن برنامجها المتكامل لحوكمة البيانات هو الأول من نوعه وقد تم تصميمه خصيصًا للمؤسسات السعودية لمساعدتها على تبسيط حوكمة وإدارة ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻓﻌّﺎﻟﺔ في خضم التحديات التي يشهدها مجال حوكمة البيانات. ويأتي هذا البرنامج متوافقًا مع متطلبات مكتب إدارة البيانات الوطنية وفهرس البيانات الوطني وقانون حماية البيانات الشخصية الذي أصدرته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

تطمح الشركة إلى تحقيق المزيد في المجال على المستوى العالمي وستُصدر قريبًا، بجانب برنامجها الأساسي لحوكمة البيانات، برمجيات جديدة تشمل دعم صناعة القرار وحماية البيانات الشخصية وإدارة البيانات الرئيسية والمرجعية.

