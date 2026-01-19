الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة استراتيجية تعكس الطموحات العالمية المتسارعة لإمارة الشارقة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقّع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (سبارك) اتفاقية شراكة استراتيجية مع المركز العالمي للتميّز في الذكاء الاصطناعي (GCAIE)، وهو جهة عالمية رائدة مقرها المملكة المتحدة، متخصصة في التميز في الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، والجاهزية المؤسسية، واعتماد الذكاء الاصطناعي القائم على تحقيق القيمة.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر المجمع ، بحضور عدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين من الجانبين، بما يعكس أهمية هذه الشراكة ودورها في تعزيز مكانة الشارقة على خارطة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وتركّز الشراكة على تطبيق نموذج التميز العالمي في الذكاء الاصطناعي (GAIEM)، وهو إطار عمل دولي معتمد يمكّن الحكومات والمؤسسات وبيئات الابتكار من تطبيق الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة، وأخلاقية، وقابلة للقياس الاقتصادي.

وفي تعليقه على الشراكة، قال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: "تعكس هذه الشراكة التزام الشارقة الواضح بتطوير الذكاء الاصطناعي ليس فقط كتقنية، بل كمحرّك استراتيجي للنمو الاقتصادي المستدام. ومن خلال تعاوننا مع المركز العالمي لتميز الذكاء الاصطناعي، نعمل على ترسيخ أفضل الممارسات الدولية في حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير القيادات، وخلق القيمة، بما يعزز مكانة الشارقة كمركز عالمي تنافسي للذكاء الاصطناعي الموثوق وذي الأثر الحقيقي".

وبموجب هذه الشراكة، سيعمل المجمع وGCAIE بشكل مشترك على:

تطوير القيادات والكفاءات المهنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأهيل مقيمين معتمدين

دعم أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي، والسلامة، وبناء الثقة

تسريع تجارية تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحالات الاستخدام العملي

تمكين تحقيق عوائد استثمار قابلة للقياس، وزيادة الإنتاجية، ورفع الكفاءة التشغيلية

إطلاق برامج ابتكار في الذكاء الاصطناعي، ومشاريع تجريبية متخصصة حسب القطاعات، ومبادرات لبناء القدرات

دعم التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع الصناعات المستقبلية الجاهزة للنمو

الأثر العالمي

وفقًا للتوقعات الدولية، من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 15 تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، مع زيادة الإنتاجية في بعض القطاعات بنسبة تصل إلى 40%.

وعلى الرغم من هذه الإمكانات الهائلة، لا تزال العديد من المؤسسات حول العالم تواجه تحديات في الانتقال من مرحلة التجارب إلى التطبيق الفعلي، نتيجة قضايا متعلقة بالحوكمة، والثقة، وتحقيق العائد على الاستثمار.

وتضع هذه الشراكة إمارة الشارقة في موقع ريادي عالمي لمعالجة هذه التحديات من خلال تطبيقات منظمة، ومسؤولة، وقائمة على تحقيق نتائج ملموسة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو النهج الذي بات مطلوبًا بشكل متزايد من قبل الحكومات، والمستثمرين، والمؤسسات الدولية.

كما تعزز الاتفاقية أطر التعاون المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في مجالات التقنيات المتقدمة، وحوكمة الابتكار، والتحول الرقمي.

ويقع المقر الرئيسي للمركز العالمي لتميز الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، حيث يعمل مع مؤسسات حكومية وخاصة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، لدعم الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي ورفع مستوى النضج المؤسسي. وتمثل شراكته مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار توسعًا مهمًا في حضوره داخل دولة الإمارات والمنطقة.

وتنسجم هذه الاتفاقية مع استراتيجية الشارقة طويلة المدى لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للبحوث والتقنيات المتقدمة والابتكار، مع اعتبار الذكاء الاصطناعي أحد ركائزها الأساسية. ومن خلال المجمع، تواصل الشارقة استقطاب الشركاء الدوليين والخبرات العالمية والمبادرات الابتكارية عالية القيمة، لتحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة.

مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكارSPARK

مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SPARK) منظومة متكاملة تُعنى بدعم البحث العلمي، والتكنولوجيا المتقدمة، وريادة الأعمال، والاستثمار في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية، ويوفر بيئة متقدمة تُمكّن الشركات الناشئة والمؤسسات العالمية والجهات البحثية من الابتكار والتعاون والنمو.

المركز العالمي لتميز الذكاء الاصطناعي (GCAIE)

المركز العالمي لتميز الذكاء الاصطناعي هو مؤسسة مقرها المملكة المتحدة، تُعنى بالتميز في الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، والجاهزية المؤسسية، وخلق قيمة قابلة للقياس من خلال الذكاء الاصطناعي. وهو مطوّر نموذج التميز العالمي في الذكاء الاصطناعي (GAIEM)، المعتمد من قبل مؤسسات حول العالم لتمكين تحولات موثوقة وذات أثر حقيقي في مجال الذكاء الاصطناعي.

