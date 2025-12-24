دبي، الإمارات العربية المتحدة، GivTrade- شركة وساطة عالمية متعددة الأصول المالية، رائدة في توفير خدمات الوصول إلى الأسواق العالمية عبر عقود الفروقات- تسعد بأن تعلن عن حصولها على ترخيص الفئة 5 (ترتيب وتقديم المشورة) من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة (SCA)، في إنجاز يعزز توجهها الاستراتيجي نحو التوسع الإقليمي. الترخيص الذي صدر في 22 ديسمبر 2025 يتيح لشركة GivTrade مزاولة أنشطة خاضعة للتنظيم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل الاستشارات المالية، وخدمات التعريف، والاستشارات المتعلقة بالإدراج، والأنشطة الترويجية، وذلك وفق الصلاحيات المنصوص عليها في شهادة الترخيص الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويُصنَّف ترخيص الفئة 5 ضمن التراخيص المرموقة الواردة في دليل القواعد التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، لما يفرضه من متطلبات دقيقة والتزامات صارمة تشمل أطر الحوكمة، وكفاية رأس المال، والامتثال التنظيمي، بما يعكس التزام GivTrade بالعمل وفق أعلى معايير الرقابة والتنظيم.

ومع دخول الترخيص المحلي الجديد حيّز التنفيذ، تعتزم GivTrade توسيع نطاق خدماتها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتوازي مع مواصلة تعزيز حضورها الدولي الموجّه إلى المتداولين النشطين والمستثمرين. وتوفّر الشركة مزايا الوصول إلى أسواق المال العالم عبر منصة ميتاتريدر 5 (MT5) وتطبيقاتها الخاصة، مع إتاحة تداول الفوركس، والمعادن الثمينة، وعقود الطاقة، والمؤشرات، والسلع، والأسهم من خلال العقود مقابل الفروقات، إلى جانب منظومة محتوى متكاملة تشمل أخبار أسواق المال، والأبحاث، والموارد التعليمية.

وفي تعليق له على هذه الخطوة الاستراتيجية، أوضح حسن فواز، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة GivTrade، بقوله "حصولنا على ترخيص الفئة 5 من هيئة الأوراق المالية والسلع؛ يُمثّل نقطة تحوّل هامة للشركة ولعملائها في دولة الإمارات" وتابع بقوله "يؤكد هذا الاعتماد، توافق أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال المعتمدة لدى GivTrade مع متطلبات أحد أبرز المراكز المالية العالمية، كما يتيح للشركة تقديم الاستشارات المالية المستقلة، وخدمات التعريف، والأنشطة الترويجية ضمن إطار تنظيمي محلي واضح".

وانطلاقًا من مقرها في برج آيكون بمنطقة برشا هايتس (تيكوم)، تخطط GivTrade لتعزيز تعاونها مع المؤسسات المالية المحلية والإقليمية، مستندةً إلى ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع؛ الذي يوفّر إطارًا تنظيميًا محليًا أكثر وضوحًا وشفافية لأنشطتها داخل دولة الإمارات.

ويشكّل اعتماد الترخيص ركيزة أساسية ضمن خارطة التوسع الإقليمي الأشمل لشركة GivTrade، والتي تهدف إلى زيادة التوافق مع متطلبات الأسواق المحلية وترسيخ التعاون مع الشركاء. كما يعكس هذا الترخيص مدى التزام الشركة بأعلى معايير الشفافية، والتواصل الفعّال مع العملاء، والتعامل المسؤول مع الأدوات المالية، ضمن رؤية ممتدة حتى عام 2026. أيضا، يؤكد حرص GivTrade على تمكين عملائها من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، في ظل أسواق تشهد تحولات متسارعة.

حول GivTrade

GivTrade وسيط تداول عالمي موثوق يتبنى أعلى معايير الشفافية، ويوفّر للمتداولين وصولًا مباشرًا إلى الأسواق العالمية. وتوفر الشركة مجموعة واسعة من الأدوات المالية تشمل الفوركس والمعادن الثمينة والطاقة والمؤشرات والسلع والأسهم عبر عقود الفروقات من خلال منصة ميتاتريدر 5. وتعتمد GivTrade على فريق من المتخصصين الماليين أصحاب خبرة تتجاوز 10 أعوام لتنفيذ خدماتها باحترافية، بالإضافة إلى اهتمام واضح بتقديم حلول تداول منخفضة التكلفة والابتكار، بجانب بناء علاقات مستدامة مع العملاء. وتقدم الشركة هذه المنظومة من خلال دعم فني متاح 24/5، إلى جانب الأخبار والتحليلات والمحتوى التعليمي الذي يثري تجربة المتداولين ويدعم رحلة تداولهم.

