هانغتشو، الصين: حازت "علي بابا كلاود" على لقب شركة رائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 لأنظمة إدارة قواعد البيانات السحابية للعام السادس على التوالي.

ويعرّف التقرير سوق أنظمة إدارة قواعد البيانات السحابية بأنها "منتجات برمجية تستخدم لتخزين البيانات ومعالجتها"، والتي "تقدّم أساسًا باعتبارها (المنصة كخدمة) في السحابة". وقد تم تحليل موردي أنظمة إدارة قواعد البيانات السحابية بناءً على قدرتهم على التنفيذ وشمولية رؤيتهم.

وحظيت علي بابا كلاود بالتقدير لقدراتها السحابية الشاملة، بما في ذلك دعمها للخوادم اللامركزية عبر جميع منتجات إدارة قواعد البيانات الخاصة بها، بالإضافة إلى بنية PolarDB المبتكرة ثلاثية الطبقات المنفصلة للحوسبة والذاكرة والتخزين. ومن خلال منصتها للبيانات والذكاء الاصطناعي التي تغطي البنية التحتية، والمنصات السحابية، وأنظمة إدارة قواعد البيانات، وإدارة البيانات متعددة الوسائط، وهندسة الذكاء الاصطناعي، ونماذج اللغات الكبيرة، تعد علي بابا كلاود من بين كبار مزودي خدمات الحوسبة السحابية القلائل الذين يقدمون حلولاً متكاملة للبيانات والذكاء الاصطناعي لتمكين العملاء من تطوير ونشر التطبيقات باستخدام مكونات خاصة بهم فقط.

وقالت الدكتورة فيفي لي، رئيسة قسم منتجات قواعد البيانات ورئيسة قسم الأعمال الدولية في علي بابا كلاود إنتليجنس: "نعمل على تسريع وتيرة التكامل المفتوح والتقارب بين البيانات والذكاء الاصطناعي. ففي عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل، تتطور قاعدة بيانات علي بابا كلاود ApsaraDB من أساس بيانات سحابي إلى أساس بيانات متعدد الوسائط "جاهز للذكاء الاصطناعي"، مما يعزز القدرات السحابية، وإدارة البيانات متعددة الوسائط، والتكامل الأعمق مع نماذج الذكاء الاصطناعي. ويشرفنا أن نصنّف كشركة رائدة للعام السادس على التوالي، كما يسعدنا أن نساعد عملاءنا على الاستفادة من قيمة البيانات والذكاء الاصطناعي".

ووفقًا لتقرير "رؤى الابتكار: أنظمة إدارة قواعد البيانات لوكلاء الذكاء الاصطناعي المؤسسيين" الصادر عن غارتنر، من المتوقع أن يتضاعف الإنفاق على أنظمة إدارة قواعد البيانات المزودة بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي ثلاث مرات بحلول عام 2028. ويجسد هذا النمو الأهمية المتزايدة لأنظمة إدارة قواعد البيانات الحديثة في جمع البيانات بشكل ديناميكي لتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي وتدريب النماذج.

دعم العملاء بحلول بيانات سحابية وجاهزة للذكاء الاصطناعي

يتم اعتماد حلول قواعد البيانات من علي بابا كلاود عالميًا في قطاعات متنوعة مثل التمويل والإنترنت والإعلام والسيارات والتجزئة، بالإضافة إلى التطبيقات الناشئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال توفير أساس بيانات متعدد الوسائط وجاهز للذكاء الاصطناعي، تمكّن هذه الحلول الشركات الرائدة من تسريع ابتكاراتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

فقد قامت Li Auto، الشركة الصينية الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية، ببناء آلية الذاكرة لقمرة القيادة الذكية الخاصة بها باستخدام قاعدة بيانات Lindorm السحابية متعددة الوسائط، وقاعدة بيانات Tair عالية الأداء والموجودة في الذاكرة، من علي بابا كلاود. ويستفيد هذا الحل المتكامل من Tair لمعالجة الميزات السياقية في الوقت الفعلي واسترجاع المتجهات بسرعة، بينما توفر Lindorm محركًا موحدًا لتخزين وإدارة كميات هائلة من أنواع البيانات المتنوعة، بما في ذلك النصوص والمتجهات والبيانات ذات الأعمدة العريضة وسلاسل البيانات الزمنية والبيانات المكانية. ويحقق النظام دقة استرجاع تصل إلى 99.5% مع متوسط​​زمن استجابة للاستعلام يبلغ 2 مللي ثانية فقط.

وأما Manulife، شركة التأمين العالمية الرائدة، فقد قامت بنقل نظام البيانات القديم لعملياتها في هونغ كونغ إلى قاعدة بيانات PolarDB السحابية من علي بابا كلاود. وحافظت عملية النقل على استمرارية العمليات مع تقليل تكاليف النقل والصيانة المستمرة بشكل كبير. وباستخدام PolarDB، قامت Manulife بنشر بنية متعددة السحابات مع إمكانيات التوافر عبر المناطق والتعافي من الكوارث عبر السحابات لتعزيز مرونة الأعمال. كما تتيح PolarDB Serverless التوسع التلقائي المرن، مما يسمح للنظام بالتعامل بكفاءة مع ذروة حركة البيانات وتحسين استخدام الموارد.

كما تعاونت أسترازينيكا الصين، وهي شركة عالمية رائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية تركز على الابتكار القائم على العلم، مع علي بابا كلاود لتطوير أداة للإبلاغ عن الآثار الجانبية في الصين، بحيث تساعد المراجعين البشريين في شركات الأدوية على تحديد المواد ذات الصلة وإنشاء تقارير مفصلة عن الآثار الجانبية للأدوية، وهي خطوة هامة لضمان سلامة الأدوية.

وبفضل التدريب على عدد كبير من المنشورات الطبية والأوراق العلمية، والتحسين باستخدام مجموعة بيانات مخصصة ومفهرسة، ساعدت علي بابا كلاود شركة أسترازينيكا على بناء نموذج رأسي خاص بها في المجال الطبي، مما يوفر فهمًا أعمق لهذا المجال. واعتمدت المنصة محرك المتجهات AnalyticDB من علي بابا كلاود في بنيتها RAG المصممة للمؤسسات، مما أتاح دمج قواعد المعرفة الطبية لشركة أسترازينيكا بكفاءة مع إمكانيات نموذج Qwen من علي بابا كلاود عبر Model Studio Exclusive. وباستخدام هذه المنصة المبسطة، حققت أسترازينيكا زيادة بنسبة 300% في كفاءة إعداد التقارير، إلى جانب تحسين دقة التقارير من 90% إلى 95%. كما يمكّن هذا الحل الرائد الباحثين من دمج البيانات مع الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية، مما يتيح الاستفادة القصوى ويعزز سلامة المرضى.

ومع استمرار تزايد الطلب على بنية تحتية ذكية وقابلة للتوسع ومتكاملة للبيانات، تلتزم علي بابا كلاود بإعادة تعريف إمكانيات قواعد البيانات السحابية في عصر الذكاء الاصطناعي. وبفضل سجلها الحافل بالابتكار، وقابليتها للتوسع عالميًا، وتكاملها العميق بين البيانات وقدرات الذكاء الاصطناعي، تتمتع علي بابا كلاود بمكانة مميزة تؤهلها لمساعدة المؤسسات حول العالم على تحقيق أقصى استفادة من بياناتها.

وفي الشهر الماضي، حازت علي بابا كلاود على لقب "الشركة الرائدة الصاعدة" في أحدث أربعة تقارير من Gartner® لشهر نوفمبر 2025 بعنوان "دليل الابتكار للذكاء الاصطناعي التوليدي"، وذلك في مجالات "البنية التحتية السحابية المتخصصة للذكاء الاصطناعي التوليدي"، و"مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي"، و"هندسة الذكاء الاصطناعي التوليدي"، و"تطبيقات إدارة المعرفة للذكاء الاصطناعي التوليدي". وتؤمن علي بابا كلاود بأن تكريمها كشركة رائدة صاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي يعدّ دليلًا قويًا على نجاح استراتيجيتها المتكاملة "الذكاء الاصطناعي + السحابة".

نبذة عن علي بابا كلاود

علي بابا كلاود (https://www.alibabacloud.com/) شركة رائدة عالمياً في مجال خدمات الذكاء الاصطناعي الشاملة، وتقدم حلولاً ذكية فائقة التطور مع شبكة حوسبة سحابية عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما توفر خدمات ذكاء اصطناعي سهلة الاستخدام من قبل المطورين في مختلف أنحاء العالم. وأمّا Qwen (معروفة باللغة الصينية باسم: Tongyi Qianwen) فهي باقة من نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها علي بابا وتتضمن لغات واسعة الانتشار. وتم في العام 2023 طرح نماذج Qwen المفتوحة النطاق للمرة الأولى، وهي متاحة حالياً أمام المطورين في العالم عبر "هاغينغ فيس" HuggingFace و"موديل سكوب" ModelScope.

-انتهى-

#بياناتشركات