ليدن، هولندا--(BUSINESS WIRE/"ايتوس واير")-- أعلنت اليوم شركة Gambit Cyber، الرائدة الناشئة في مجال الأمن السيبراني الاستباقي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عن إغلاق جولة التمويل الأولي بقيمة 3.4 ملايين دولار أمريكي بنجاح، بقيادة Expeditions، الشركة الرائدة المستثمرة في الشركات الناشئة بمجال الأمن في أوروبا، بمشاركة Bitdefender Voyager Ventures، الذراع الاستثمارية في المراحل المبكرة التابعة لشركة Bitdefender الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، والتي تدعم الشركات الناشئة في مجالات الأمن السيبراني والأتمتة والتقنيات القائمة على البيانات.

يساعد هذا الاستثمار على تسريع وتيرة إجراء تحسينات على المنصة والتوسع الدولي والشراكات الإستراتيجية. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ منصة KnightGuard التابعة لشركة Gambit Cyber والمدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المؤسسات على الرصد المستمر للمخاطر السيبرانية، والتحقق منها، وتقليلها، حتى تتمكن من معالجة أكثر الثغرات الأمنية خطورة قبل أن يستغلها المهاجمون، إذ تعتمد على شبكة منسقة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين والقدرات الأمنية المتكاملة، ما يمكّن المؤسسات من فهم المخاطر السيبرانية، وتحديد أولوياتها، والتحقق منها، والتعامل معها بشكل مستمر.

أصبحت منصة KnightGuard التابعة لشركة Gambit Cyber تحظى بشعبية بين المؤسسات التي اعتمدتها مبكرًا ومزودي خدمات الأمن المدارة (MSSPs) في قطاعات الخدمات المالية والاتصالات والبنية التحتية الحيوية في الهند والإمارات العربية المتحدة وأوروبا.

يقع المقر الرئيسي للشركة في هولندا، ولديها فرق وشركاء قنوات يعملون في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وأستراليا والهند، الأمر الذي يعكس الطلب الإقليمي المتزايد على حلول إدارة التهديدات المستمرة (CTEM) في غمار توجه المؤسسات نحو اعتماد حلول دفاعية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

يأتي هذا الاستثمار في وقت تعتمد فيه المؤسسات حلول إدارة التهديدات المستمرة (CTEM) للتعامل مع نطاق الهجمات الآخذ في الاتساع، وظهور جهات تهديد معتمدة على الذكاء الاصطناعي، والنقص المستمر في خبراء الأمن السيبراني المؤهلين.

صرح Anuj وManuj Kumar، مؤسسا شركة Gambit Cyber، قائلين: "يدعم هذا الاستثمار مهمتنا المتمثلة في إعادة ابتكار الآليات التي تفهم بها المؤسسات المخاطر السيبرانية وتستجيب لها بحيث تواكب المستقبل". "تم ابتكار منصة KnightGuard من الصفر بحيث تتوفر فيها عناصر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتركيز على المخاطر والمنهج الاستباقي. وبفضل دعم شركتي Expeditions وBitdefender، فإننا نتقدم بسرعة نحو عالم تتمكن فيه فرق الأمن من الحصول على رؤية واضحة تركز على المخاطر في الوقت الفعلي، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التهديدات".

صرح Mikolaj Firlej، الشريك المؤسس في Expeditions، قائلاً: "يسرنا التعاون مع Anuj وManuj، المتخصصين البارعين في مجال الأمن السيبراني، اللذين يعيدان رسم ملامح منظومة الأمن السيبراني الاستباقية بالاعتماد على بنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتمحورة حول المخاطر مصممة لتعزيز التوسع السلس وتفعيل تقنيات الأتمتة واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على تحليل التهديدات الفعلي. ونحن نؤمن بأنَّ منصة KnightGuard التابعة لشركة Gambit Cyber ستصبح أساسية للمؤسسات التي تعتمد حلول إدارة التهديدات المستمرة (CTEM)".

صرح ممثلو Bitdefender Voyager Ventures، قائلين: "نحن في Bitdefender Voyager Ventures، نكرّس استثماراتنا طويلة الأمد لدعم المؤسسين والتقنيات الرائدة التي تسهم في تطوير مستقبل الأمن السيبراني". "تعكس شركة Gambit Cyber نوع الفرص التي نوليها الأولوية: الشركات التي يتوافق منهجها في الأمن السيبراني والبيانات والأتمتة والذكاء الاصطناعي مع رؤيتنا الإستراتيجية، وعن طريق التعاون مع فرق على شاكلة فرقها، لا نهدف إلى تقديم رأس المال فحسب، بل أيضًا الخبرة العالمية العميقة لدعم تشكيل الجيل القادم من الابتكار في مجال الأمن السيبراني".

سيُستخدم التمويل الجديد لتعزيز هندسة المنتجات، وزيادة عدد وكلاء الذكاء الاصطناعي في المنصة، وتعزيز حضور Gambit Cyber في أوروبا والإمارات العربية المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب إقامة شراكات إستراتيجية مع مزودي خدمات الأمن المدارة (MSSPs) ومقدمي خدمات الاتصالات والمنصات السحابية.

