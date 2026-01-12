دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة فاراداي فيوتشر إنتليجنت إلكتريك (Faraday Future Intelligent Electric Inc.)، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (FFAI)، عن خارطة طريق شاملة لسيارة FX Super One تشمل الإنتاج التجاري والمبيعات والتسليم وخدمات ما بعد البيع، إلى جانب دخولها الرسمي قطاع الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المُجسَّد، وذلك ضمن خطة تنفيذ استراتيجية أعمالها للخمس سنوات المقبلة.

وأوضحت الشركة، خلال أول يوم للمساهمين في تاريخها والذي عُقد في لاس فيغاس بالتزامن مع معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES)، أن عمليات تسليم FX Super One في الولايات المتحدة ستتم عبر ثلاث مراحل تبدأ في الربع الثاني من العام الجاري لشركاء FX Par، تليها مرحلة ثانية في الربع الثالث تشمل قادة الصناعة وشركاء الأعمال (B2B)، قبل الانتقال إلى مرحلة التسليم واسع النطاق للسوق الاستهلاكي في الربع الرابع من العام الجاري أو الربع الأول من العام المقبل، مع استهداف تحقيق هوامش مساهمة إيجابية ومستدامة.

ومن المقرر أن يتم الإطلاق النهائي لسيارة FX Super One في السوق الأميركية خلال الربع الثاني من هذا العام، بالتزامن مع استكمال منظومة خدمات ما بعد البيع والبنية التحتية للشحن، مع إتاحة الوصول إلى شبكة الشحن الفائق التابعة لشركة تسلا في أميركا الشمالية واليابان وكوريا الجنوبية.

كما أعلنت فاراداي فيوتشر عن توسيع استراتيجيتها العالمية Global EAI Industry Bridge لتشمل الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المُجسَّد، في خطوة تهدف إلى بناء نموذج نمو مزدوج يجمع بين المركبات الذكية والروبوتات الذكية، وترسيخ مكانة الشركة كشركة أميركية رائدة في هذا المجال.

وتستهدف الشركة تحقيق إنتاج ومبيعات تراكمية تتراوح بين 400 ألف و500 ألف مركبة خلال خمس سنوات، مدفوعة بسيارة FX Super One، وطراز FX 4 المخطط له، إلى جانب نماذج أخرى قيد التطوير. وتشمل الأسواق المستهدفة الولايات المتحدة والشرق الأوسط، حيث بدأت بالفعل عمليات تسليم FX Super One.

وبحسب خطة الأعمال الأساسية، تستهدف الشركة إنتاج وبيع نحو 250 مركبة في عام 2026، ترتفع إلى نحو 5,000 مركبة في 2027، وأكثر من 22,000 مركبة في 2028، وحوالي 130,000 مركبة في 2029، وصولًا إلى نحو 250,000 مركبة في 2030، مع هدف تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية خلال ثلاث سنوات وهوامش ربح إجمالية تُقدَّر بنحو 20%.

وفي قطاع الروبوتات، تعتزم فاراداي فيوتشر إطلاق أول منتجاتها من الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المُجسَّد في الولايات المتحدة خلال معرض الرابطة الوطنية لوكلاء السيارات (NADA) في لاس فيغاس بتاريخ 4 فبراير، بالتزامن مع انعقاد قمة شركاء FX، حيث تخطط للكشف عن منتجاتها الأولى وبدء المبيعات وإتاحة التجارب العامة.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي العالمي المشارك YT Jia إن عام 2026 يمثل مرحلة محورية في مسيرة الشركة، مؤكداً التزام فاراداي فيوتشر بتسريع عمليات الإنتاج والتسليم والتوسع لسيارة FX Super One، إيذانًا بمرحلة جديدة في مسيرة المركبات والروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المُجسَّد.

نبذة عن Faraday Future

تُعد Faraday Future شركة عالمية مقرها ولاية كاليفورنيا، متخصصة في تطوير منظومة التنقل الذكي الكهربائي. تأسست عام 2014 بهدف إعادة تعريف صناعة السيارات من خلال تجربة قيادة تتمحور حول المستخدم وتعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

ويجسد الطراز الرائد للشركة FF 91 رؤيتها في الجمع بين الفخامة، والابتكار، والأداء الفائق. وتركّز استراتيجية FX على طرح طرازات إنتاجية متقدمة تقنياً بمواصفات فاخرة، تستهدف شريحة أوسع من المستخدمين بأسعار تنافسية.

