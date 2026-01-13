رانيا جوهر: استراتيجية «جوهار» ترتكز على الحفاظ على هوية «صُنع في مصر» في جميع خطط التوسع، من السوق المحلي إلى التصدير

أعلنت شركة «جوهار» للصناعة والتجارة عن إطلاق علامتها التجارية الفرعية الجديدة «GOHAR HOME» ، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو توسيع محفظة منتجاتها ومواكبة التحولات في أنماط الاستهلاك، مع الحفاظ على مكانتها كإحدى العلامات الصناعية ذات الحضور الممتد في السوق المصري.

ويأتي إطلاق «GOHAR HOME» بالتزامن مع احتفال «جوهار» بمرور 40 عامًا على تأسيسها، منذ انطلاقها عام 1986، وهي مسيرة نجحت خلالها الشركة في ترسيخ اسمها كأحد النماذج البارزة في قطاع تصنيع المنتجات المنزلية، مستندة إلى خبرة صناعية متراكمة، ما جعل منتجاتها جزءًا من الاستخدام اليومي داخل عدد كبير من المنازل المصرية.

وتركز العلامة التجارية الجديدة على تقديم منتجات منزلية بتصميمات عصرية وألوان حيادية، تستهدف شرائح عمرية أوسع، مع مراعاة متطلبات الحياة الحديثة من حيث العملية وسهولة الاستخدام، وهي منتجات تخدم احتياجات الأسرة المصرية وتواكب متطلبات السوق المحلي، دون التخلي عن معايير الجودة والمتانة التي ارتبط بها اسم «جوهار» على مدار عقود.

ومن المقرر طرح منتجات «GOHAR HOME» بشكل تدريجي داخل السوق المحلي، ضمن خطة لتعزيز التواجد في قنوات البيع المختلفة، إلى جانب دراسة التوسع في المعارض المتخصصة خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أكدت رانيا محمد جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة «جوهار» للصناعة والتجارة، أن إطلاق «GOHAR HOME» يمثل امتدادًا طبيعيًا لمسيرة الشركة، وليس قطيعة مع تاريخها الصناعي. وأوضحت أن فلسفة «جوهار» منذ تأسيسها تقوم على تقديم منتج عملي طويل العمر، يلبّي احتياجات المستهلك الحقيقي، مع التطوير المستمر في التصميم بما يتماشى مع تغير الأذواق.

وأضافت أن إطلاق علامة فرعية جديدة يأتي استجابة لتغيرات السوق وتنوع متطلبات المستهلكين، معتبرة أن «GOHAR HOME» تمثل مساحة إضافية للتطوير والابتكار، مع الالتزام الكامل بأسس التصنيع داخل مصر. وأكدت أن الابتكار لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان الاستمرارية في سوق يشهد منافسة متزايدة وتغيرًا متسارعًا في أنماط الطلب.

وأشارت رانيا جوهر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التصنيع، إلى جانب الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لنمو الشركة. وأضافت أن الحفاظ على هوية «صُنع في مصر» يظل محورًا رئيسيًا في جميع خطط التوسع، سواء داخل السوق المحلي أو على مستوى التصدير.

وتعتمد «جوهار» على نموذج تصنيع متكامل داخل مصانعها بمدينة العاشر من رمضان، مع تطبيق معايير دقيقة للجودة والسلامة في مختلف مراحل الإنتاج. وتضم محفظة منتجات الشركة أكثر من 40 منتجًا متنوعًا، تشمل طاولات الكي، المناشر، السلالم، قواعد الأجهزة، وحلول التخزين، وهي منتجات ارتبطت بالمتانة وطول العمر، وأسهمت في بناء علاقة ثقة ممتدة مع المستهلكين.

وفي إطار التزامها بالاستدامة، تواصل «جوهار» تطوير بنيتها الصناعية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، مع تقليل الفاقد في عمليات التصنيع وتحسين كفاءة استخدام الموارد. كما تعمل الشركة على مواءمة استراتيجيتها مع مبادئ التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وعلى صعيد التصدير، تسعى «جوهار» خلال الفترة المقبلة إلى توسيع حضورها في عدد من الأسواق العربية والأفريقية، مستندة إلى خبرتها الطويلة وشهادات الجودة التي حصلت عليها، وفي مقدمتها شهادة ISO، بما يعزز تنافسية المنتج المصري إقليميًا.

ومع دخولها عامها الأربعين، تؤكد «جوهار» أن استراتيجيتها المستقبلية تقوم على الجمع بين الخبرة الصناعية المتراكمة والتطوير المستمر، لترسيخ نموذج صناعي مصري قادر على النمو والمنافسة في سوق متغير.

