تهدف الشراكة إلى تطوير عقارات لوجستية حديثة من الفئة الأولى (Grade A) تلبي معايير البناء والاستدامة الدولية، وتوفر خيارات جذابة للمستأجرين

تلبي معايير البناء والاستدامة الدولية، وتوفر خيارات جذابة للمستأجرين سيتركز الاهتمام على المدن السعودية الكبرى: الرياض وجدة والدمام

هامبورغ، ألمانيا، والرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت GARBE Industrial، إحدى أبرز الشركات المطوّرة والمزوّدة والمشغّلة للعقارات اللوجستية والصناعية الخفيفة في ألمانيا وأوروبا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة عبد الرحمن سعد الراشد "أرتار" (ARTAR)، من أبرز المطوّرين العقاريين في المملكة العربية السعودية لإطلاق تحالف مشترك رائد. سيعمل الكيان الجديد تحت إسم "AG Logistics Partners".

ستساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في دفع عجلة تطوير المرافق اللوجستية من الجيل التالي في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. كما ستسمح بتعزيز جهود التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي محوري عالمي.

يهدف المشروع المشترك إلى تطوير مستودعات ومراكز توزيع فائقة الجودة في عدد من أهم المراكز الاقتصادية بالمملكة، بما في ذلك الرياض وجدّة والدمام. وخلال السنوات الخمس المقبلة، سيتم بموجب هذا التعاون بناء وتشغيل مجموعة من العقارات اللوجستية وفق أعلى المعايير الدولية. هذا وسيتم تصميم كل منشأة مع مراعاة أفضل معايير الاستدامة، من خلال اعتماد أنظمة التشغيل الآلي المتقدمة، وحلول كفاءة الطاقة، ومبادئ التصميم الذكي، بما يضمن قدرة هذه المرافق على تلبية الطلب المتزايد في قطاعات التجارة الإلكترونية والتصنيع والتجارة. ومع التوسع السريع الذي تشهده المملكة والطلب المتنامي المدفوع برؤية السعودية 2030، أصبحت المرافق الصناعية واللوجستية الحديثة من الفئة الأولى (Grade A) محدودة، ما أسفر عن فجوة كبيرة في السوق بين الطلب على هذا النوع من العقارات وتوافرها، وهو أمر يسعى التحالف المشترك إلى معالجته.

وفي سياق تعليقه، قال سليمان الراشد، الرئيس التنفيذي لشركة "أرتار" (ARTAR): "يمثّل هذا التعاون نقطة تحوّل هامة ودافعاً أساسياً لمسيرة التحول التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030. ومن خلال تعاوننا مع شركة GARBE والاستفادة من خبراتها العالمية، نحن لا نكتفي ببناء المستودعات فحسب، إنما نؤسس الركيزة الأساسية لسلسلة إمداد قوية ومرنة وجاهزة للمستقبل، من شأنها أن تسهم في تحقيق الازدهار للأجيال المقبلة."

من جانبه، قال كريستوفر جاربي، الشريك الإداري في شركة GARBE Industrial: "تهدف شركةGARBE إلى أن تصبح الشركة الرائدة في تطوير العقارات اللوجستية الحديثة والفاخرة في المملكة العربية السعودية من خلال هذا المشروع المشترك. بالتالي، ومن خلال الجمع بين الخبرة المحلية القوية لشركة ’أرتار‘ (ARTAR) وبين المعرفة الدولية والممارسات عالية الجودة لشركة GARBE، سنقوم معاً بإنشاء بنية تحتية لوجستية عالية الإنتاجية تفي بالمعايير العالمية وتجذب الشركات العالمية إلى المملكة."

يشكّل توقيع "مذكرة التفاهم" مرحلة هامة نحو إتمام المشروع المشترك، ومن المقرر أن تنطلق أعمال البناء والتطوير في الربع الأول من عام 2026. تعكس هذه الشراكة الجاذبية المتنامية للمملكة العربية السعودية لدى المستثمرين العالميين، بفضل موقعها الاستراتيجي، واستثماراتها الطموحة في البنية التحتية، والإصلاحات الاقتصادية والتجارية التي تنفذها ضمن رؤية السعودية 2030.

وقبل بضعة أسابيع، دشّنت شركة GARBE مكتباً جديداً لها في مركز دبي المالي العالمي (Dubai International Financial Centre). تمثّل هذه الخطوة جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة للنمو والتوسع على الصعيد الدولي، في الوقت الذي تواصل فيه تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط.

لمحة عن شركة GARBE Industrial GmbH & Co. KG :

تعدّGARBE Industrial GmbH & Co. KG ("GARBE Industrial") التي يقع مقرها الرئيسي في هامبورغ، شركة رائدة في مجال العقارات اللوجستية والتجارية والصناعية الخفيفة في ألمانيا وأوروبا. على مدى أكثر من 25 عاماً، اضطلعت الشركة بدور الشريك المستقل الموثوق لمزوّدي خدمات النقل واللوجستيات وقطاعي التجارة والصناعة التحويلية. بصفتها مطوراً ومشغّلاً ومستثمراً للعقارات، تغطي أنشطة GARBE Industrial كامل سلسلة القيمة في القطاع، بما في ذلك التطوير، والشراء أو البيع، والاستحواذ، والتأجير، والإدارة، والتمويل للعقارات الصناعية الخفيفة عالية الجودة في مراكز النقل والمناطق الصناعية داخل ألمانيا وخارجها. تدير شركة GARBE Industrial حالياً ما يقرب من 7 ملايين متر مربع من المساحات القابلة للتأجير، إضافةً إلى مشاريع عقارية قيد التطوير تقدر تبلغ نحو 2.1 مليون متر مربع في ألمانيا وأوروبا، تشمل أصولاً فعلية تملكها الشركة مباشرة وأصولاً مدرجة ضمن صناديق استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 10.9 مليار يورو تقريباً (اعتباراً من 30 يونيو 2025).

لمحة عن شركة ARTAR:

تُعد شركة عبد الرحمن سعد الراشد "أرتار" (ARTAR) مجموعة استثمارية متعددة الأنشطة تأسست عام 1992 ويقع مقرها الرئيسي في الرياض، بالمملكة العربية السعودية. تتركز أنشطتها الأساسية في قطاعات متنوعة، منها البناء والعقارات وإدارة الاستثمارات، وقد وسّعت الشركة أنشطتها على مر السنين لتشمل قطاعات التعدين والزراعة والرعاية الصحية والطاقة والتصنيع عبر شركاتها التابعة والمشاريع المشتركة. وبفضل خبرتها العميقة وشبكتها الواسعة من الشراكات المحلية والدولية ورؤيتها الاستراتيجية طويلة الأمد، تتمسّك "أرتار" (ARTAR) بالتزامها المتمثّل في دعم التنمية المستدامة والمساهمة في النمو الاقتصادي الإقليمي.

جهات الاتصال:

للتواصل مع شركة GARBE:

GARBE Industrial GmbH & Co.

العنوان: شارع "فيرسمان 2"

دي – 20457، هامبورغ

هاتف: 4940356130+

البريد الالكتروني: info@garbe.de

للاتصالات الإعلامية مع GARBE

RUECKERCONSULT GmbH

نيكولاس فون راغامبي

العنوان: شارع "وال 16"، دي -10179 برلين

هاتف: 491729218039+

البريد الالكتروني: vonraggamby@rueckerconsult.de

للاتصالات الإعلامية مع ARTAR

رامي هنري

2663 طريق الإمام سعود بن عبد العزيز

المحمدية، الرياض، 12364

هاتف: 996114646111+

البريد الالكتروني: artar@artar.com.sa

للتواصل مع شركة ARTAR

مجموعة ARTAR

2663، طريق الإمام سعود بن عبد العزيز

المحمدية، الرياض، 12364

هاتف: 996114646111+

البريد الالكتروني: artar@artar.com.sa

-انتهى-

#بياناتشركات