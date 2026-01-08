أعلنت مجموعة Golden Visa Group مشاركتها في معرض العقارات الدولي دبي 2026، داعية المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي لاستكشاف المشاريع المتوافقة مع متطلبات تأشيرة اليونان الذهبية للمستثمرين بقيمة 250,000 يورو

دبي : أعلنت مجموعة Golden Visa Group، وهي شركة تطوير عقاري يقع مقرها في اليونان وتعمل حصريًا في المشاريع المؤهلة للحصول على تأشيرة اليونان الذهبية للمستثمرين بقيمة 250,000 يورو، عن مشاركتها في معرض العقارات الدولي (IREX)، الذي يقام في الفترة من 7 إلى 8 فبراير في فندق أنانتارا داون تاون دبي، بمنطقة الخليج التجاري. تدعو مجموعة GVG مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي والمكاتب العائلية ووكلاء برامج الإقامة عن طريق الاستثمار (RBI) لزيارة الجناح A10 لإجراء مشاورات خاصة ومناقشات إستراتيجية بين الشركات.

أكد فيليب نفتالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة Golden Visa Group، في حديثه قبل انطلاق معرض العقارات الدولي دبي 2026، على الأسباب التي تجعل اليونان وجهة مميزة لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من التغييرات التنظيمية:

"لا تزال اليونان واحدة من أكثر وجهات الإقامة جاذبية لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي. فإن الوصول الكامل إلى منطقة شنغن، وعدم وجود حد أدنى للإقامة، وإمكانية إشراك العائلة، وامتلاك الأصول العقارية الملموسة، كلها عوامل تخلق توازنًا نادرًا بين نمط الحياة والتنقل وأمن الأصول الاستثمارية. لا تزال الفرصة قائمة، ولكن النجاح يعتمد حاليًا على اختيار الهيكل المناسب."

بالمقارنة مع البرامج الأوروبية الأخرى، تتيح اليونان دخولًا تنافسيًا، إذا ما تم هيكلة الاستثمارات بما يتوافق بالكامل مع الإطار التنظيمي الجديد.

مشاريع بقيمة 250,000 يورو متوافقة تمامًا مع الإطار التنظيمي لما بعد عام 2024

تعمل مجموعة GVG كمنصة يقودها المطورون، بحيث يتمكن المستثمرون من تجاوز أي شكوك أو غموض في عملية الحصول على تأشيرة اليونان الذهبية، وذلك في ظل تعقيدات تنظيمية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. من خلال التركيز حصريًا على المشاريع التي تبلغ قيمتها 250,000 يورو والتي تتوافق تمامًا مع الإطار التنظيمي لما بعد عام 2024، توفر مجموعة GVG للمستثمرين إمكانية الوصول المباشر إلى المشاريع التي تم هيكلتها بشكل صحيح منذ البداية.

يُبنى كل مشروع على أساس قانوني واضح ومتوافق مع كافة الأنظمة المعمول بها، مع استيفاء جميع التصاريح المطلوبة، واعتمادات التخطيط العمراني، وتصنيف الاستخدام المعتمد مسبقًا. وهذا يوفّر للمستثمرين القدرة على المضي قدمًا بثقة، إذ يمكنهم التأكد من أن الجداول الزمنية دقيقة وواقعية، وأن عملية التسليم قابلة للتنفيذ كما هو مخطط، وأن الاستثمار مصمم لتحمل أي مراجعة أو تدقيق تنظيمي.

يقول فيليب: "من خلال الاستغناء عن الاعتماد على البائعين الخارجيين والوسطاء المتفرقين، نتمكن من الحفاظ على السيطرة الكاملة على جميع مراحل عملية التطوير وضمان الامتثال التام." "لقد ساهم هذا النهج المتكامل في تقليل المخاطر بشكل كبير، وجعل من مجموعة GVG شريكًا مفضّلًا لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي الذين يسعون إلى الشفافية والمساءلة والأمان طويل الأجل في اليونان."

حد الاستثمار البالغ 250,000 يورو لا يزال ساريًا ومعمولًا به في مشاريع التحويل المحددة

اعتبارًا من سبتمبر 2024، قامت اليونان برفع الحد الأدنى للاستثمار إلى 400,000 يورو و800,000 يورو في عدد من المناطق الرئيسة. إلا أن الحكومة قررت الاحتفاظ بالحد الأدنى للاستثمار البالغ 250,000 يورو حصريًا لمشاريع تحويل معينة تهدف إلى تعزيز التجديد الحضري، مع الالتزام الكامل بمعايير قانونية وتنموية صارمة.

أوضح قائلًا: "لا يزال خيار الـ 250 ألف يورو قائمًا، لكن العديد من العروض التي يتم تسويقها على هذا المستوى لم تعد مؤهلة." "إننا نشهد تعرض المستثمرين لمخاطر جسيمة لأن الصفقات تبدو متوافقة من الناحية النظرية ولكنها تفشل عمليًا خلال مرحلة الموافقة على الإقامة."

حجم الوحدة والقيمة السوقية من العوامل الأساسية والحاسمة

تحذر مجموعة GVG المستثمرين من المشاركة في مشاريع تم هيكلتها بطريقة غير صحيحة، لأن ذلك قد يؤدي إلى رفض طلباتهم، وتجميد رأس المال المستثمر، واندلاع نزاعات قانونية طويلة الأمد.

أضاف قائلًا: "هناك قضية بالغة الأهمية غالبًا ما يتم تجاهلها، وهي تتعلق بحجم الوحدة وقيمتها السوقية. على الرغم من أن مشاريع التحويل توفر مرونة في تحديد حجم الشقق، إلا أن بعض المطورين يستغلون هذه المرونة من خلال عرض وحدات صغيرة للغاية بأسعار مبالغ فيها." "تؤكد مجموعة GVG أنها لا تعرض أي شقق صغيرة. حيث تتراوح مساحة وحداتنا بين 40 و89 مترًا مربعًا، مما يضمن مستوًى مناسبًا من القيمة السوقية، واستدامة طويلة الأجل، إلى جانب التوافق التام مع معايير البرنامج."

في معرض العقارات الدولي دبي 2026، ستعرض مجموعة Golden Visa مشاريعها المتوافقة تمامًا مع تأشيرة اليونان الذهبية للمستثمرين بقيمة 250,000 يورو، وستوفّر للمستثمرين والشركاء إمكانية الوصول المباشر إلى رؤى الخبراء وتفاصيل المشروع وجلسات إستراتيجية مخصصة.

جهة التواصل:

فيليب نفتالي

philip@goldenvisagroup.com

-انتهى-

#بياناتشركات