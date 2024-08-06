دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع انتهاء موسم الصيف وقُرب بداية العام الدراسي، كشفت GoDaddy عن ثماني استراتيجيات تسويقية اعتمادها خلال موسم العودة إلى المدارس من قبل الشركات الصغيرة التي تبيع منتجاتها عبر الإنترنت. وتزامناً مع إقبال غالبية المستهلكين على التسوق الإلكتروني في فترة ما بعد كوفيد-19، فقد صُمّمت هذه الأساليب لمساعدة الشركات الصغيرة على النمو وتعزيز التفاعل مع العملاء خلال واحدة من أكثر فترات التسوق نشاطاً على مدار العام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية لدى شركة GoDaddy: "تُساعد أدواتنا الإلكترونية في GoDaddy الشركات الصغيرة على تصميم حملات التسويق الرقمي بكل سهولة، إلى جانب الحفاظ على جاهزية متاجرها الإلكترونية لاستقبال الموسم. وتسمح هذه الأساليب التسويقية لأصحاب هذه الشركات بتعزيز حضور مشاريعهم وتلبية الاحتياجات الفورية للمتسوقين لديهم، فضلاً عن بناء علاقة مستدامة مع العملاء بشكل عام".

1. فهم احتياجات المتسوقين

لا بد من تحديد الاحتياجات المتنوعة للتلاميذ والأهل والمدرسين على حد سواء. وإلى جانب المستلزمات المدرسية الأساسية، يُمكن لأصحاب الأعمال وضع الإلكترونيات والملابس والأحذية والمستلزمات الرياضية ضمن اعتباراتهم بهدف تلبية المتطلبات المختلفة للمتسوقين أثناء موسم العودة إلى المدارس.

2. تصميم استراتيجية تسويقية خاصة لموسم العودة إلى المدارس

تُوفر مكتبة الأوامر الفورية من GoDaddy أداة مجانية لاستكشاف استراتيجيات التسويق القائمة على الذكاء الاصطناعي، كما تساعد أصحاب الشركات الصغيرة على تصميم حملات موجهة لموسم العودة إلى المدارس، بما يسمح لهم بتوفير الوقت وتعزيز مساعيهم التسويقية.

3. عرض المنتجات حسب تفضيلات المشترين

من الضروري تصميم العروض بما يتناسب مع الخصائص الديمغرافية المختلفة. كما يجب إعداد مجموعات وأقسام موجهة من خلال تصنيف المنتجات المرتبطة ببعضها ضمن باقات خاصة بموسم العودة إلى المدارس، أو تصميم صفحات رئيسية مخصصة للأهل وطلاب المدارس الثانوية وطلاب الجامعات والمدرسين. وتسهل هذه الخطوة مهمة العملاء في إيجاد ما يحتاجونه وتعزز فعالية الحملات الإعلانية المدفوعة.

4. الاستفادة من أحدث التوجهات في السوق

ننصح بمواكبة أحدث التوجهات في السوق ودمجها في خطة التسويق الخاصة بالشركة. ويمكن الاستفادة من أدوات مثل جوجل تريندز أو شوبينغ إنسايتس من ثينك ويذ جوجل من أجل مواءمة العروض الترويجية مع أكثر التوجهات رواجاً، سواءً كانت تطبيقاً جديداً أو فيلماً ناجحاً أو هاشتاجات رائجة على منصات التواصل الاجتماعي. وإلى جانب ذلك، يجب الاطلاع على المواقع الإلكترونية للمدارس لمتابعة المعلومات التي يشاركونها بخصوص أنشطة العودة إلى المدارس لديهم.

5. استخدام صور تتمحور حول فكرة العودة إلى المدارس

يمكن الاستفادة من نماذج العودة إلى المدارس المتوفرة في ستوديو GoDaddy لابتكار محتوى مخصص وجذاب بصرياً لمواقع التواصل الاجتماعي وحملات البريد الإلكتروني. ويوفر ستوديو GoDaddy باقة متنوعة من الأدوات الكفيلة بإنجاح مساعيكم التسويقية، بما يشمل مراجعات المنتجات أو أدلة الشراء أو القوائم المرجعية.

6. تقديم حوافز جذابة

يمكن جذب المتسوقين من خلال الحسومات الخاصة وخدمات الشحن المجاني وعروض "اشترِ واحدة واحصل على الثانية مجاناً"، وغيرها من مكافآت الولاء. كما يجب إبلاغ العملاء بتوافر هذه العروض في الشركة من خلال البريد الإلكتروني والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتسهم هذه الحوافز في جذب العملاء الجدد والتشجيع على تكرار عمليات الشراء.

7. التفاعل النشط عبر منصات التواصل الاجتماعي

يجب الحفاظ على حضور نشط عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف التفاعل مع الجمهور، مع ضرورة استخدام التحليلات الدقيقة المستمدة من هذه التفاعلات لتصميم حملات تسويقية مدروسة وبالتالي تعزيز مبيعات موسم العودة إلى المدارس.

8. تلبية احتياجات المتسوقين المتأخرين

ننصح بعدم تجاهل أولئك الذين يتسوقون في اللحظة الأخيرة. ونوصي بوضع تنبيهات عاجلة، مثل لافتات العد التنازلي، لتشجيع المتسوقين المتأخرين على استكمال مشترياتهم قبل انطلاق الموسم المدرسي.

يمنح موسم العودة إلى المدارس الشركات الصغيرة فرصة كبيرة لتطوير أعمالها وتلبية احتياجات المتسوقين لديها خلال هذه الفترة المهمة من العام. وعند تطبيق هذه الأساليب التسويقية، يمكن للشركات الصغيرة استهداف المتسوقين بشكل فعّال خلال هذا الموسم، وإبقائهم على اطلاع على العروض التي تلبي احتياجاتهم.

لمزيد من المعلومات والحصول على إرشادات تفصيلية حول تجهيز مواقع التجارة الإلكترونية لموسم العودة إلى المدارس، يُرجى زيارة مدونة GoDaddy.

لمحة حول شركة GoDaddy

تقدم شركة GoDaddy الدعم لملايين رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم لبدء أعمالهم وتنميتها وتوسيع نطاقها. وتعد الشركة الخيار المثالي للراغبين بمناقشة أفكارهم وبناء مواقع إلكترونية احترافية واستقطاب العملاء وبيع منتجاتهم وخدماتهم وقبول المدفوعات عن طريق الإنترنت. وتقدّم GoDaddy أدواتٍ سهلة الاستخدام تساعد أصحاب الشركات المتناهية الصغر على إدارة جميع عملياتهم في مكانٍ واحد، فضلاً عن توفير فريق من المختصين على مدار الساعة لتقديم المساعدة والدعم. للمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.GoDaddy.com.

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